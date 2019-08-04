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Прогноз Урава — Нагоя (04.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Урава — Нагоя

В рамках 21 тура “Урава” на своем поле примет “Нагою”. “Урава” находится в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 28 набранных очков. Все поражения у хозяев поля в текущем чемпионате в основном от лидеров турнира. Вот уже два тура подряд “Урава” не проигрывает.

“Нагоя” имеет всего лишь на 2 очка меньше, чем ее соперник по сегодняшнему матчу. Чёрная полоса, накрывшая команду в конце июня, продолжается и по сей день. В пяти последних турах “Нагоя” набрала лишь одно очко.

Ориентировочные составы на матч Урава — Нагоя:

“Урава” (3-4-2-1): Нисикава — Мориваки, Маурисио, Макино — Нашиока, Эвертон, Аоки, Яманака — Муто, Касиваги — Короки

Не сыграют: —

“Нагоя” (4-4-2): Лэнгерак — Иошида, Маруяма, Накатани, Мияхара — Изуми, Шмидт, Йонемото, Хавьер — Хасегава, Жо

Не сыграют: —

Прогноз на матч Урава — Нагоя:

“Урава” в последний день июля в перенесенном матче 16 тура на своем поле сыграла вничью с “Касимой” — 1:1. “Нагоя” в 20 туре на своем поле не сумела сломить сопротивление “Гамбы” — 2:2. В матче первого круга между этими командами победу праздновала “Нагоя” — 2:0.

Нас ожидает равный и упорный матч. У команд сегодня едва ли не последний шанс зацепиться за борьбу за место в первой пятерке, поэтому и одним, и другим нужна только победа. За последние годы “Урава” выиграла все 4 домашних матча у “Нагои”, но сейчас ставить на хозяев поля крайне рискованно. Гости уже 5 матчей подряд не могут выиграть, поэтому будут грызть землю, чтобы прервать печальную для себя статистику. “Урава” три дня назад провела тяжелейший матч против “Касимы”, поэтому резонно предположить, что в конце матча гости будут выглядеть свежее.

В 9 из последних 12 матчей между этими командами, как минимум, было забито три гола. Ставим на яркий красивый футбол ТБ 2.5 за 1.81.

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Урава Редз — Нагоя Грампус. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Урава Редз — Нагоя Грампус. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Матч 21 тура чемпионата Японии Урава Редз — Нагоя Грампус состоится в воскресенье 4 августа в 13:00 (МСК) на стадионе Саитама. В этой игре шансы соперников оцениваются букмекерами как равные, а самый популярный прогноз — ничья. Урава сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Японии, набрав 28 очков. В среду она принимала на своем поле Касиму и сыграла вничью 1:1. Причем Урава уступала 0-1 и отыгралась только на 88-й минуте. В последнее время она играла нестабильно и за восемь предыдущих туров один и тот же результат в ее матчах дважды подряд не повторялся. Кстати, вничью в двух подряд матчах она не играла с мая 2018 года. За 11 последних туров Урава одержала только три победы и потерпела шесть поражений. А у себя дома Редз проиграли половину из десяти предыдущих матчей чемпионата, победив всего три раза.

Нагоя перед этим матчем занимает соседнее с Уравой десятое место, набрав 26 очков. В прошлом туре она сыграла вничью 2:2 с Гамбой. Причем Гамба дважды по ходу встречи выходила вперед, но оба раза соперник отыгрывался. В том числе второй мяч Гамба пропустила в компенсированное время. До этой ничьей она потерпела четыре подряд поражения. А не побеждает Гамба уже девять поединков кряду — три ничьи и шесть поражений. Стоит отметить, что в каждом из пяти последних матчей в чемпионате Нагоя пропускала минимум два гола. На выезде она не может выиграть уже девять встреч подряд — четыре ничьи и пять поражений. А пропускала Нагоя в каждом из десяти последних матчей на чужом поле. В первом круге Нагоя выиграла у Уравы со счетом 2:0. Это была ее вторая подряд победа в противостоянии. Перед этим Нагоя проиграла Ураве пять встреч подряд. Сейчас продолжается их безничейная серия, насчитывающая 16 матчей, 11 из которых выиграла Урава и только пять — Нагоя. В предстоящей игре эксперты сайта ставят на победу хозяев поля, считая, что шансы Уравы недооценены. Выгодной будет ставка на победу Уравы с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Урава Редз — Нагоя Грампус:

Победа Уравы — 2.59, ничья — 3.48, победа Нагои — 2.64.

Урава Редз — Нагоя Грампус. Прогноз на матч (чемпионат Японии, 21 тур, 4 августа):

Победа Уравы с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа Уравы со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 9.00). Ставки на выигрыш Уравы с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.925.

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