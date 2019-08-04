Прогноз, ставки и коэффициенты Саган Тосу — Оита (04.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Саган Тосу — Оита (04.08.19)

Прогноз редакции на матч Саган — Оита

“Саган Тосу” как сначала чемпионата обосновался в зоне вылета, так и пребывает там по сей день. У команды нет забивного форварда, который бы завершал атаки “Сагана” результативными ударами. За 20 туров всего лишь 13 голов в активе хозяев поля сегодняшнего матча.

“Оита” на данный момент занимает 6 место в Высшей лиге, имея 32 набранных очка. Гости этой игры не особо много забивают, но и в защите играют очень надёжно. Только лидеры чемпионата Японии смогли забить в ворота “Оиты” больше одного гола за игру.

Ориентировочные составы на матч Саган Тосу — Оита:

“Саган Тосу” (4-2-3-1): Окубо — Митшумару, Галович, Такахаси, Хара — Фудзита, Тахакаси — Куэнка, Каназаки, Матшуока — Торрес

Не сыграют: Такахаши Ю.

“Оита” (3-4-2-1): Такаги — Ивата, Сузуки, Фукумори — Матсумото, Шимакава, Маеда, Хосши — Козука, Митсушира — Фуджимото

Не сыграют:

Прогноз на матч Саган Тосу — Оита:

“Саган” в прошлом туре уступил в гостях в равной борьбе “Касиме” — 1:2. “Оита” в выездном матче 20 тура тоже потерпела поражение от одного из лидеров чемпионата “Кавасаки” — 1:3. В матче первого круга “Оита” на своем поле уверенно победила “Саган” — 2:0. 

Четыре последних матча между этими командами на родном стадионе “Сагана” дарили зрителям россыпь голов. И во всех этих играх хозяева поля забивали не менее двух голов. Из чего следует вывод, что “Оита” является удобным соперником для главного аутсайдера этого чемпионата. 

Из пяти своих побед в этом чемпионате “Саган” 4 одержал на своем поле. Когда, если не сейчас, набирать 3 очка, тем более уже два матча подряд “Саган Тосу” проиграл. Ставим, что после этого тура "Саган" уйдет с последнего места, на Пари матч П1 оценивается коэффициентом 2.40.    

Сделать ставку без риска
Повторить

Саган — Оита. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Саган — Оита. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)
Матч 21 тура чемпионата Японии Саган — Оита состоится в воскресенье 4 августа в 13:30 (МСК) на стадионе Экимаи. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. Саган после 20 туров делит 17-е место с Джубило, набрав всего 17 очков. В прошлом туре он проиграл на выезде Касиме со счетом 1:2. Это было его второе подряд поражение и в третий раз кряду он не смог победить. За семь последних матчей в чемпионате Саган выиграл лишь раз и потерпел пять поражений. На своем поле он выигрывает чаще, чем на выезде, но и проигрывает довольно много матчей. Например, из пяти последних поединков в родных стенах Саган выиграл три, а за семь предыдущих встреч на своем поле он потерпел четыре поражения. Сейчас продолжается его домашняя безничейная серия, насчитывающая 16 матчей — десять побед и шесть поражений.

Оита перед этим туром делит пятое место с Санфречче, набрав 32 очка — почти вдвое больше, чем Саган. В своем последнем матче она проиграла на выезде Кавасаки со счетом 1:3. Выиграла Оита только два из девяти предыдущих поединков, проиграв четыре раза и трижды сыграв вничью. Причем обе победы были домашними. А на выезде она не выигрывает уже четыре матча подряд, набрав в них лишь одно очко и потерпев три поражения. Перед этим Оита не проигрывала на выезде в шести кряду поединках — четыре победы и две ничьи. В первом круге Оита выиграла у Сагана со счетом 2:0. Это был их первый очный матч с 2014 года. В предстоящей игре аналитики сайта считают шансы Оиты заниженными, даже несмотря на то, что она сейчас не в лучшей форме и в последнее время не побеждала на чужом поле. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш гостей с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Саган — Оита:

Победа Сагана — 2.43, ничья — 3.25, победа Оиты — 3.00.

Саган — Оита. Прогноз на матч (чемпионат Японии, 21 тур, 4 августа):

Победа Оиты с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Сагана 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Оиты с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.18.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Фалькенберг — Хельсингборг (03.08.19), ставки и коэффициенты
«Урал» — «Ростов». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Зенит — Краснодар (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Крылья Советов — Локомотив Москва (03.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Манчестер Юнайтед — Милан (03.08.19)
Прогноз Калинская — Младенович (02.08.19), ставки и коэффициенты
«Шанхай Шэньхуа» — «Ухань Чжоэр». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Сарпсборг 08 — Русенборг (03.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Саган Тосу — Оита (04.08.19)
Прогноз и ставки Брентфорд — Бирмингем (03.08.19)
Прогноз Хьюстон Динамо — Чикаго Файр (04.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Сёнан — Касима (03.08.19)
Прогноз Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Сунцзян (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Зенит — Краснодар (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Сеара — Форталеза (04.08.19), ставки и коэффициенты


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name