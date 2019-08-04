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Прогноз, ставки и коэффициенты Саган Тосу — Оита (04.08.19)

Прогноз редакции на матч Саган — Оита

“Саган Тосу” как сначала чемпионата обосновался в зоне вылета, так и пребывает там по сей день. У команды нет забивного форварда, который бы завершал атаки “Сагана” результативными ударами. За 20 туров всего лишь 13 голов в активе хозяев поля сегодняшнего матча.

“Оита” на данный момент занимает 6 место в Высшей лиге, имея 32 набранных очка. Гости этой игры не особо много забивают, но и в защите играют очень надёжно. Только лидеры чемпионата Японии смогли забить в ворота “Оиты” больше одного гола за игру.

Ориентировочные составы на матч Саган Тосу — Оита:

“Саган Тосу” (4-2-3-1): Окубо — Митшумару, Галович, Такахаси, Хара — Фудзита, Тахакаси — Куэнка, Каназаки, Матшуока — Торрес

Не сыграют: Такахаши Ю.

“Оита” (3-4-2-1): Такаги — Ивата, Сузуки, Фукумори — Матсумото, Шимакава, Маеда, Хосши — Козука, Митсушира — Фуджимото

Не сыграют: —

Прогноз на матч Саган Тосу — Оита:

“Саган” в прошлом туре уступил в гостях в равной борьбе “Касиме” — 1:2. “Оита” в выездном матче 20 тура тоже потерпела поражение от одного из лидеров чемпионата “Кавасаки” — 1:3. В матче первого круга “Оита” на своем поле уверенно победила “Саган” — 2:0.

Четыре последних матча между этими командами на родном стадионе “Сагана” дарили зрителям россыпь голов. И во всех этих играх хозяева поля забивали не менее двух голов. Из чего следует вывод, что “Оита” является удобным соперником для главного аутсайдера этого чемпионата.

Из пяти своих побед в этом чемпионате “Саган” 4 одержал на своем поле. Когда, если не сейчас, набирать 3 очка, тем более уже два матча подряд “Саган Тосу” проиграл. Ставим, что после этого тура "Саган" уйдет с последнего места, на Пари матч П1 оценивается коэффициентом 2.40.

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Саган — Оита. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Саган — Оита. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Матч 21 тура чемпионата Японии Саган — Оита состоится в воскресенье 4 августа в 13:30 (МСК) на стадионе Экимаи. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. Саган после 20 туров делит 17-е место с Джубило, набрав всего 17 очков. В прошлом туре он проиграл на выезде Касиме со счетом 1:2. Это было его второе подряд поражение и в третий раз кряду он не смог победить. За семь последних матчей в чемпионате Саган выиграл лишь раз и потерпел пять поражений. На своем поле он выигрывает чаще, чем на выезде, но и проигрывает довольно много матчей. Например, из пяти последних поединков в родных стенах Саган выиграл три, а за семь предыдущих встреч на своем поле он потерпел четыре поражения. Сейчас продолжается его домашняя безничейная серия, насчитывающая 16 матчей — десять побед и шесть поражений.

Оита перед этим туром делит пятое место с Санфречче, набрав 32 очка — почти вдвое больше, чем Саган. В своем последнем матче она проиграла на выезде Кавасаки со счетом 1:3. Выиграла Оита только два из девяти предыдущих поединков, проиграв четыре раза и трижды сыграв вничью. Причем обе победы были домашними. А на выезде она не выигрывает уже четыре матча подряд, набрав в них лишь одно очко и потерпев три поражения. Перед этим Оита не проигрывала на выезде в шести кряду поединках — четыре победы и две ничьи. В первом круге Оита выиграла у Сагана со счетом 2:0. Это был их первый очный матч с 2014 года. В предстоящей игре аналитики сайта считают шансы Оиты заниженными, даже несмотря на то, что она сейчас не в лучшей форме и в последнее время не побеждала на чужом поле. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш гостей с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Саган — Оита:

Победа Сагана — 2.43, ничья — 3.25, победа Оиты — 3.00.

Саган — Оита. Прогноз на матч (чемпионат Японии, 21 тур, 4 августа):

Победа Оиты с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Сагана 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Оиты с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.18.

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