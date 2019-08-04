Прогноз редакции на матч Хеккен — Сириус

«Хеккен» — «Сириус». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Хеккен» — «Сириус». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

Хеккен — Сириус. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (04.08.2019)

Хеккен — Сириус. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (04.08.2019)
Матч 18 тура чемпионата Швеции Хеккен — Сириус состоится в воскресенье 4 августа в 18:30 (МСК) на стадионе Бравида Арена. В этом матче букмекеры считают фаворитом Хеккен, полагая, что он победит с разницей более, чем в один мяч. В настоящий момент он делит пятое место с Гетеборгом, набрав 30 очков. В прошлое воскресенье Хеккен проиграл на выезде Юргордену со счетом 0:2, пропустив оба мяча после 79-й минуты. Это был лишь третий его проигрыш за 12 последних матчей в чемпионате при семи победах и паре ничейных результатов. На своем поле Хеккен выиграл пять из шести предыдущих матчей и уже 11 встреч кряду не играет вничью — восемь побед и три поражения. Отдельно стоит сказать, что в пяти из шести последних поединков в родных стенах Хеккен не пропускал ни одного гола.

Сириус перед этим матчем занимает 11-е место, набрав 18 очков. В прошлую субботу он проиграл дома АИК со счетом 0:2 и продлил собственную безвыигрышную серию до четырех матчей — два поражения и пара ничейных результатов. За шесть последних матчей в чемпионате он одержал только одну победу и потерпел три поражения. Причем забил он за эти шесть матчей только три гола и ни разу больше одного за игру. В гостях Сириус проиграл половину из десяти последних матчей, трижды победив и два раза сыграв вничью. Стоит добавить, что ни в одном из шести предыдущих его гостевых поединков не забивалось больше двух голов. В первом круге Хеккен обыграл Сириус на выезде со счетом 4:3. Это была его вторая подряд победа в противостоянии. А не проигрывает он Сириусу в девяти последних официальных матчах, выиграв шесть из них. Эксперты сайта считают, что в предстоящей игре Хеккен снова может оказаться сильнее и добиться положительного результата, причем без пропущенных голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хеккен — Сириус:

Победа Хеккена — 1.50, ничья — 4.40, победа Сириуса — 6.25.

Хеккен — Сириус. Прогноз на матч (чемпионат Швеции, 18 тура, 4 августа):

Победа Хеккена; Хеккен не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Хеккена со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что Хеккен не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.17.

Прогноз редакции на матч Хеккен — Сириус

На стадионе “Бравида” в Гетеборге 3 августа в матче 18-го тура чемпионата Швеции по футболу встретятся “Хеккен” и “Сириус”. В прошлом туре хозяева поля в непростом для себя поединке уступили со счетом 0:2 “Юргордену”. Гости с аналогичным счетом 0:2 проиграли команде АИК. За последние пять встреч у “Хеккена” два поражения, одна ничья и две победы. Клуб занимает сейчас пятую позицию. “Сириус” за такой промежуток потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и один раз победил. Итого — 11-е место в турнирной таблице.

Ориентировочные составы на матч Хеккен — Сириус:

“Хеккен” (3-4-3): Абрахамсон — Андерссон, Хаммар, Линдгрен — Сверрисон, Берггрен, Лундберг, Ирандуст- Нас, Кизито, Юсеф

Не сыграют:

“Сириус” (4-3-3): Альвбаге — Ярл, Сисэй, Арвидссон, Ларсон — Тор, Веккья, Сталь — Линдберг, Хаглунд, Сайед

Не сыграют:

Прогноз на матч Хеккен — Сириус:

“Хеккен” и по составу, и по нынешней форме будут получше, чем их соперники из “Сириуса”. Тем и объясняется настолько разное положение в турнирке. Вот только обе команды часто подвержены различным спадам, и тут главное предугадать, у кого он в этот раз. Но в нашем случае все усложняется тем, что игра сейчас не идет как у тех, так и у других. Сразу отметаем вариант ставки на итоговый исход, слишком это непредсказуемо. В матчах грядущих соперников отмечается тенденция — очень мало забитых мячей. От этого и будем исходить. Смело кидаем деньги на ТМ2,5. “Париматч” на это предоставляет нам прекрасный коэффициент 2,04.

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Хеккен

Хеккен проиграл в последнем туре, но проиграл скрытому лидеру Юргордену, который в таблице пока, что 3й, но отстаёт от 1го Мальме на 2 очка имея при этом матч в запасе. А вот перед этим одержал 2 победы подряд. Причём обе в сухую. Вообще Хеккен довольно аккуратен в обороне, всего 14 голов пропустил в 17 сыгранных турах, только у 3х лидеров меньше, от которых «осы» занимая 5ю строчку отстают на 5 баллов.

Сириус

Сириус в прошлом чемпионате всего 4 очка отделили от матчей плей-аут, и в нынешнем он не далёк от такой же участи. Пока, что команда 11я в таблице, но от 14го места которое этот плей-аут и предполагает её отделяют всего 5 очков. Преимущество довольно скользкое, тем более если посмотреть на последние результаты команды. А результаты плачевные, в 4 последних турах только 2 очка набрано. Даже не смотря на то, что одно из них отобрано у Мальме, оно всё равно так одним и останется.

Прогноз

У Хеккена скорее всего Сириусу не получится и 1м баллом разжиться. Слишком уж сильно «осы» жалят своих гостей. В 8 домашних турах одержали 6 побед. Причём 5 из них в сухую.Только Гетеборгу и Юргордену проиграли. Нынешнему Сириусу далеко как до 1х так и до 2х в своих показателям и в классе игры. В 4х имеющихся встречах соперников в Гётеборге, именно там базируется Хеккен, хозяева одержали 3 победы и 1 раз отпустили «сине-чёрных» с миром. Сейчас «осы» вряд ли будут проявлять толерантность, а попросту отберут необходимые им для борьбы за медали все 3 очка.

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