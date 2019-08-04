«Бристоль» – «Лидс». 04.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Бристоль Сити — Лидс (04.08.19)

Бристоль Сити

«Зарянки» провели основательную подготовительную работу. Было сыграно шесть контрольных матчей, в которых Бристоль одержал пять побед. Виктории получились содержательными, результативными и убедительными. Ложкой дегтя стал крайний поединок, в котором клуб сокрушительно проиграл Кристал Пэлас – 0:5, что на фоне победной серии выглядит, как минимум, странно, а на старте сезона – задумчиво. В прошлом розыгрыше коллектив вошел в десятку сильнейших, но в плей-офф не попал, ограничившись пребыванием на восьмой позиции. На протяжении прошлого чемпионата выглядел неплохо. 19 побед и 13 ничьих против 14 поражений достойные цифры. Правда статистически не так ярок – 59/53, а это значит что оборона «Зарянок» не идеальна.

Лидс Юнайтед

«Павлины», достойный Премьер лиги клуб. Для повышения в классе не хватило самой малости, а третье место в регулярке и неудача в плей-офф выглядят, как обещание борьбы за лидерство в сезоне наступающем. Единственный вопрос, который возникает уже не первый год, это наличие достойной обороны. Судите сами, Лидс проиграл 13 матчей, чуть меньше, чем сегодняшний оппонент, а два первых места, Норвич и Шеффилд Юнайтед, потерпели 6 и 9 поражений соответственно. Разница катастрофически огромна, и претендовать на лидерство с такой игрой в обороне никак нельзя. Реализация у команды на высоте, а вот пропускает Лидс неприятно много – 73/50.

Прогноз

Воскресный вечер обещает быть жарким. С одной стороны мощнейший Лидс, для которого в наступающем первенстве нет другого исхода, чем борьба за лидерство в Чемпионшип, да и настоящих конкурентов, по правде говоря, немного. С другой стороны легкий на подъем Бристоль, с которым порой очень сложно конкурировать на «Эштон Гейт». Правда, три из пяти последних гостевых матча «Павлины» оставили за собой, в том числе крайние два. Предлагаю играть победу гостей. По совокупности достижений Лидс даст фору хозяину. Думаю, страховка нулевой форой будет не лишней.

Ставка: Ф2(0)

«Бристоль» – «Лидс». 04.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 1-й тур.

«Бристоль Сити» – «Лидс Юнайтед».

Стадион: «Аштон Гейт Стадиум», Бристоль.

04.08.2019. 18:30 (МСК).

Судья: Тим Робинсон (Англия).

В первом туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» на родной арене встретится с «Лидс Юнайтед». В предыдущем сезоне хозяева поля показали неплохую игру, но не смогли выйти в Премьер-Лигу, клуб с 70 очками занял восьмую позицию в турнирной таблице. «Лидс» под руководством Марсело Бьелсы был близок к тому, чтобы вернуться в элиту английского футбола. Клуб набрал 83 очка и завершил регулярный чемпионат на третьей строчке. Что следует ожидать от предстоящей встречи?

«Бристоль Сити»: в надежде на выход в АПЛ

«Бристоль Сити» начинает новый сезон Чемпионшипа на своей арене и встретится с одним из фаворитов турнира «Лидс Юнайтед». В предыдущих трёх дебютных матчах «Бристоль» в среднем забивал по три мяча за игру, а первые встречи «Лидса» получились ещё более результативными – «Лидс» забивал по четыре гола.

Команда Ли Джонсона заметно прибавила в предыдущем сезоне, для попадания в зону плей-офф Чемпионшипа ей не хватило лишь четырёх очков. «Зарянки» в летнее трансферное окно не смогли удержать в составе Ллойда Келли, который решил пойти на повышение и перебрался в клуб Премьер-Лиги – «Борнмут». Клуб быстро нашёл замену Келли в лице Джея Дасилвы из «Челси», за его трансфер было заплачено два миллиона фунтов. Ещё один игрок «Челси» перебрался в «Бристоль» – Томаш Калас. Защита «Зарянок» будет выглядеть в новом образе в предстоящем сезоне. Остальные лидеры остались в составе, есть все предпосылки, что клуб постарется побороться за плей-офф и дальнейший выход в АПЛ.

«Лидс Юнайтед»: команда Бьелсы будет прогрессировать

По завершении регулярного чемпионата «Лидс Юнайтед» пробился в плей-офф. В рамках полуфинала команда Марсело Бьелсы встретилась с «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. В первом матче «Лидс» обыграл «Дерби» на выезде с минимальным преимуществом, но затем «павлины» провалились перед родными болельщиками и проиграли «баранам» — 2:4. В рамках Чемпионшипа «белые» долго лидировали в таблице, но не лучшим образом провели заключительную часть, позволив «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед» занять первые две строчки, соответственно.

Снова проявился главный недостаток «павлинов» за последние сезоны – нестабильность. Команда не смогла показать положительные результаты под серьёзным давлением. Ожидается, что Бьелса провёл работу над ошибками и в новом сезоне «Лидс» постарается добыть путёвку в Премьер-Лигу. Именно «Юнайтед» считают фаворитом нового розыгрыша Чемпионшипа, клуб постарается порадовать фанатов, которые уже соскучились по АПЛ. В составе «Лидса» есть потеря: основной центрбэк Понтус Янссен решил перебраться в «Брентфорд». «Павлины» пока не нашли замену футболисту, с трансфера которого выручили 5,5 миллиона фунтов. В матче с «Бристоль Сити» Бьелса не сможет рассчитывать на Люка Эйлинга и Кемара Руфа.

«Бристоль Сити» – «Лидс Юнайтед»: история личных встреч

В последних десяти матчах в рамках Чемпионшипа преимущество на стороне «Лидс Юнайтед» — 7-3 по количеству побед. В предыдущем сезоне «Бристоль Сити» на своей арене проиграл «Юнайтед» со счётом 0:1, при этом команда Бьелсы выглядела намного лучше соперника почти во всех игровых аспектах.

«Бристоль Сити» – «Лидс Юнайтед»: интересные факты и ориентировочные составы

В составе «Лидса» выступает Пабло Эрнандес. Лишь один игрок выполнил больше ассистов в прошлом сезоне, чем Эрнандес (12).

Эрнандес любит играть против «Бристоль Сити», он забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

Возможный состав «Бристоль Сити»: Бентли, Хант, Калас, Райт, Дасилва, Элиассон, Браунхилл, Пак, Вайманн, О»Дауда, Дьеду.

Возможный состав «Лидс Юнайтед»: Касилья, Даллас, Купер, Уайт, Дуглас, Филлипс, Коста, Эрнандес, Клих, Харрисон, Бамфорд.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Бристоль Сити» – «Лидс Юнайтед»

«Лидс Юнайтед» в предыдущем сезоне добился победного результата на поле соперника. «Бристоль Сити» намерен взять реванш за это поражение. Клубы показывают результативную игру в дебютных матчах Чемпионшипа.



«Лидс» с первых туров заявит о себе?

В воскресенье, 4 августа, в первом туре первенства первой английской лиги «Бристоль Сити» на своей территории сыграет с «Лидсом». Начало поединка — в 18:30 мск. Прогноз на



Все прогнозы на футбол





В предсезонной подготовке «красно-белые» провели шесть контрольных встреч, в которых четырежды выиграли и дважды проиграли. В последнем спарринге они были разгромлены «Кристал Пэлас» со счетом 0:5.







«Лидс»



«Лидс» в прошедшем Чемпионшипе по итогам регулярного сезона занял третье место, отстав от второй позиции, которая дает право на прямое повышение, на шесть пунктов.









46 матчей регулярки принесли «павлинам» 25 викторий, восемь ничейных результатов и 13 поражений, отношение мячей в этих играх — 73:50.





В полуфинальной стадии плей-офф «белые» проиграли 2-матчевую дуэль «Дерби Каунти». В гостях «Лидс» победил со счетом 1:0, но дома уступил 2:4 и отложил мечту о АПЛ на следующий сезон.









В межсезонье подопечные Марсело Бьелсы провели пять контрольных встреч. Трижды победили в них и по разу проиграли и сыграли вничью. Перед стартом Чемпионшипа они разошлись миром с итальянским «Кальяри» — 1:1.





Игры минувшего розыгрыша первенства первой лиги принесли две победы «Лидсу» — 2:0 и 1:0.







Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лидса» предлагают — 2.30.









На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.35.





Прогнозируем, что «павлины», которые и в этом сезоне будут бороться за повышение в классе, могут рассчитывать на очки в этой игре.





Бристоль Сити — Лидс. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (04.08.2019)

Бристоль Сити — Лидс. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (04.08.2019)

Матч 1 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Бристоль Сити — Лидс состоится в воскресенье 4 августа в 18:30 (МСК) на стадионе Эштон Гейт. В этом матче фаворитом является Лидс, хотя букмекеры и оценивают вероятность его выигрыша ниже 50%. В прошлом сезоне он занял третье место в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 83 ока и на шесть баллов отстав от финишировавшего вторым Шеффилда Юнайтед. Лидс играл в плей-офф, но еще в полуфинале проиграл Дерби. В этом футбольном году букмекеры считают его главным претендентом на первое место в Чемпионшипе.

Лидс неудачно провел концовку прошлого сезона и одержал только одну победу за шесть последних матчей, проиграв четыре раза. Стоит отметить, что всего 1 из 17 последних его матчей в Чемпионшипе завершился вничью при девяти победах и семи ничейных результатах. На выезде Лидс проиграл три из пяти последних матчей во втором дивизионе — столько же поражений он потерпел за десять поединков на выезде перед этим.

Бристоль в прошлом сезоне занял восьмое место в Чемпионшипе, финишировав в четырех очках от зоны плей-офф. В этом футбольном году букмекеры ставят его в середину турнирной таблицы. В конце прошлого чемпионата Бристоль выиграл только один матч из шести последних, проиграв три раза. Стоит отметить, что он и забивал, и пропускал в 12 из 16 последних поединков турнира. На своем поле Бристоль выиграл всего один из семи предыдущих матчей, по три раза проиграв и сыграв вничью. При этом уже восемь домашних поединков кряду он не может сыграть на ноль.

В прошлом сезоне Лидс выиграл у Бристоля оба матча — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Он не проиграл ни одного из пяти предыдущих поединков противостояния, выиграв четыре из них. А с начал 2010 года Лидс выиграл 11 из 14 матчей против Бристоля, проиграв лишь раз. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на еще одну победу Лидса в предстоящей игре. Выгодной будет ставка на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Бристоль Сити — Лидс:

Победа Бристоля — 2.97, ничья — 3.45, победа Лидса — 2.45.

Бристоль Сити — Лидс. Прогноз на матч (чемпионат Англии (Чемпионшип), 1 тур, 4 августа):

Победа Лидса с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Лидса 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на выигрыш гостей с форой (0) принимаются с котировкой 1.78.

Прогноз редакции на матч Бристоль — Лидс

Этот поединок обещает быть действительно жарким. “Бристоль Сити” и “Лидс Юнайтед” в прошлом сезоне вели отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. И если “Лидсу” с лихвой удалось выполнить эту задачу, то “Бристоль” остался за пределами шестерки лучших в самой концовке чемпионата. Но “павлины” не смогли выжать максимум из ситуации и в плей-офф вылетели на стадии полуфинала. Возможно, в этом матче мы увидим игру одних из основных претендентов на попадание в зону повышения текущего сезона

Ориентировочные составы на матч Бристоль — Лидс:

“Бристоль” (4-2-3-1): О’Лири — Дасилва, Вебстер, Калас, Райт — Пак, Браунхилл — Патерсон, Палмер, Вайманн — Дедьу

Не сыграют: —

“Лидс” (4-1-4-1): Касилья — Даллас, Купер, Берарди, Айлинг — Филипс — Харрисон, Клих, Шейклетон, Эрнандес — Бэмфорд

Не сыграют: —

Прогноз на матч Бристоль Сити — Лидс Юнайтед:

“Бристоль” не очень уверенно проводил домашние матчи в прошлом году, но свои 28 голов за 23 игры в ворота соперников наколотил. Это одна из тех команд, что проводит гостевые игры лучше, чем матчи на своем стадионе.

А вот у “Лидса” на выезде всё было в порядке: за 23 поединка “павлины” огорчили соперников 35 раз, но и пропустили 29 голов.

История очных поединков этих клубов насчитывает множество матчей, большинство из которых завершились взятием ворот как той, так и другой команды. Если “Бристоль” и “Лидс” продолжат играть в такой же открытый футбол, то мы увидим в этом матче знатную “перестрелку”. Наш прогноз: обе забьют за 1,73.

Сделать ставку без риска

Повторить



Читайте также: