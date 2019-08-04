Прогноз редакции на матч Тамбов — Арсенал Тула

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Несмотря на тяжелейший старт «Тамбов» довольно неплохо вышел из ситуации. Новичок РПЛ не допустил разгрома в матче с «Зенитом», хотя и проиграл со счетом 2:1. Во втором туре клуб встречался с «Локомотивом» и проиграл ему с аналогичным счетом.
Настоящим сюрпризом стал результат матча со «Спартаком». «Волки» неожиданно обыграли «красно-белых» 2:0, причем подопечные Александра Григоряна смотрелись очень даже неплохо.
Таким образом, после 3 туров «горожане» имеют 3 набранных балла. Также им ужалось слегка улучшить разницу голов в лучшую сторону. Теперь у команды 4 забитых и 4 пропущенных мяча.
«Арсеналу» последние 2 недели дались очень нелегко, поскольку команде пришлось играть среди недели в Лиге Европы, где гости, кстати, «всухую» проиграли «Нефтчи». Дома «канониры» потерпели поражение со счетом 0:1, а на выезде им забили 3 безответных мяча.
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«Пушкари» будут явно слабее «Тамбова» в плане физических кондиций, поэтому коллектив может сыграть вторым номером в зависимости от ситуации. Все-таки помимо «Нефтчи» в прошлом туре РПЛ команда встречалась с «Ростовом» и поединок получился для футболистов Игоря Черевченко довольно энергозатратным.
Напомним, что в 3 туре чемпионата «Арсенал» проиграл дома «Ростову» со счетом 2:3. Перед этим «красно-желтые» заработали 3 балла в игре с «Крыльями Советов» (2:3). На старте турнира «оружейники» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).
В букмекерской линии небольшой перевес на стороне «Тамбова» — его победа оценивается коэффом 2.69, а победа «Арсенала» сопровождается цифрой 2.94.
«Арсенал» проиграл 3 последних матча. Сейчас команда Черевченко явно испытывает проблемы психологического характера. Вдобавок плотный график заставил гостей потратить немало сил.
«Тамбов» может воспользоваться ситуацией и попытаться провести матч в очень динамичной манере, чтобы не дать сопернику передохнуть. Все-таки «волки» могут себе это позволить — они отдыхали намного больше.
Предлагаем поставить на исход «Фора 1 (0)». Коэффициент составляет 1.85.
Одна из самых неожиданных вещей начала сезона – это тактическая готовность дебютанта Премьер-Лиги к довольно сложным перестроениям в защите, даже против более именитых соперников.
В матче со Спартаком Григорян выбрал компактные 4-4-2 в обороне. Аппаев действовал ближе к мячу, его партнёр (Чуперка/Кулик) — чуть пониже. В следующей стадии атаки второй нападающий опускался в линию полузащиты — получались 4-5-1. Такая формация позволяла создавать фланговые ловушки (один игрок из центра поля перегружал фланг и создавал 3-в-2 в пользу Тамбова). При более глубокой обороне вингер Тамбова (в зависимости от фланга) опускался на место фулбэка, фулбэк — к центральным защитникам — получалась схема 5-4-1. Такой ни капельки не новый, но достаточно эффективный приём позволил нивелировать разницу в классе между фланговыми игроками Спартака и Тамбова. Григорян придумал очень классный ход, но он не даёт гарантий, что в обороне всё будет сверхнадёжно: да, Тамбов хорошо блокирует удары (3 из 7 ударов Спартака из штрафной были заблокированы), но моменты у Спартака были (а Спартак, напомню, по качеству игры занимает место примерно то же, что и в реальной таблице). Кроме того, не стоит забывать, что такая формация с гибридными схемами требует хорошей физической подготовки — у Тамбова были очень серьёзные проблемы с прессингом в матче против Зенита из-за плохой физической формы Хасана Мамтова.
В атаке Тамбов смотрится достаточно неплохо: тамбовчане, в отличие от большинства новичков РПЛ прошлых сезонов, не упрощают игру, команда Александра Григоряна часто разыгрывает мяч от вратаря, Тамбов можно назвать самым весёлым новичком Премьер-Лиги со времён Сибири сезона 2010.
Тульский Арсенал очень неплохо провёл прошлый сезон — туляки впервые в своей истории попали в еврокубки, оставляли яркое впечатление от своей игры.
Однако, что-то неладное можно было заметить ещё во время летней паузы — много игроков вернулись в свои клубы из аренды (Джорджевич, Кадири, Мирзов), а Черевченко словно не понимал, почему это случилось: Да, у нас костяк во многом сформирован из арендованных футболистов, и меня настораживает, что они могут уйти. Придется заново строить команду, так как будут нарушены игровые связи», – заявил Черевченко.
Что ж, команда, как можно заметить ещё до конца не построена: есть проблемы и с результатами, и с игрой — поражение от Нефчи является апофеозом этой ситуации.
В матче с Ростовом поражение туляков выглядело достаточно закономерно (хоть по xG этого и не скажешь, но по общему рисунку игры всё было достаточно справедливо) — Ростов смотрелся лучше но достаточно сильно рисковал из-за высокой позиции опорного полузащитника Норманна — этот игрок очень хорош с мячом, но в обороне у него есть проблемы и с выбором позиции, и банально с физической готовностью. Арсенал этим пользовался, но недостаточно качественно и эффективно.
Игра Тамбова красива (по сравнению со многими командами РПЛ образца прошлого сезона даже прекрасна), но очень многое у них упирается в физическую готовность, плюс класс игроков, конечно, ниже, чем у тульского Арсенала.
Туляки тяжело вкатываются в сезон: не всё так гладко в РПЛ (ничья с Динамо, где был забит гол низкой вероятности, победа над не самыми сбалансированными Крыльями Советов и закономерное поражение от Ростова), плюс в Лиге Европы всё очень тяжело — в Баку Арсенал едет с целью отыграться после домашних 0:1. Но, даже несмотря на уход многих лидеров, Арсенал всё равно достаточно неплохо смотрится по игре в атаке.
Для некоторых ещё раз повторю: высокая результативность не всегда означает, что команда хорошо играет и создаёт много моментов. Я не собираюсь просто писать о результативности, не вдаваясь в тактику.
Но здесь высокая результативность команд (Тамбов забил 4 мяча в 3 матчах, а Арсенал — 6 мячей в тех же самых трёх играх) достаточно логична и справедлива — Тамбов пока что крут, у Арсенала есть проблемы, но они не очень сильно сказываются на их игре в атаке, поэтому моя ставка — Обе Забьют: Да.
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Тамбов — Арсенал Тула, который состоится на стадионе Мордовия Арена в воскресенье 4 августа, начало в 16:30 (МСК).
В этой игре букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные, а ничья — самый распространенный прогноз. Тамбов дебютирует в Премьер-лиге и после двух подряд поражения — от Зенита и Локомотива с одинаковым счетом 1:2, в прошлом туре он сенсационно обыграл дома Спартак со счетом 2:0. В составе тамбовчан по голу забили Гогуа и Таказов. Матч в Саранске собрал довольно внушительную аудиторию — больше 20 тысяч человек. Значительная часть из них была из Москвы, но и за Тамбов болело много зрителей. На поединок против Арсенала, вероятнее всего, соберется куда меньше болельщиков.
Арсенал за три первых тура набрал четыре очка. После ничьей с Динамо 1:1 и гостевой победы над Крыльями Советов со счетом 3:2 в прошлом туре он уступил на своем поле Ростову со счетом 2:3. С учетом прошлого сезона «Оружейники» одержали всего одну победу за пять последних матчей в чемпионате России, по два раза проиграв и сыграв вничью. Перед этим они выиграли 7 из 11 матчей в Премьер-лиге, не проиграв ни разу. На выезде Арсенал не проиграл ни одного из восьми матчей с начала этого календарного года — четыре победы и четыре ничьи. В половине из них он не пропускал ни одного мяча. Последнее поражение на чужом поле тульский клуб потерпел в декабре прошлого года от Ахмата.
Тамбов и Арсенал не играли друг с другом в чемпионате России, но встречались в Кубке страны — в 2015 и 2017 годах Тамбов дважды выигрывал на своем поле с одинаковым счетом 1:0. В обоих случаях единственный гол забивался во втором тайме.
>Забивает за игру
Специалисты сайта считают, что победу в этой игре одержит Арсенал, и ставят на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Арсенала с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.965.
03.08.2019 21 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Тамбов и Тульский Арсенал. Встреча состоится в это воскресенье в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Тульский Арсенал быстро оправиться от вылета из Лиги Европы? Как пари составить на эту встречу? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».
П1 (2.58) Х (3.16) П2 (2.91) Тамбов Арсенал Тула Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Мордовия Арена». Саранск 04.08.2019 16:30
Тамбов : Тамбов: Шелия; Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили; Маркелов, Карасёв, Чуперка, Килин; Мамтов, Апаев. Арсенал Тула : Арсенал Тула: Левашов; Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров; Ткачёв, Костадинов, Горбатенко; Лесовой, Тудорие, Кангва.
В составе Тамбова нет каких-то кардинальных потерь. Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть сезона, является левый вингер Гелоян, порвавший крестообразную связку на тренировочных сборах этим летом.
В заявке Тульского Арсенала на данный момент отсутствует только один игрок. Им является левый защитник Михаил Александров,получивший разрыв крестообразных связок ещё перед началом прошлого сезона. Однако, и без него Туляки смогли добиться высоких результатов в предыдущем первенстве и продолжают демонстрировать сильный футбол.
В Российской истории Тамбов и Арсенал Тула лишь дважды встречались между собой. Оба поединка состоялись в рамках Кубка России. В 2015 году Тамбов на своем поле обыграл Арсенал со счетом 1:0. Через два года этот результат снова повторился в Тамбове.
Тамбовчане дебютировали в Премьер-лиге с двух подряд гостевых поражений. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в этих поединках соперниками Тамбова являлись Локомотив и Зенит — топ-клубы Российского футбола. Зато в третьем туре Тамбову удалось порадовать своих болельщиков домашней победой над Спартаком со счетом 2:0. Этой победой Тамбов доказал, что явно не намерен примерять на себя роль аутсайдера и способен давать бой более сильным по классу командам.
А вот Тульский Арсенал, наоборот, успешно провел две стартовых встречи, сыграв сперва вничью 1:1 с Московским Динамо, а затем и обыграв Крылья Советов в гостях 3:2. Но, после поражения от Нефтчи в домашней игре квалификации Лиги Европы команда поплыла. В прошлом туре «канониры» дома уступили 2:3 Ростову, а затем повторно уступили всё тому же Нефтчи 0:3. В Тамбове Арсеналу будет не менее тяжело. К тому же, должен сказаться и фактор усталости. Всё-таки не все футболисты ещё до конца успели подготовиться к сезону.
Прогноз: Тамбову по силам не проиграть эту встречу. Но результативной она вряд ли станет.
Лучшими ставками на матч Тамбов — Арсенал Тула, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Арсенал Тула Ставка: Непроигрыш Тамбова (1Х) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Арсенал Тула Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
После победы над «Спартаком» к «Тамбову» повышенное внимание. Сумеет ли команда Александра Григоряна взять вторую игру подряд? У Тулы огромные проблемы – всего одно очко на старте чемпионата, да и в Лиге Европы дела идут кувырком. Нужна победа, чтобы сломать неприятную серию. Игра с новичком элиты – отличный шанс.
«Тамбов» (4-5-1): Шелия – Токазов, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили – Чуперка, Карасев, Килин, Костюков — Аппаев
Не сыграют: —
«Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес – Чаушич, Ткачев, Лессовой, Горботенко, Кангва — Тудорие
Не сыграют: —
«Тамбов» удивил всех не столько фактом победы над «Спартаком», сколько организацией игры, показанной в том матче. Видна тренерская рука – команда управляема, и каждый игрок абсолютно точно знает, что от него требуется. Григорян построил прекрасную оборону, где любой футболист знает свой маневр, а смелые контратаки – это всегда оружие против команды, которая плохо бежит назад.
Игорь Черевченко пока еще выглядит внешне спокойным, но видно, что тренер пока еще не придумал, кем заменить ушедшую тройку: Бакаев-Мирзов-Джорджевич. В атакующей игре Тулы нет прежней непредсказуемости и шарма. Команда играет намного проще и понятнее, к тому же неожиданно «поплыла» опытная линия обороны. «Тамбов» осваивается в элите. А после яркой победы над «Спартаком» он находится на высоком эмоциональном подъеме. Наш прогноз – победа «Тамбова» с форой (0) за 1,85.
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