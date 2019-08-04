Прогноз редакции на матч Викинг — Мольде

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Безоговорочный лидер Элитсерии и постоянный участник еврокубков — “Мольде” прибывает в Ставангер, чтобы попытаться заработать очередные три очка. Помешать этому попытается местный “Викинг”, который находится на девятой строчке норвежского чемпионата.
Хозяева голодны до побед, ведь в рамках Высшей лиги команда не выигрывала на протяжении четырех матчей кряду. Сможет ли “Мольде” одолеть их после тяжелейших поединков квалификации в Лигу Европы?
“Викинг” (4-3-3): Остбё — Бьорсхоль, Хове, Веватне, Викстоль — Фурдаль, Фридйонссон, Торстведт — Битики, Хёйланд, Трипич
Не сыграют: Андерссон
“Мольде” (4-2-3-1): Кранинкс — Харальдсейд, Бьорнбек, Форрен, Хауген — Хуссейн, Орснес — Эйкрем, Хестад, Омойжуанфо — Джеймс
Не сыграют: Андерсен, Линде
Команда из Ставангера комфортно чувствует себя в середине таблицы Элитсерии, но это не значит, что “Викингу” не нужны очки. Выиграть у одного из самых сильнейших коллективов Норвегии — желание любого “середнячка”. Перспективы у “Викинга” неплохие: в рамках чемпионата хозяева потерпели лишь одно поражение в последних пяти домашних матчах.
Этот матч “Мольде” проведет через несколько дней после непростой выездной игры с “Чукаричками” в рамках Лиги Европы. Вряд-ли от текущих лидеров чемпионата стоит ждать игру в полную силу.
Мы считаем, что “Викинг” имеет все шансы заработать в этом поединке, как минимум, одно очко. Наш прогноз: 1Х за 1,83.
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