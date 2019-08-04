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«Викинг» — «Мольде». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Викинг — Мольде

Безоговорочный лидер Элитсерии и постоянный участник еврокубков — “Мольде” прибывает в Ставангер, чтобы попытаться заработать очередные три очка. Помешать этому попытается местный “Викинг”, который находится на девятой строчке норвежского чемпионата.

Хозяева голодны до побед, ведь в рамках Высшей лиги команда не выигрывала на протяжении четырех матчей кряду. Сможет ли “Мольде” одолеть их после тяжелейших поединков квалификации в Лигу Европы?

Ориентировочные составы на матч Викинг — Мольде:

“Викинг” (4-3-3): Остбё — Бьорсхоль, Хове, Веватне, Викстоль — Фурдаль, Фридйонссон, Торстведт — Битики, Хёйланд, Трипич

Не сыграют: Андерссон

“Мольде” (4-2-3-1): Кранинкс — Харальдсейд, Бьорнбек, Форрен, Хауген — Хуссейн, Орснес — Эйкрем, Хестад, Омойжуанфо — Джеймс

Не сыграют: Андерсен, Линде

Прогноз на матч Викинг — Мольде:

Команда из Ставангера комфортно чувствует себя в середине таблицы Элитсерии, но это не значит, что “Викингу” не нужны очки. Выиграть у одного из самых сильнейших коллективов Норвегии — желание любого “середнячка”. Перспективы у “Викинга” неплохие: в рамках чемпионата хозяева потерпели лишь одно поражение в последних пяти домашних матчах.

Этот матч “Мольде” проведет через несколько дней после непростой выездной игры с “Чукаричками” в рамках Лиги Европы. Вряд-ли от текущих лидеров чемпионата стоит ждать игру в полную силу.

Мы считаем, что “Викинг” имеет все шансы заработать в этом поединке, как минимум, одно очко. Наш прогноз: 1Х за 1,83.

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