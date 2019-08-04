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Прогноз и ставки Стабек — Хёугесунн (04.08.19)

Стабек — Хеугесунн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)

Стабек — Хеугесунн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)

Матч 16 тура чемпионата Норвегии Стабек — Хеугесунн состоится в воскресенье 4 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Наддеруд. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. После 15 туров Стабек делит 13-е место с Ранхеймом, набрав 15 очков. В своем последнем матче он проиграл на выезде Бранну со счетом 1:2. В третий раз подряд ему не удалось победить. В то же время это было только второе поражение для Стабека за шесть последних поединков при двух победах и паре ничейных результатов. Перед этим он проиграл четыре кряду матча с общим счетом 0:6. На своем поле Стабек не побеждает в четырех последних матчах — две ничьи и два поражения. В трех из них он к тому же не забивал ни одного мяча. С учетом прошлого сезона он выиграл лишь 2 из 11 предыдущих матчей в родных стенах, пять раз сыграв вничью и четыре раза проиграв.

Хеугесунн в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 20 очков. В последнем своем матче он разгромил дома Тромсе со счетом 5:1. Перед этим Хеугесунн не мог победить в четырех встречах кряду — две ничьи и два поражения. Проиграл же он лишь два раза за девять последних туров, выиграв за это время три матча и еще в четырех случаях сыграв вничью. На выезде Хеугесунн побеждал в половине из шести последних матчей, проиграв только два раза. В первом круге Хеугесунн разгромил Стабек со счетом 3:0. Это была его вторая подряд победа над ним без пропущенных голов. Правда, оба раза Хеугесунн побеждал дома. А последний гостевой матч он Стабеку проиграл — в июле прошлого года со счетом 1:2. В целом в последние годы у Хеугесунна было большое преимущество над Стабеком. Так, из 14 предыдущих матчей противостояния в чемпионате Норвегии Хеугесунн выиграл десять и проиграл лишь раз. Специалисты сайта считают, что он вполне может победить и в предстоящей игре. В данном случае выгодной окажется ставка на победу Хеугесунна с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Стабек — Хеугесунн:

Победа Стабека — 2.45, ничья — 3.36, победа Хеугесунна — 2.79.

Стабек — Хеугесунн. Прогноз на матч (чемпионат Норвегии, 16 тур, 4 августа):

Победа Хеугесунна с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Стабека 1:0 (коэффициент 8.50). Поставить на выигрыш Хеугесунна с форой (0) предлагается с котировкой 1.95.

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