«Рубин» — «ЦСКА». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Рубин» — «ЦСКА». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Рубин» – ЦСКА. 04.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
«Рубин» – ЦСКА
Казань. Стадион: «Центральный». 04.08.2019. 19:00 (МСК)
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

Казань возвращает себе лавры одного из лидеров российского футбола не благодаря, а вопреки логике. Сумеют ли подопечные Романа Шаронова удержаться в лидирующей группе или «армейцы» спустят казанцев с небес?

Форма «Рубина»

«Рубин» закупился малоизвестными второсортными игроками уровня ФНЛ на арендный срок, а также свободными агентами, чтобы не разорять бюджет клуба, который и без того скудный. При всём при этом «Рубин» демонстрирует отменные результаты, хотя до этого все пророчили казанскому клубу борьбу за выживание или даже вылет в ФНЛ. И эти прогнозы подкреплялись неудовлетворительными результатами в контрольных матчах. Но все случилось наоборот и «Рубин» после 3 туров занимает 3 место с 7 очками. Причём оппозиция была не из простых. В 1 туре «Рубин» умудрился отобрать очки в гостях у «Локомотива» – 1:1. Затем были одержаны виктории над «Динамо» (снова в гостях) со счётом 1:0. Причём единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. А также дома был по делу обыгран «Ахмат» с тем же счётом 1:0. Соперники очевидно не были готовы к обновлённому «Рубину», который играет в атакующий футбол. Пока что задумки Шаронова работают, но впереди очень непростой календарь – ЦСКА, «Краснодар», «Оренбург» и «Зенит». 

Форма ЦСКА

ЦСКА начал сезон с поражения в гостях от «Крыльев Советов» со счётом 0:2. Причём поражение было абсолютно закономерным. Затем «армейцы» победу над разобранным на атомы «Оренбургом», который скорее всего покинет премьер-лигу по окончании этого сезона. А в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко одержали важную победу в столичном дерби над «Локомотивом» со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Фёдор Чалов. Но несмотря на гол с пенальти, ЦСКА выглядел лучше своего прямого конкурента, что не может не напрягать последующих соперников.

Травмированные и дисквалифицированные:

«Рубин»: Гранат, Башкиров, Бегич, Закиров
ЦСКА: Дзагоев, Щенников, Макаров

История встреч 

ЦСКА является одним из самых неприятных соперников для казанского клуба. 40 раз встречались между собой эти команды. С двукратным перевесом в противостоянии ведут «армейцы» – 22:11. В последний раз команды встречались в рамках контрольного матча на базе «армейцев» в Ватутинках месяцем, в котором «армейцы» разгромили гостей со счётом 4:0. Прошлая очная встреча в Казани завершилась вничью 1:1. А ответный матч — очередной разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0. Стоит напомнить, что в той игре состав «Рубина» был неконкурентоспособным из-за массовой распродажи игроков, чтобы исправить финансовое положение. В последний раз «Рубин» побеждал ЦСКА в августе 2014 года. С тех пор прошло 10 игр и «Рубин» не одержал ни одной победы. В это воскресенье у «Рубина» будет хороший шанс прервать неудачную серию.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Фаворитом матча является ЦСКА. Мы считаем это немного несправедливым, так как, во-первых матч пройдёт в Казани, во-вторых о «Рубин» обожглись все соперники и в-третьих «Рубин» предстанет гораздо иным нежели в контрольном матче и поэтому «армейцы» не знают чего ожидать. Напоследок стоит напомнить, что это только начало сезона и ЦСКА ещё не в самых оптимальных кондициях, чем «Рубин» может воспользоваться. Поэтому ставка

Рубин — ЦСКА 4 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Рубин», неожиданно для многих, хорошо стартовал в чемпионате, набрав в трёх турах 7 очков из 9 возможных. ЦСКА после поражения в стартовом туре потихоньку набирает ход и одержал 2 победы в следующих двух матчах. Несмотря на беспроигрышную серию казанцев, фаворитами букмекеры считают ЦСКА оценивая их шансы на победу коэффициентом порядка 2,2, на победу «Рубина» коэффициент в районе 3,7.

 

Статистика для ставок

Несмотря на не высокую результативность команд в личных встречах, в 1-м тайме команды забивают минимум 1 гол уже 4 матча кряду. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что в 1-м тайме будет забит минимум 1 гол, коэффициент на это событие составляет примерно 1,5.

 

В 4 последних личных встречах в Казани «Рубин» ни разу не забивал больше 1 гола. Поставить на то, что и в этой встрече индивидуальный тотал хозяев не превысит 1 мяч можно за коэффициент порядка 1,3.

 

В 3 из 4 последних очных противостояниях в РПЛ 1-й гол забивался не позднее 30-й минуты. При такой статистике неплохо выглядит вариант ставки на то, что 1-й гол в матче будет забит в стартовые 30 минут за коэффициент примерно 2.

 

Из 9 последних личных встреч в РПЛ, лишь в одной было назначено пенальти. При таком раскладе можно обратить внимание на ставку, что пенальти не будет за коэффициент около 1,4.

 

Ставки на игроков

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов в двух личных встречах подряд забивал «Рубину». В этой ситуации неплохо смотрится ставка на гол нападающего москвичей.

Рубин — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2019)

Рубин — ЦСКА. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (04.08.2019)
Рубин — ЦСКА. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (04.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Рубин — ЦСКА, который состоится на стадионе Центральный в воскресенье 4 августа, начало в 19:00 (МСК).

Рубин — ЦСКА. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре считается московский ЦСКА, шансы которого победить букмекеры оценивают чуть ниже 50%. Подопечные Виктора Гончаренко начали чемпионат с сенсационного поражения в Самаре от Крыльев Советов со счетом 0:2, после чего одержали две подряд победы — над Оренбургом со счетом 2:1 и над Локомотивом со счетом 1:0. В дерби с вице-чемпионом в составе «Армейцев» отличился Федор Чалов, реализовавший пенальти. С учетом прошлого сезона ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-лиге. А вот на выезде он проиграл три поединка кряду с общим счетом 1:7 и не побеждает уже четыре встречи подряд. За восемь последних матчей на чужом поле ЦСКА удалось одержать только две победы при двух ничейных результатах и четырех поражениях. В половине встреч на данном отрезке москвичи не забивали ни одного гола.

Рубин — это одна из трех команд, которые в этом сезоне еще не проигрывали. За три первых тура подопечные Романа Шаронова набрали семь очков и сейчас делят второе место с Ростовом, на два очка отставая от Зенита. В первом туре казанцы сыграли вничью 1:1 в гостях у Локомотива, после чего обыграли на выезде Динамо со счетом 1:0, а в прошлом туре с таким же счетом выиграли дома у Ахмата. За два последних тура Рубин одержал столько же побед, сколько за 14 матчей в чемпионате России перед этим. На своем поле он не проигрывает уже пять поединков кряду — две победы и три ничьи. Причем за эти пять встреч Рубин пропустил только один гол. А за 14 предыдущих встреч в родных стенах казанцы проиграли лишь раз, выиграв шесть встреч и еще семь раз сыграв вничью.

Рубин — ЦСКА. Ставки на матч:

Рубин — ЦСКА. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах с Рубином ЦСКА набрал четыре очка, разгромив его дома со счетом 4:0 и сыграв вничью 1:1 на выезде. За девять последних матчей против казанцев ЦСКА потерпел только одно поражение и одержал шесть побед. В семи из девяти этих встреч ЦСКА не пропускал ни одного гола. Отдельно стоит сказать, что в шести из восьми последних матчей между Рубином и ЦСКА забивалось менее трех голов, а в четырех встречах результативность не превышала одного мяча.

>Забивает за игру

  • 1

    • Рубин — ЦСКА. Ставки на матч:

    Аналитики сайта считают, что шансы Рубина в этой игре недооценены и он не только не проиграет, но и может одержать победу. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш казанцев с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа ЦСКА со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Рубина с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.67.

    Рубин — ЦСКА 04.08.2019

    Рубин — ЦСКА 04.08.2019

    03.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

    Эксперт: Иван Беленцов

    Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Казанский Рубин и Московский ЦСКА. Встреча состоится в это воскресенье в Казани на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Сможет ли ЦСКА оправдать статус фаворита? Какие ставки приготовить на эту встречу? Читайте наш прогноз.

    П1 (3.86) Х (3.15) П2 (2.13) Рубин ЦСКА Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Казань Арена». Казань. 04.08.2019 19:00

    Ориентировочные составы на матч Рубин — ЦСКА

    Рубин : Рубин: Дюпин; Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов; Давиташвили, Подберёзкин, Башкиров, Могелевец, Коновалов; Марков. ЦСКА : ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов.

    Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть нового первенства в составе Рубина, является центральный защитник Владимир Гранат, сломавший малоберцовую кость в марте этого года. Остальные игроки Рубина находятся в строю и готовы помочь своему клубу.

    В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Однако, к началу чемпионата успел восстановиться лидер полузащиты Никола Влашич, что несомненно усилило Московскую команду.

    История личных встреч

    В Российской истории Рубин и ЦСКА провели друг с другом 41 встречу. Московский клуб чаще становился победителем — 23 раза. На счету Казанцев всего 11 побед. И всего лишь 7 раз эти команды играли между собой вничью.

    Предматчевый прогноз и анализ на матч

    На старте сезона многие аналитики окрестили Рубин чуть-ли не главным аутсайдером первенства. Однако, команда Романа Шаронова уже успела влюбить в себя многих. Болельщики возвращаются на Казанский стадион, а игроки Рубина демонстрируют очень впечатляющий футбол. За три сыгранных тура Рубин набрал семь очков, минимально обыграв Ахмат и Динамо, а также сыграв вничью 1:1 в гостях с Локомотивом. Впереди у Казанцев хорошая проверка, в лице Московского ЦСКА, но Рубину по силам с ней справиться.

    К тому же, сам ЦСКА сейчас не выглядит слишком грозно. Да, «армейцам» удалось в прошлом туре минимально обыграть Локомотив в дерби, а перед этим добиться домашней победы над Оренбургом 2:1. Но, в единственной гостевой встрече нынешнего первенства команда Гончаренко абсолютно без шансов уступила Самарским Крыльям со счётом 0:2. И хоть игроки ЦСКА уже успели поднабрать форму, в Казани им будет крайне сложно добыть победу.

    Прогноз: Рубин наберёт очки. Однако, ждать большого количества забитых мячей вряд ли стоит.

    Интересные факты перед матчем

    1. Рубин не выигрывал у ЦСКА на своем поле с 2014 года.
    2. Рубин не проигрывал в пяти последних домашних поединках кряду, пропустив в них лишь один мяч.

    Рекомендованные ставки на матч

    Лучшими ставками на матч Рубин — ЦСКА, по мнению online-bookmakers.com, будут:

    Получи 100$ для ставки Получить Рубин — ЦСКА Ставка: Непроигрыш Рубина (1Х) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Рубин — ЦСКА Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.56 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

    Рубин

    «Рубин» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Казанцы после трех проведенных встреч имеют в активе семь баллов. Ни одного поражения, одна победа и одна ничья за спиной у «Рубина».

    ЦСКА Москва

    ЦСКА, пока, даже не в зоне евро кубков располагается. На шестой строчке москвичи. Одно поражение, две победы после трех проведенных поединков. В копилке шесть очков.

    Прогноз

    Фаворитом здесь идет ЦСКА. Однако мне лично симпатизирует в данной конкретной игре «Рубин». Мало кто в них верил в игре с «Локомотивом» в первом туре в Москве. Так они доказали обратное, сумев отобрать очки у «железнодорожников». Мало кто в Казань верил и в игре с «Динамо», так они в меньшинстве на чужом поле сумели выстоять, да и еще забив на последних минутах, вырвав тем самым все три балла. Ну и в крайнем туре казанцы соперничали также с неслабым «Ахматом», который одолел, например, «Краснодар» не так давно. Но и их «Рубин» с минимальным счетом обыграл. Также отмечу, что с обороной у Казани не так уж и плохо все. Всего один пропущенный мяч в первом туре от «Локомотива» и то со штрафного удара, который был исполнен очень хорошо. ЦСКА же сейчас находится далеко не на пике. Уступили в Самаре «Крыльям», могли отдать с 2:0 очки «Оренбургу», при чем играя дома, но вратарь ЦСКА в конце игры спас свою команду, тем самым сохранив по итогу победный счет. Но и игра с «Локомотивом» также была равной, если бы не система видео арбитра, которая помогла армейцам добыть три очка, иначе матч мог бы завершиться и в нулевую ничью. Ну и три пропущенных мяча уже в балансе у ЦСКА по итогам трех сыгранных туров. Команды в прошлом сезоне играли в Казане и там «Рубин» сумел зацепить очки в игре с армейцами, при чем открыв счет. Вот и в этом матче верю в «Рубин». Сейчас казанцы находят постепенно пульс игры и при поддержке родной публики вполне сопосбны отобрать очки и даже у москвичей.

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