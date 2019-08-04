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Прогноз и ставки Хайденхайм — Штутгарт (04.08.19)

Прогноз на

матч

«Хайденхайм» ‒ «Штутгарт» 4 августа

Во втором туре Второй Бундеслиги «Хайденхайм» примет «Штутгарт». Встреча состоится 4 августа на арене «Фойт», а её начало намечено на 14:30 мск.

Хозяева

«Хайденхайм» в прошлом сезоне претендовал на повышение, но закончил чемпионат на пятой строчке, отстав на два очка от третьего места, дающего право сыграть в переходных матчах. Нынешний сезон «южане» начали с непростой выездной победы над «Оснабрюком» со счётом 3:1. В этой игре все основные события развернулись во втором тайме. Сначала хозяева открыли счёт на 58-й минуте, затем красные отыгрались на 74-й, а на 82-й «Оснабрюк» остался в меньшинстве. Перехватив инициативу, «Хайденхайм» дожал соперника и забил дважды в самой концовке игры.

В ходе подготовки к сезону «южане» провели три товарищеских матча, в которых обыграли австрийский «Унион Гуртен» 4:1 и английский «Мидлсбро» 5:1, а также скатали вничью с австрийским ЛАСК 1:1.

Гости

«Штутгарт» провалил прошлый сезон в Бундеслиге и занял 16-е место, которое отправило «швабов» в переходные матчи, где сильнее оказался «Унион Берлин», получивший повышение благодаря голам на чужом поле (0:0 и 2:2). В первом туре «автозаводцы» дома принимали «Ганновер-96» и уступили со счётом 1:2. Все мячи были забиты в первом тайме, причём гости не только отправили два гола в сетку ворот «Штутгарта», но и организовали автогол.

Готовясь к нынешнему сезону, «швабы» отыграли семь товарищеских встреч, добившись пяти побед при двух поражениях. В этих матчах «автозаводцы» забивали в среднем по три гола за встречу, а в ответ пропускали порядка двух мячей.

Надёжный прогноз на матч «Хайденхайм» ‒ «Штутгарт»

На старте сезона практически все команды играют нестабильно, так что сложно предсказать исход предстоящего поединка. При этом обилие тактических и позиционных ошибок положительно сказывается на результативности. К тому же, «Хайденхайм» и «Штутгарт» забивали и пропускали в первом туре, а в межсезонье практически не играли на ноль. В такой ситуации высока вероятность увидеть обмен голами, так что рекомендуем ставить на «Обе забьют» с коэффициентом 1,61 в БК «Леон».

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Хайденхайм — Штутгарт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (04.08.2019)

Хайденхайм — Штутгарт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (04.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) Хайденхайм — Штутгарт состоится в воскресенье 4 августа в 14:30 (МСК) на стадионе Фойт Арена. Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям, оценив вероятность их победы примерно в 50%. Штутгарт провел в высшем дивизионе два сезона и снова вылетел. Он считается одним из главных претендентов на победу во второй Бундеслиге. Чемпионат Штутгарт начал с того, что обыграл дома одного из своих основных конкурентов — Ганновер со счетом 2:1. Все голы в том поединке были забиты до перерыва. Зато во втором тайме зрители увидели сразу два удаления. Теперь Штутгарту предстоит сыграть с Хайденхаймом, который также начал чемпионат с победы — он обыграл на выезде Оснабрюк со счетом 3:1. Причем Хайденхайм уступал 0-1, но забил три мяча после 73-й минуты, включая два гола после 88-й минуты. С учетом прошлого сезона это была третья подряд победа Хайденхайма в чемпионате второй Бундеслиги и в каждом поединке он забивал больше двух голов. За семь последних матчей в турнире Хайденхайм одержал пять побед и ни разу не оставался без забитых голов. В то же время у себя дома он уже шесть встреч кряду чередует победы и поражения и сейчас впервые с ноября прошлого года может победить в родных стенах два раза кряду.

В последний раз Хайденхайм и Штутгарт играли друг с другом в сезоне 2016/17, когда обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:1. Эксперты сайта считают, что в предстоящей игре также победят гости и снова результативность может превысить два мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хайденхайм — Штутгарт:

Победа Хайденхайма — 3.57, ничья — 3.67, победа Штутгарта — 2.01.

Хайденхайм — Штутгарт. Прогноз на матч (чемпионат Германии (2-я Бундеслига), 2 тур, 4 августа):

Победа Штутгарта; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Штутгарта со счетом 2:1 (коэффициент 8.00). Ставки на тотал больше 2,5 голов могут быть сделаны с котировкой 1.78.

Хайденхайм

Хайденхайм в прошлом чемпионате финишировал на 5 месте и ему 3 очков не хватило, что бы пробиться в высшую лигу. Стартовавшее первенство он начал с победы над Оснарбрюком причём в гостях. 1-3 счёт того матча.

Штутгарт

Штутгарт довыделывался в прошлом чемпионате. Занял 16 место, а матчи плей-аут за право остаться в лиге. Но и этим шансом «швабы» не воспользовались и сыграв оба матча против Унион Берлина вничью, но дома результативно, а в столице 0-0, теперь будет как минимум год прозябать во 2 бунделиге. В подготовительном цикле к сезону Штутгарт сыграл 7 матчей и в 6 из них предлагаемый здесь исход выигрывал. И в 1 туре чемпионата он выиграл у Ганновера, но гол снова пропустил.

Прогноз

Скорее всего и в этой игре Штутгарт и сам забить сумеет и в свои ворота снова пропустит. «Швабам» удалось удержать в команде хорвата Сосу, аргентинца Аскакибара, аборигенов Кастро, Кепфа, Диади и главное лидера команды форварда Гомеса. Двое последних уже открыли счёт своим голам в этом чемпионате. Плюс новый наставник Штутграта Вальтер пожелал видеть в команде 2 форвардов Аль-Гадиуи, в прошлом сезоне 11 голов за Регензбург забил и Каразора, так, что кому забивать у гостей есть. Но вот обороняться не кому. В прошлом роковом для себя чемпионате он 70 голов пропустил. В предсезонных 7 спарингах тоже пропускал от всех подряд кроме команды из оберлиги Бакнанг. За последние 9 лет соперники встречались 8 раз и в 7 случая голами обменивались. Сейчас не та ситуация, что бы команды во 2 раз оставили одни из ворот «сухими». Сейчас наоборот, старт чемпионата ошибок будет на поле хватать и позиционных и тактических и технического брака будет валом, а из-за этого не мало стандартов наверняка будет, что и приведёт игру к очередному размену голами.

Прогноз редакции на матч Хайденхайм — Штутгарт

Вот этот поединок без зазрения совести мы имеем право окрестить центральным событием второго тура и, хочется надеяться, его главным украшением. “Хайденхайм” и “Штутгарт” отлично умеют в атаку, что сполна продемонстрировали неделю назад. Атака выходца из элиты просто подавляет своими именами (Дидави, Гомес — оба, кстати, забили “Ганноверу”), но ведь и хозяева этой встречи привыкли забивать помногу — вспомните только, что они весной вытворяли с самой “Баварией”! А гости им в этом помогут: матч прошлого тура принес “швабам” сразу две пробоины в центр защиты.

Ориентировочные составы на матч Хайденхайм — Штутгарт

“Хайденхайм” (4-4-2): Айхер — Буш, Маинка, Беерман, Тойеркауф — Бьянкади, Грисбек, Дорш, Шнеттерер — Ляйпертц, Глатцель

Не сыграют: Тиль

“Штутгарт” (4-3-3): Кобель — Штенцель, Мангаля, Кемпф, Соса — Кастро, Аскасибар, Каразор — Дидави, Гомес, Аль-Гаддиуи

Не сыграют: Авуджа, Каминьски, Инсуа, Донис, Калайджич

Прогноз на матч Хайденхайм — Штутгарт

Просто “шикарно” выступил при родной публике Авуджа: заменил в самом начале травмированного Каминьски, забил в свои, а под конец еще и удалился. Комбо! Хорошо, что шикарные полузащита и атака справились на ура, “Штутгарту” было важно стартовать на позитиве.

Еще более убедительной, хотя бы по счету, вышла победа “Хайденхайма”. Пятая команда минувшего сезона до поры до времени выглядела в Оснабрюке бледно, но, помимо удаления у хозяев, нашлись свои козыри в рукаве Шмидта: игру сделали суперсабы Ляйперц и Отто. А тут еще бомбардир Глатцель возвращается! Судя по линии “Париматча”, эксперты также склонны прогнозировать результативный футбол. Ставим на ТБ (2.5) за 1.72.

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