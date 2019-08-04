Прогноз редакции на матч Ранхейм — Бранн

«Ранхейм» — «Бранн». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Ранхейм» — «Бранн». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

Ранхейм — Бранн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)

Ранхейм — Бранн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)
Матч 16 тура чемпионата Норвегии Ранхейм — Бранн состоится в воскресенье 4 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Экстра Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Бранн, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. Сейчас он занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии, набрав 26 очков. В своем последнем матче Бранн обыграл дома Стабек со счетом 2:1 и это позволило ему продлить беспроигрышную серию до пяти матчей — две победы и три ничьи. Проиграл он лишь раз за девять последних поединков в национальном первенстве при пяти победах и трех ничейных результатах. Кстати, все пять его побед были с разницей в один мяч. Вообще, восемь последних побед Бранна в чемпионате Норвегии были именно такими — он забивал всего на один гол больше соперника. На выезде Бранн не проигрывает в пяти последних матчах, выиграв три из них. Отдельно стоит сказать, что он и забивал, и пропускал в 10 из 11 последних поединков на чужом поле.

Ранхейм перед этим матчем делит 13-е место со Стабеком, набрав 15 очков. Последний свой матч он проиграл на выезде Буде-Глимту с крупным счетом 1:5. Этот результат продлил безвыигрышную серию Ранхейма до пяти матчей, в которых он набрал только два очка. У себя дома Ранхейм выиграл всего два из восьми предыдущих поединков, проиграв пять раз. При этом в шести матчах на данном отрезке он пропускал не менее двух голов. В целом в этом сезоне дома Ранхейм набрал только семь очков — на одно меньше, чем в гостях. В первом круге Ранхейм обыграл Бранн на его поле со счетом 1:0. После этого он также выиграл и в Кубке Норвегии — дома со счетом 4:0. До этого Бранн не проигрывал Ранхейму в пяти официальных матчах подряд, выиграв четыре из них. В предстоящей игре, как считают аналитики сайта , победитель, скорее всего, выявлен не будет и встреча завершится вничью. При этом забивать должны обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ранхейм — Бранн:

Победа Ранхейма — 3.45, ничья — 3.41, победа Бранна — 2.07.

Ранхейм — Бранн. Прогноз на матч (чемпионат Норвегии, 16 тур, 4 августа):

Ничья в матче; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Бранна со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с коэффициентом 1.70.

Прогноз редакции на матч Ранхейм — Бранн

16-ый тур Элитсерии продолжится поединком “Ранхейма” и Бранна”. Хозяева занимают 14-ую строчку турнирной таблицы и это, конечно, их не устраивает, ведь это зона стыковых матчей. Но отобрать очки у коллектива, занимающего четвертую позицию норвежского чемпионата — не самая простая задача. В этом матче “Бранн” тоже будет решать локальную задачу — попадание в еврокубковую зону, от которой команду отделяет всего три очка. 

Мы станем свидетелями принципиального поединка команд, которые выйдут на поле только за победой.

Ориентировочные составы на матч Ранхейм — Бранн:

“Ранхейм” (4-3-3): Барли — Кванде, Олсет, Фуру, Фооснес — Скарсем, Блакстад, Региниуссен — Сольбаккен, Роннинг, Тонне

Не сыграют:

“Бранн” (4-3-3): Опдаль — Тенисте, Акоста, Рисмарк, Кристиансен — Ордагич, Хауген, Странд — Соренсен, Бамба, Бериша

Не сыграют: Кольсос.

Прогноз на матч Ранхейм — Бранн:

Тяжеловато “Ранхейму” набирать очки в этом сезоне, их у команды всего 15 — точное соответствие количеству сыгранных матчей. То есть клуб в среднем набирает по одному очку за игру. При этом ранхеймцы редко балуют фанатов домашними победами: за семь поединков, сыгранных на своем поле, “Ранхейм” всего лишь два раза праздновал успех.

По средним показателям в гостевых матчах “Бранн” занимает вторую строчку среди всех команд Элитсерии. Коллектив из Бергена потерпел всего два поражения за семь выездных игр текущего сезона.

На наш взгляд, команда гостей, которая в целом проявляет себя лучше, чем “Ранхейм”, имеет больше шансов на победу в этой встрече. Заиграем небольшой, но надежный коэффициент: Ф2 (0) за 1,5.

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Ранхейм

Только 2 очка сумел набрать в 5 последних матчах Ранхейм.Что опустило команду уже на 3 с края таблицы место. а это 14 место в свою очередь предполагает матчи плей-аут по окончании чемпионата. В 2 последних своих играх поплыл окончательно проиграв дома Русенборгу 2-3, а Боде — Глимту вообще 5-1. Что подчеркивает не надёжность защитной линии Ранхейма. Вообще 26 голов пропустил он в 15 сыгранных турах, только у 2 команд в лиге больше.

Бранн

Бранн 4 в таблице, от 3 места отстаёт на 3 очка, а от лидирующего мольде на 7. Не в пример предстоящему сопернику отлично играет последние 2 с половиной месяца. За этот отрезок было проведено Бранном 9 матчей в 5 из них он одержал победы проиграв только 1 действующему чемпиону Русенборгу… У команды одна из лучших оборонительных линий в чемпионате, всего 15 мячей пропущено, только у Кристиансена на 1 меньше.

Прогноз

Бранн очень рационально идёт по турнире. в его исполнении нет особо зрелищных и результативных матчей, За 16 сыгранных туров он всего 7 раз играет тб 2.5. Бранн предпочитает эффективность, эффектности. То есть он по ходу матча выискивает слабые места у соперника, при этом не ослабляя внимание в своих тылах. В большинстве своих матчей находит их, материализует в гол и затем меняя тактические схемы доводит свои матчи до победы, ну или как минимум не проигрывает. в таком же стиле он наверняка будет играть Ранхейме. Из 7 гостевых матчей «красные»проиграли 2 и те были дебютными в чемпионате. потом последовали 3 победы подряд. Скорее всего тут будет 4 виктория. Команды в разных весовых категориях сейчас, Ранхейму предстоит борьба за выживание, Бранну за медали. соперники встречались 7 раз. 4 победы за Бранном 2 за Ранхеймом причём в 2 последних встречах. Но в прошлом чемпионате сам Ранхейм был куда лучше и финишировал на 7 месте, где и как он сейчас я указал выше. Самое время находящемуся в отличной форме Бранну взять реванш за те 2 матча.

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