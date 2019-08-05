Прогноз редакции на матч Атлетико М — Крузейро

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Самой кубковой командой Бразилии на сегодняшний день считается “Крузейро”. “Синие” ужасно выступают в чемпионате, но уверенно чувствуют себя в играх на вылет. Так, они уже дошли до полуфинала Кубка Бразилии, где скоро встретятся с “Атлетико Паранаэнсе”, и почти было проскочили в четвертьфинал Кубка Либертадорес, уступив лишь по пенальти “Ривер Плейту”. После столь неудачного результата Ренато Гаушо везет своих парней на гостевую встречу с “Атлетико Минейро” в рамках 13-го тура Бразилейрао.
"Атлетико Минейро" (4-4-2): Клейтон — Гуга, Эрнандес, Майдана, Силва — Мартинес, Жаир, Винисиус, Отеро — Оливейра, Жеуванио
Не сыграют: —
"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Лео, Деде, Вевертон, Эжидио — Энрике, Жадсон — Невес, Кабрал, Давид — Роша
Не сыграют: —
На фоне выхода “Крузейро” в полуфинал национального кубка и борьбы за четвертьфинал Кубка Либертадорес в тени остался тот факт, что “синие” выиграли только один из последних 15 матчей, а их “сухая” серия достигает уже шести игр. Это худший результат в истории клуба с богатыми традициями. У “Крузейро” в арсенале нет завершителя атак, поэтому часто на острие приходится играть крайним полузащитникам. Отсюда и проблемы. Думаем, что на цифре 6 антирекорд и оборвется. Наш прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1,9.
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13-й тур бразильской Серии А подарит болельщикам дерби города Белу-Оризонти, в котором «Атлетико Минейро» примет «Крузейро». Матч состоится 5 августа и начнётся в 01:00 мск.
«Атлетико» набрал 21 очко и на данный момент занимает четвёртое место, отставая от лидера на восемь баллов. В прошлых пяти матчах «гало» одержали одну победу, трижды делили очки с соперниками и проиграли в гостях лидирующему «Сантосу» 1:3. На этом отрезке сезона чёрно-белые забивали в среднем по 1,2 гола за матч, при этом в свои ворота пропускали по 1,4 мяча. Дома «Атлетико» выступает с переменным успехом и в шести встречах добыл три победы, дважды играл вничью и в одной встрече уступил. Как правило, при своих болельщиках чёрно-белые забивают порядка 1,83 гола за игру, а пропускают 1,17.
«Крузейро» в этом сезоне пока не блещет и после 12 туров набрал только 10 очков, на один балл опережая в таблице соседствующие команды из зоны вылета. В последний пятиматчевый отрезок «лисы» трижды сыграли вничью с одинаковым счётом 0:0 и дважды проиграли, пропуская по два мяча (0:2 и 1:2). Таким образом, в среднем на этом отрезке чемпионата синие забивали всего 0,2 гола за матч, а пропускали 0,8. В гостях «Крузейро» ещё не побеждал и в шести матчах оформил две ничьи при четырёх поражениях. Обычно на чужом поле «лисы» отмечаются 0,83 раза за игру, а вот пропускают порядка 2,17 гола.
«Минейро» в гораздо лучшей форме и не проигрывает дома уже четыре встречи кряду. «Крузейро» же ощутимо сбавил в остроте атак и практически перестал забивать, что чревато проблемами, так как на своём поле чёрно-белые оставались без гола всего в одной встрече с «Палмейрасом», который на тот момент возглавлял турнирную таблицу. Это значит, что есть высокая вероятность увидеть минимум один гол в исполнении хозяев поля, но пока не ясно, ответят ли гости. В такой ситуации логичнее поставить на «Хозяева не проиграют» с коэффициентом 1,29 в БК «Леон».
Атлетико Минейро на данный момент располагается на 4-ой строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, ведя ожесточенную борьбу с Сан-Паулу и Интернасьоналем за место в первой четверке. В крайнем поединке с Ботафого в рамках Южноамериканского кубка Минейро смог переиграть своего соперника со счетом 2-0. На своем поле Атлетико играет достаточно успешно в последнее время — в 4-ех последних матчах домашнего формата Минейро смог победить два раза, расписав «мировые» в поединках с Сан-Паулу и Форталезой. Также стоит отметить и тот факт, что Атлетико Минейро на своем поле против Крузейро играет просто шикарно — в 4-ех крайних личных встреч на «Раймунду Сампайю» хозяева одержали 3 победы…
Крузейро Минейро на данный момент располагается на 16-ой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего лишь 10 очков. Нельзя не отметить тот факт, что на выезде Крузейро играет просто ужасно — в шести последних гостевых поединках коллектив проиграл 4 раза, лишь дважды сыграв вничью. Последний свой матч Крузейро Минейро сыграл с Ривер Плейтом, матч получился крайне тяжелым и в нем аргентинцы победили в серии пенальти. Относительно недавно Крузейро на выезде играл против Атлетико в рамках Кубка Бразилии и тогда «атлеты» победили со счетом 2-0, думаю, что сегодня гостям вновь рассчитывать не на что…
Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к победе хозяев в основное время. Атлетико Минейро на своем поле играет достаточно неплохо, к тому же, команда сейчас пребывает в неплохой форме и отличном настроении. Победа хозяев поля!
Футбол. Бразилейрао, 13-й тур.
«Атлетико Минейро» — «Крузейро».
Белу-Оризонте. Стадион «Эстадио Раймундо Сампайо». 05.08.2019. 01:00 МСК.
Центральным матчем 13-го тура чемпионата Бразилии по футболу будет поединок, в котором «Атлетико Минейро» сразится с «Крузейро». Очередное дерби Белу-Оризонте, совсем недавно эти команды играли между собой в Кубке, теперь пересекутся в чемпионате Бразилии. Текущий тонус у «Атлетико» лучше, нежели у конкурента, кроме того, «петушки» выступают не в таком плотном графике, нежели «лисы». Поэтому нет ничего удивительно, что будущие хозяева являются фаворитами матча.
Футболисты «Атлетико Минейро» пребывают в отменном расположении духа. После вылета из Кубка Бразилии, «петушки» закрепились в первой четвёрке чемпионата Бразилии и сумели пробиться в четвертьфинал второго по значимости континентального турнира, выбив из розыгрыша «Ботафого». «Одинокая звезда» была дважды побеждена, сперва 1:0 в Рио, а в прошедший мид-уик 2:0 на стадионе «Атлетико Минейро». В четвертьфинале «АМ» встретится с колумбийским «Ла Экидадом», не самым грозным соперником, первый матч намечен на 20 августа.
В турнирке Бразилейрао-2019 «Атлетико Минейро» располагается на четвёртой позиции, в восьми очках отставания от лидирующего «Сантоса». В четырёх последних матчах в рамках первенства, «Атлетико Минейро» не проигрывал, но и выиграла команда Сантаны лишь однажды при трёх ничейных исходах. Разошлись миром с «Сан-Паулу», «Форталезой» и «Гоясом», оказались сильнее «Шапекоэнсе» в выездном поединке. Всего на «Эстадио Раймундо Сампайо» в Бразилейрао-2019 «АМ» отыграл шесть матчей: +3=2-1, 11:7 разница мячей.
После разгромной победы над «Атлетико Минейро» со счётом 3:0, «Крузейро» никак не может забить, а ведь с тех пор, «лисы» отыграли уже шесть матчей: один кубковый поединок, две встречи в Кубке Либертадорес и три матча первенства. Кубковую встречу «Крузейро проиграл 0:2, обе игры в Кубке Либертадорес завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти «Ривер Плейт» оказался сильнее. В первенстве Бразилии, две встречи также завершились по 0:0 с «Ботафого» и «Байей», а «Атлетико Паранаэнсе» «лисы» в родных стенах уступили 0:2.
В итоге, из Кубка Либертадорес «Крузейро» обидным образом вылетел, в Кубке Бразилии на восьмое августа намечен первый полуфинал против «Интернасьоналя». А в Бразилейрао, «лисы» «ходят по лезвию ножа», лишь на один балл, уступая «Флуминенсе», в свою очередь, расположенному в зоне вылета.
С одной стороны, «Крузейро» очень важно набрать очки в предстоящей игре, ведь мало того, что у «лис» сложная турнирная ситуация в чемпионате Бразилии, поединок против «Атлетико Минейро» — дерби, который очень не хотелось бы проигрывать. Но, с другой стороны, всего лишь через три дня после игры с «АМ», «Крузейро» встречаться с «Интером» в первом матче Кубка Бразилии. А ведь второй по значимости турнир является единственной возможностью для «Крузейро» играть на будущий сезон в Кубке Либертадорес.
С сезона 1998 года «Атлетико Минейро» и «Крузейро» между собой играли 79 раз. 24 матча выиграли «петушки», 21 встреча завершилась вничью при 34-х выигрышах «Крузейро». На поле «Атлетико Минейро» соперники встретились 38 раз: +13=10-15, 49:49 разница мячей. Удивительно, но у гостей даже имеется небольшое преимущество.
«Крузейро» исторически хорошо выступает на «Эстадио Раймундо Сампайо», однако, на данный момент форма «лис» вызывает большие вопросы, особенно, шестиматчевая безголевая серия команды Менезеша.
Пока «Крузейро» находится в таком положении, делать ставки на «лис» противопоказано, тем более, что всего лишь через три дня после дерби, «Крузейро» в родных стенах принимать «Интер» в рамках Кубка Бразилии, и ту встречу нужно, однозначно, выигрывать. Что касается тоталов, то имеются сомнения насчёт результативного матча, «Крузейро» будет «сушить» игру, а «Атлетико Минейро» будет рад и победе 1:0.
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