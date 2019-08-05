Прогноз, ставки и коэффициенты Коринтианс — Палмейрас (05.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Коринтианс — Палмейрас (05.08.19)

«Коринтианс» — «Палмейрас». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 13-й тур. 

«Коринтианс» — «Палмейрас». 

Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс». 05.08.2019. 01:00 МСК.

В программе 13-го тура чемпионата Бразилии по футболу фигурирует матч между «Коринтиансом» и «Палмейрасом», дерби Сан-Паулу, в котором нет ярко выраженного фаворита. Оба коллектива в мид-уик проводили матчи континентальных кубков, причём, «Тимао» играли на сутки с лишним позже и на выезде, тогда как «Палмейрас» на очень высоком уровне провёл домашний матч против «Годой Крус», завершившийся более чем уверенной победой «зелёных».

«Коринтинас»: скрытый борец за место в топ-4

Перед стартом 13-го тура «Коринтианс» расположен на восьмой позиции в турнирной таблице бразильского первенства, с 19-ю очками в активе. Визуально, ничего сверхъестественного, середняк элитного дивизиона, да и всё. Но, в запасе у «Тимао» имеется домашний поединок против «Гояса», и в случае победы в копилке у «Коринтианса» было бы уже 22 очка, а это чистое четвёртое место. 

После домашней ничьей с «Фламенго», «Коринтианс» провёл три матча: два в Южноамериканском кубке и один в Серии А, и все их выиграл. «Монтевидео Уондерерс» дважды пал: 0:2 и 1:2, а также «Тимао» обыграли на выезде «Форталезу» 3:1. Голы в той игре в составе команды из Сан-Паулу забивали Боселли, Педриньо и Данило Авелар, все результативные действия пришлись на второй тайм. 

На своём поле у «Коринтианса» неплохая статистика, в пяти матчах в рамках Бразилейрао-2019, «Тимао» добился трёх побед при двух ничейных исходах, разница мячей 4:1. Обращаем внимание на соотношение голов, один пропущенный мяч в пяти играх – отличная статистика, 0,2 гола за игру в среднем. Да и в целом, «Коринтианс» — ярко выраженная низовая команда в чемпионате Бразилии, в 11-ти матчах с участием «Тимао» было забито лишь 19 голов, или 1,73 гол за встречу в среднем. На данный момент средняя статистика Бразилейрао-2019 — 2,27 гола за матч.

«Палмейрас»: наконец-то прорвало

«Палмейрас» тоже сложно назвать верховым коллективом, но в большей степени, этот тезис касается пропускной способности «зелёных». У Сколари лучшая оборона в лиге, всего лишь 6 пропущенных мячей в 12-ти играх, т.е. 0,5 гола за встречу. Однако, с атакой у «Палмейраса тоже всё неплохо: 20 забитых мячей, больше только у «Фламенго» с их Габриэлем Барбосой, столько же у «Атлетико Паранаэнсе». 

Перед тем, как обыграть «Годой Крус» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес со счётом 4:0, «Палмейрас» не мог выиграть на протяжении пяти матчей подряд. За этот период «зелёные» вылетели из Кубка Бразилии, проиграв по сумме двух встреч «Интернасьоналу», уступили в Серии А «Сеаре» 0:2, сыграли вничью 1:1 с «Сан-Паулу» и «Васко да Гама», уступив таким образом лидерство в турнирной таблице бразильского первенства. Ну и не забываем, что в первом матче против «Годой Крус», «Палмейрас» не без доли везения смог раздобыть ничью, ведь по ходу поединка, команда Сколари проигрывала аргентинцам со счётом 0:2.

Травмированные и дисквалифицированные

«Коринтианс»
Не сыграют: Ральф, Бруно Мендес.

«Палмейрас»
Не сыграет: Рамирес.

История личных встреч

«Коринтианс» и «Палмейрас» играли между собой 56 раз с сезона 1998 года. За это время «Коринтианс» 24 раза сумел победить при 11-ти ничейных исходах и 21-й выигрыше «Палмейраса». На поле «Коринтианса» небольшое преимущество на стороне хозяев: +15=4-11, 41:39 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Коринтианс» на своём поле практически не пропускает голов в свои ворота, а «Палмейрас» в принципе, пропускает не часто. Отсюда следует, что от дерби Сан-Паулу не стоит ждать града голов, очень может так случиться, что судьбу победителя решит одно результативное действие, не удивимся мы и нулевой ничьей. Соответственно, ставка на ТМ в данной паре является очень актуальной. 

Что касается исходов, то мы на стороне «Палмейраса». «Зелёные» долгое время шли без очковых потерь, но после минимальной победы над «Интером» в Кубке у команды Сколари начался спад, длившийся несколько матчей. Но в мид-уик «Палмейрас» прорвало, «зелёные» забили четыре безответных мяча аргентинскому «Годой Крус» и уверенно пробились в 1/4 финала Кубка Либертадорес, где теперь сразятся с «Гремио».


Коринтианс-СП

Чемпион Бразилии 2017 довольно уверенно стартовал и в этом первенстве. Всего 3 проигрыша в 12 турах и 5 побед. Ничьих правда многовато, только у 2 из 20 команд лиги больше. Очень сильно Коринтианс играет и на своём поле. В 5 играх 3 победы 2 ничьи и, что удивительно всего 1 пропущенный мяч, в последней домашнем туре он принимал сильнейшую атаку чемпионата принадлежащую Фламенго, 25 мячей уже «стервятники» забили и разошлись миром 1-1.

Палмейрас

Если Коринтианс экс-чемпион, то Палмейрас чемпион действующий. И в нынешнем турнире шел до последних 3 туров на 1 месте. Но в этих турах он набрал всего 2 очка, хотя до этого одержал 8 побед в 9 матчах при 1 ничьей и уступил 1 строчку Сантосу. Ну тут какое ни какое объяснение таких результатов есть. «Поросята» вперемешку с этими 3 играми ещё 2 матча 1/8 кубка Либертадорес против аргентинского Годой Круса играли и не в пример чемпионату успешно. Вышли в четвертьфинал.

Прогноз

А Коринтинес ведь тоже играл в кубке Южной Америки, тоже вышел в четвертьфинал. И тем не менее в матче двух последних чемпионов Бразилии всё таки преимущество на стороне передавшего своим полномочия в прошлом чемпионате предстоящему сопернику Коринтианса. Своё поле, в Бразилии это не пустой звук, даже последний в таблице Аваи у которого вообще побед нет, у себя дома в 5 матчах проиграл только 1 раз. Коринтианс как я заметил выше вообще ни разу не проигрывал. Наверняка и тут не проиграет. На данный момент он смотрится гораздо увереннее гостей. Да и играть «мушкетёры» против «поросят» умеют, в 3 из 4 последних свиданий именно они побеждали. Вполне вероятно, что выиграют и в этот раз, но подстраховать иксом хозяев стоит, всё таки они чемпионы уже с приставкой экс, а Палмейрас действующий.

Прогноз редакции на матч Коринтианс — Палмейрас

“Палмейрас” потерял лидерство в чемпионате, произошло это после неудачных результатов в двух последних турах. Сперва “Вердао” уступили “Сеаре”, а затем сыграли вничью с “Васко да Гама”. Осечками воспользовался “Сантос” и взошел на трон Бразилейрао. 

Но “Палмейрас” усиливается, перед закрытием трансферного окна состав команды пополнили форвард Энрике Доурадо, перешедший из китайского “Хэнань Цзянье”, защитник Витор Уго из “Фиорентины” и хорошо известный нам Луис Адриано из московского “Спартака”. Дебютировать новички смогут уже в матче против “Коринтианса” в 13-м туре национального первенства.

Ориентировочные составы на матч “Коринтианс — “Палмейрас”

"Коринтианс" (4-4-2): Кассио — Маноэл, Жиль, Фагнер, Авелар — Урсо, Сорноса, Педриньо, Ральф — Клейсон, Вагнер Лав

Не сыграют:

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Барбоса, Роша, Гомес, Луан — Мело, Рафаэль —  Скарпа, Энрике, Дейверсон —  Дуду

Не сыграют:

Прогноз на матч “Коринтианс — “Палмейрас” 

Казалось, что “Палмейрас” настиг кризис — два матча без побед в чемпионате, ничья в первой встрече Кубка Либертадорес с аргентинским “Годой Крус”. Ответная игра дала ответ на многие вопросы. “Вердао” смели аргентинцев со своего пути, отправив в их ворота четыре безответных мяча. Но стоит отметить, что все голы пришлись на второй тайм, который выдался очень затратным на эмоции. 

“Коринтианс” очень плох в атаке, любое взятие ворот дается им с огромным трудом. В пяти последних очных встречах с “Палмейрасом” был забит лишь один гол. Мы думаем, что и в этот раз команды испытают проблемы в атаке. Наш прогноз — тотал голов меньше 2 с коэффициентом 1,77.

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