Прогноз редакции на матч Заря — Днепр-1

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Прогноз и ставки Заря — Днепр-1 (04.08.19)

Прервет ли «Днепр-1» победною серию «Зари»?

«Заря»

В воскресенье, 4 августа, в поединке второго тура УПЛ «Заря» в Запорожье сыграет с «Днепр-1». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на



«Заря», которая финишировала на пятой позиции в прошлом чемпионате Украины, на данный момент имеет 5-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.





В этом отрезке «черно-белые» провели две контрольные встречи и три официальных матча. Начала этот сезон они с выездной виктории над черногорской «Будучность» (3:1) в отборе Лиги Европы.









Затем луганчане одолели в Полтаве «Ворсклу» со счетом 1:0 в первом туре УПЛ, а накануне они в ответной игре вновь обыграли черногорцев (1:0) в еврокубке и пробились в третий раунд квалификации ЛЕ.





В летнее трансферное окно «Заря» заключала контракты со свободными агентами. Таких накопилось сразу пять, а также выкупили у «Динамо» Богдана Михайличенко.







«Днепр-1»



«Днепр-1» был создан только в начале 2017. И за два сезона команда смогла с ходу преодолеть два дивизиона и повыситься до УПЛ.









В прошлом сезоне днепряне выиграли первый украинский дивизион, опередив ближайшего преследователя на 13 очков.





Дебютная игра в высшем дивизионе принесла «черно-желтым» домашнюю викторию над донецким «Олимпиком» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первой 10-минутке поединка.





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Летом «Днепр-1» арендовал у «Динамо» новоиспеченных чемпионов мира U-20 Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Еще подписали уже известных в Украине Папу Гуйе и Александра Кобахидзе.







Прогноз на «Заря» — «Днепр-1»



В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Зари» — 2.04, победа «Днепр-1» — 3.85, ничья — 3.35.









Луганская команда уже успела провести три поединка в новом сезоне, где выиграла во всех. Но если в еврокубковых матчах «черно-белые» из-за слабости своего соперника не испытали особых проблем, то в Полтаве виктория была не совсем убедительной.









Днепряне же очень уверенно провели дебютную игру в УПЛ, убедительно победив. Считаем, что «Днепр-1» сможет отобрать очки у «Зари».





Прогноз редакции на матч Заря — Днепр-1

В первом туре “Заре” вместе с “Ворсклой” выпала честь открывать новый сезон чемпионата Украины, но обе команды не смогли устроить настоящее шоу, так как ограничились лишь одним голом. Его забил игрок из Луганска Леднев. Этого хватило для победы, но уже во втором круге, когда придется сойтись против “Днепра-1”, нужно быть приложить максимум усилий для трех очков. Новичок Украинской Премьер-лиги оказался с очень острыми зубами, так как на старте переиграл “Олимпик” со счетом 2:0.

Ориентировочные составы на матч Заря — Днепр-1:

“Заря” (4-4-2): Шевченко — Михайличенко, Абу, Вернидуб, Тимчик — Хомченовский, Арвеладзе, Леднев, Кочергин — Будковский, Громов

Не сыграют: —

“Днепр-1” (4-4-2): Клишчук — Романюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал — Батахов, Когут, Булеца, Назаренко — Чичиков, Супряга

Не сыграют: —

Прогноз на матч Заря — Днепр-1:

Как же похожи “Днепр-1” и “Колос”, которые в этом году пополнили УПЛ. Команды пробились в высший дивизион и стали усиливаться, что естественно. У обоих клубов это вышло на ура, ведь они победили в первом туре и теперь все внимание приковано к ним. Они и дальше продолжат побеждать? Они будут бороться за середину таблицы? Кто тогда будет аутсайдерами вместо них? Не получилось из новичков сделать клубы-лифты, поэтому мы верим, что они продолжать радовать своими результатами. Ставим на П2 с коэффициентом 3,84

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