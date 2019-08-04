Прогноз редакции на матч Кальмар — Хаммарбю

Прогноз и ставки Кальмар — Хаммарбю (04.08.19)

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Прогноз и ставки Кальмар — Хаммарбю (04.08.19)

Кальмар — Хаммарбю. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (04.08.2019)

Кальмар — Хаммарбю. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (04.08.2019)
Матч 18 тура чемпионата Швеции Кальмар — Хаммарбю состоится в воскресенье 4 августа в 16:00 (МСК) на стадионе Гульдфогельн Арена. Фаворитом в этой игре является Хаммарбю, шансы которого победить букмекеры оценивают значительно выше 50%. Сейчас он занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Швеции, набрав 31 очко. В прошлую субботу Хаммарбю разгромил на выезде Эскильстуну со счетом 6:1, хотя пропустил первым. Это была его четвертая подряд победа и во всех четырех матчах Хаммарбю забивал больше двух голов. В трех матчах за это время он побеждал с крупным счетом. После игры с Эскильстуной в активе Хаммарбю уже 40 забитых голов — это минимум на 11 больше, чем у любой другой команды чемпионата. До действующей серии из четырех побед он не выигрывал в четырех матчах кряду, проиграв два из них, и в трех случаях не забивал ни одного гола. На выезде Хаммарбю выиграл два предыдущих матча с общим счетом 9:3, но перед этим он одержал всего одну победу за восемь поединков на чужом поле, трижды сыграв вничью и четыре раза проиграв. В нынешнем сезоне на выезде Хаммарбю набрал только 11 очков — почти вдвое меньше, чем дома.

Кальмар перед этим матчем занимает третье место с конца с 13 набранными очками. В минувший понедельник он проиграл на выезде Эльфсборгу со счетом 1:2, хотя вел 1-0. Оба гола Кальмар пропустил после 86-й минуты. Это было его пятое подряд поражение. А не побеждает он уже девять встреч кряду, набрав в них лишь два очка. Причем за эти девять матчей Кальмар забил лишь три гола и ни разу больше одного за игру, а в шести поединках он не забивал вовсе. За весь чемпионат ему удалось забить только 12 голов — меньше всех в чемпионате Швеции. Что касается его домашней статистики, то Кальмар выиграл всего один из девяти предыдущих матчей в родных стенах, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. Три последних матча между Кальмаром и Хаммарбю завершались вничью, включая поединок первого круга текущего розыгрыша чемпионата страны. Также надо отметить, что ни один из 11 предыдущих их матчей друг с другом не завершился победой команды, игравшей на чужом поле — три победы в основное время хозяев и восемь ничейных результатов. Аналитики сайта считают, что гости вряд ли победят и в предстоящей игре и ставят на выигрыш Кальмара с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Кальмар — Хаммарбю:

Победа Кальмара — 4.77, ничья — 3.93, победа Хаммарбю — 1.69.

Кальмар — Хаммарбю. Прогноз на матч (чемпионат Швеции, 18 тура, 4 августа):

Победа Кальмара с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). На втором месте по популярности победа Хаммарбю 2:1 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Кальмара с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 2.11.

Прогноз редакции на матч Кальмар — Хаммарбю

4 августа на стадионе “Гульдфогельн-Арена” в рамках 18-го тура чемпионата Швеции по футболу встретятся “Кальмар” и “Хаммарбю”. В прошлом туре хозяева в упорной борьбе проиграли 1:2 “Эльфсборгу”. Гости же вдоволь поиздевались над аутсайдерами из АФК “Эскильстуна”, разгромив их с неприличным счетом 6:1. У “Кальмара” сейчас просто ужаснейшая серия — за последние пять матчей команда не набрала ни единого очка. Логичное 14-е место в зоне вылета. У “Хаммарбю” все куда идеальнее — четыре победы и всего один проигрыш. Это четвертое место и всего четыре очка от медальной зоны.

Ориентировочные составы на матч Кальмар — Хаммарбю:

“Кальмар” (3-5-2): Норинг — Нури, В. Эльм, Агардиус — П. Йоханссон, Р. Эльм, Сёдерквист, Ромариньо, Акас — Фрёлинг, Диуф

Не сыграют: Сачпекидис, Стенмарк, Арокойо

“Хаммарбю” (4-4-2): Виланд — Сандберг, Родич, Феллман, Виндгрен — Сольхайм, Боянич, Андерсон, Кацаниклич — Халили, Кьяртанссон

Не сыграют:

Прогноз на матч Кальмар — Хаммарбю:

Что уж тут сказать, команды совсем из разных весовых категорий. Думаем, в исходе этого поединка можно даже не сомневаться. Конечно, “Кальмар” когда-нибудь прервет свою позорную серию. Но точно не с соперником из верхушки турнирной таблицы, который сметает сейчас всех на своем пути. Будем ждать продолжения голевой феерии от славных парней из “Хаммарбю” и поставим на ТБ3, на который “Париматч” любезно предоставляет нам коэффициент 2,21.

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Кальмар

5 последних туров подряд Кальмар проигрывает. Слабым оправданием является то, что дважды в них пришлось играть против действующего чемпиона и вице-лидера текущего чемпионата АИКа, а также 3го нынче в таблице Юргордена. но ведь между этими матчами он и последнему АФК проиграл… Ладно спишем на усталость после встреч против лидеров. Ведь на старте чемпионата команда в 8 турах только 1 поражение потерпела.

Хаммарбю

А вот Хаммарбрю наоборот, последние 4 матча подряд выигрывает. Правда и соперники у его были с противоположной стороны таблицы относительно тех с кем играл Кальмар. А именно 8й Эльфсборг, 13й Фалькенберг, предпоследний 15й Сундсваль и последний АФК.

Прогноз

И на выходе имеем, что после 17ти туров и своих противоположных результатов Кальмар опустился в зону вылета, точнее на 14е место предполагающее игры плей-аут, а «байен» подтянулся к лидерам, от 3й строчки его отделяют 4 очка. Тут по логике победа гостей должна быть. А не всё то правильно, что логично. Во первых серии и у тех и других затянулись, а как известно все эти серии когда то заканчиваются. Во вторых не зря такой, скажем не маленький в сложившейся ситуации коэффициент на п2 тут выкатывают, можно и порядка 1.8 найти. Ну и в 3х, Хамарбрю это просто желанный гость Кальмара.

На своём поле «красные братья» последний раз проигрывали «байену» 15 лет назад. После этого соперники сыграли на Гульдфогельн-арене 11 матчей и Хаммарбрю сумел в них только 3 ничьи зацепить. Я полностью не исключаю тут победу гостей, но если вдруг она и случится то будет ой какой не простой и скорее всего только минимальной. Кальмару надо отскакивать от зоны вылета, когда ещё такой удобный гость пожалует, наверняка «братья» тут сумеют сплотится и прервать свою ужасную проигрышную серию, но форой их подстраховать лишним не будет.

Кальмар — Хаммарбю 4 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Серия поражений «Кальмара» достигла 5 матчей кряду. Команда из одноимённого города является аутсайдером предстоящей встречи, несмотря на то что сыграет на своём поле. Взять победу провинциального клуба можно с примерным коэффициентом 4,6, в то время как успех столичного «Хаммарбю» оценен котировками в районе 1,8.

Результаты при подобных коэффициентах

Таких высоких котировок на домашнюю победу «Кальмара» в этом сезоне ещё ни разу не было. А вот похожие расклады в выездном матче «Хаммарбю» один раз были в этом сезоне. Тогда столичная команда смогла обыграть «Эребру» со счётом 3:2.

Статистика для ставок

В 76% матчей «Кальмара» в этом сезоне было забито не более 2 голов, что делает матчи с участием этой команды самыми низовыми в Аллсвенскан: 1,9 гола за игру в среднем. Поставить на «Тотал меньше 2,5» можно с коэффициентом около 1,7.

«Хаммарбю» пропускал в каждом из 7 последних матчей в чемпионате. В таком случае закономерно поставить на гол «Кальмара» в предстоящем матче с примерным коэффициентом 1,5.

«Кальмар» пропустил 76% своих голов во 2-х таймах. Котировки на гол «Хаммарбю» во 2-й половине матча расположились в районе 1,5.

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