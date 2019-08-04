Прогноз Дармштадт 98 — Хольштейн Киель (04.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Дармштадт 98 — Хольштейн Киель (04.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Дармштадт — Хольштейн Киль

Пара “Дармштадт” — “Хольштайн” не имеет явного фаворита, и это вполне логично. Команды достойны друг друга, обе весной финишировали в первой десятке, и даже результаты в первом туре нового сезона они выдали идентичные. Правда, в каждом случае эти 1:1 имели свою индивидуальность: равная встреча с обменом голами в каждом из таймов (в случае с командами из Киля и Зандхаузена) и крутой триллер с драматической развязкой, в котором “98-е” на поле по-прежнему крутого, но по-прежнему кризисного “Гамбурга” при обидных обстоятельствах потерял победу.

Ориентировочные составы на матч Дармштадт — Хольштайн

“Дармштадт” (4-3-3): Шуэн — Херрманн, Хон, Думич, Холланд — Пальссон, Штарк, Мелем — Дурсун, Хеллер, Скарке

Не сыграют: Фон Хааке, Хонсак, Ману, Берко, Платте

“Хольштайн” (4-3-1-2): Райманн — Тодорович, Валь, Шмидт, Ван ден Берг — Билер, Игньовски, Мефферт — Ли Чжэ Сун — Серра, Ийоха

Не сыграют: Дем

Прогноз на матч Дармштадт 98 — Хольштайн Киль

На гамбургском “Фолькспаркштадионе” гости из Дармштадта были невероятно близки к победе: Тим Скарке, выйдя в перерыве, мгновенно забил, но хозяева сумели отыграться на последних секундах при весьма драматичных обстоятельствах. Тем не менее, команда Граммозиса показала, что с ней в этом сезоне доведется считаться всем и каждому. 

“Аисты”, в свою очередь, выдали боевую ничью с “Зандхаузеном”, и этот результат можно считать потерей для коллектива Андре Шуберта — как-никак, играли дома с соперником, которому как минимум не уступают в классе. А как максимум — превосходят. Не далее чем в марте “лилии” принимали дома “Хольштайн” и в ярком матче добыли победу. Могут повторить? Наш прогноз: Ф1 (0) за коэффициент 1.80.

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