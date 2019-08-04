Прогноз редакции на матч Дармштадт — Хольштейн Киль

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Пара “Дармштадт” — “Хольштайн” не имеет явного фаворита, и это вполне логично. Команды достойны друг друга, обе весной финишировали в первой десятке, и даже результаты в первом туре нового сезона они выдали идентичные. Правда, в каждом случае эти 1:1 имели свою индивидуальность: равная встреча с обменом голами в каждом из таймов (в случае с командами из Киля и Зандхаузена) и крутой триллер с драматической развязкой, в котором “98-е” на поле по-прежнему крутого, но по-прежнему кризисного “Гамбурга” при обидных обстоятельствах потерял победу.
“Дармштадт” (4-3-3): Шуэн — Херрманн, Хон, Думич, Холланд — Пальссон, Штарк, Мелем — Дурсун, Хеллер, Скарке
Не сыграют: Фон Хааке, Хонсак, Ману, Берко, Платте
“Хольштайн” (4-3-1-2): Райманн — Тодорович, Валь, Шмидт, Ван ден Берг — Билер, Игньовски, Мефферт — Ли Чжэ Сун — Серра, Ийоха
Не сыграют: Дем
На гамбургском “Фолькспаркштадионе” гости из Дармштадта были невероятно близки к победе: Тим Скарке, выйдя в перерыве, мгновенно забил, но хозяева сумели отыграться на последних секундах при весьма драматичных обстоятельствах. Тем не менее, команда Граммозиса показала, что с ней в этом сезоне доведется считаться всем и каждому.
“Аисты”, в свою очередь, выдали боевую ничью с “Зандхаузеном”, и этот результат можно считать потерей для коллектива Андре Шуберта — как-никак, играли дома с соперником, которому как минимум не уступают в классе. А как максимум — превосходят. Не далее чем в марте “лилии” принимали дома “Хольштайн” и в ярком матче добыли победу. Могут повторить? Наш прогноз: Ф1 (0) за коэффициент 1.80.
Повторить
Читайте также:
Прогноз Кавасаки — Мацумото Ямага (04.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Сеара — Форталеза (04.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Флуминенсе — Интернасьонал (04.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва — Динамо Москва (03.08.19)
Прогноз и ставки Кавасаки — Мацумото Ямага (04.08.19)
«Десна» — «Ворскла». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Краснодар 2 — Ротор (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Шахтер Донецк — Карпаты (04.08.19)
Прогноз и ставки Луч — Спартак Москва 2 (03.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Флуминенсе — Интернасьонал (04.08.19)
Прогноз и ставки Колорадо Рэпидс — Монреаль (04.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Флуминенсе — Интернасьонал (04.08.19)
«Барнсли» — «Фулхэм». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Краснодар 2 — Ротор (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Урава — Нагоя (04.08.19), ставки и коэффициенты
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.