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Сочинский коллектив в прошлом сезоне финишировал на второй строке в ФНЛ и завоевал билет в высший свет российского футбола.
В межсезонье «Сочи» усилился многими известными игроками, среди которых которых большинство игроков питерского «Зенита».
Но старт в Премьер-лиге удачным назвать нельзя. За три поединка «барсы» ни забили ни одного гола и не набрали ни одного очка, проиграв все встречи.
Начал ФК «Сочи» первенство РПЛ с минимального поражения от «Спартака» в Москве (0:1), пропустив за считанные секунды до конца встречи. Затем «южане» на своей территории уступили «Зениту» со счетом 0:2, а в прошлом туре они были разгромлены в гостях «Краснодаром» — 0:3.
С нулем в графе набранные очки «Сочи» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги.
Башкирская команда закончила минувший розыгрыш в РПЛ на 14-й строке и отстаивала свое право играть в вышке в переходных матчах, где в 2-раундовой дуэли одолела «Томь» — 2:0 и 0:1.
В двух стартовых матчах текущей Премьер-лиги уфимцы проиграли с одинаковым результатом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».
Календарь и таблица РПЛ
В рамках третьего тура российского первенства «Уфа» добыла свою первую викторию в этом чемпионате, переиграв на своей территории «Крылья Советов» со счетом 2:1.
С тремя набранными баллами уфимский коллектив разместился на 14-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.30, победа «Уфы» — 3.40, ничья — 3.25.
Так как сочинцы еще не забивали в этом чемпионате, рекомендуем в этой игре поставить на гол хозяев. И считаем, что они могут сделать это еще в первом тайме.
Сочи единственная команда которая еще не отличилась забитым голом в чемпионате. Совершенно нельзя сказать, что игра дебютанта Премьер-Лиги, такая никчемная, что их показатели 0 очков, и разница забито-пропущенных 0-6, после трех туров, совершенно заслуженно. Матч с Спартаком вообще должны были выигрывать крупно, в матче с Зенитом был ряд супер-опасных моментов ! Вот только поединок с Краснодаром откровенно не получился , и там команда в частую 0-3 проиграла. Ну и вот он, долгожданный матч с командой своего уровня, с соперником который так же будет бороться за выживание весь сезон. Наверняка этот матч очень волнительный для команды Александра Точилина, видь тут уже будет спрос за результат ! Но явно есть все предпосылки к тому, что этот результат себя не заставит долго ждать ! В команды россыпь опытных игроков, которые будут даже по опытнее тех же игроков Уфы ! И первый мяч в элите российского футбола, южане наверняка смогут оформить в этом матче ! Так сказать, количество наконец-то перейдет в качество !
Уфа веселая команда на старте сезона ! Три тура позади, а разница забита-пропущенных 6-7 ! Все три поединка подопечные Вадима Евсеева , сыграли на тотал больше ! Атака однозначно может радовать поклонников Уфы ! В каждом матче, Уфа исправно забивает два мяча ! Вот так стабильность ! Вот только, в двух из трех случая, в ответ получали по три мяча в свои ворота, что в итоги приводило к поражениям…. И вот очередной матч с участим Уфы, где явно намечается голевая феерия ! Уфа ну просто прекрасно походит для того, что бы забить ей дебютный мяч новичку чемпионата. Видь слабее Уфимской обороны в лиги пока что нет… Но, при этом, однозначно голевая серия парней Евсеева, в атаке должна продолжатся ! Хотя к обороне Сочи сильно больших претензий высказать за стартовый отрезок пожалуй нельзя.
Ставка моя на этот матч : Обе забьют — ДА ! Если сочинцы не забьют в данном матче свой дебютный гол в «Премьер-Лиги» эта будет очень тревожный звоночек… На гол этот Сочи однозначно уже наиграл в стартовом отрезки ! Атака Уфы, пока очень радует глаз, три матча, в каждом по два мяча забивали ! Минимум однажды явно должны забить и Сочи !
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Сочи — Уфа, который состоится на стадионе Фишт в воскресенье 4 августа, начало в 21:30 (МСК).
В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. После трех туров в активе дебютанта Премьер-лиги Сочи нет ни одного набранного очка — он уступил со счетом 0:1 Спартаку, затем проиграл дома Зениту 0:2, а в прошлом туре подопечные Александра Точилина были разгромлены на выезде Краснодаром со счетом 0:3. Сочи — одна из двух команд на ряду с Оренбургом, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. При этом только сочинцы до сих пор не забили ни одного гола.
Уфа начала чемпионат немногим лучше: она проиграла два первых матча с одинаковым счетом 2:3 — в гостях Уралу и дома Краснодару. Но в прошлом туре ей удалось обыграть дома Крылья Советов со счетом 2:1. Этот результат позволил Уфе прервать пятиматчевую проигрышную серию в Премьер-лиге и шестиматчевую серию без поражений. В гостях она проиграла три предыдущих поединка и не может выиграть уже 19 матчей кряду, восемь раз проиграв и 11 раз сыграв вничью. В девяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и лишь раз смогла забить больше одного мяча.
Сочи и Уфа никогда прежде друг с другом не встречались, но Уфа играла с Динамо из Санкт-Петербурга, правопреемником которого является Сочи — в 2012-2014 годах уфимцы проиграли три из четырех матчей противостояния, победив лишь раз. В трех из четырех тех встреч забивалось больше двух голов.
>Забивает за игру
Эксперты сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей или победой Сочи со счетом. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сочи 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.59.
В матче четвёртого тура РПЛ встретятся «Сочи» и «Уфа».
Хозяева проиграли все три первых матча в чемпионате, но при этом их соперники были из первой пятёрки РПЛ. И если «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3) «барсы» уступили по делу, то против «Спартака» (0:1) «Сочи» прекрасно сыграл, не дав красно-белым ничего создать в позиционной атаке и опасно контратакуя. Единственный гол москвичи забили с нарушением правил.
Момент дня: Жиго закрывает глаза игроку Сочи, чтобы тот не увидел гола в свои ворота. Уважение к сопернику превыше всего.#RespectGigot pic.twitter.com/8rwzD7oS1N
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Прогноз на матч «Сочи» – «Уфа» (04.08.2019)
Футбол. Чемпионат России. 4-й тур.
«Сочи» – «Уфа»
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
04.08.2019. 21:30 МСК.
Футболисты «Сочи» до сих пор не набрали ни одного очка в сильнейшем российском дивизионе. Смогут ли подопечные Александра Точилина набрать свои первые баллы по итогам противостояния с «Уфой»? Мы считаем, что да!
«Сочи»: пришло время набирать очки!
Сочинцы по итогам прошлого сезона заработали путёвку в Премьер-Лигу, из-за чего руководству клуба пришлось серьёзно усиливать свой состав, поэтому первое время ушло на то, чтобы команда сыгралась. Кроме того, крайне тяжёлым для южан в плане календаря выдался старт чемпионата: «Спартак», «Зенит», «Краснодар». Ничего удивительного, что в противостоянии с грандами российского футбола «леопарды» не смогли набрать ни одного очка, при этом уровень футбола они показали весьма неплохой. Нет сомнений, что дальше подопечным Александра Точилина будет заметно проще, когда игроки окончательно сыграются, а уровень оппонентов будет более сопоставимым.
«Уфа»: характер – главный козырь команды
В минувшем сезоне футболисты «Уфы» с большим трудом сохранили за собой место в Премьер-Лиге, однако в нынешнем чемпионате, вероятно, вновь придётся решать именно эту задачу. В поединке первого тура подопечные Вадима Евсеева бились до последнего, однако так и не смогли отобрать очки у «Урала» – 2:3. Затем была игра с «Краснодаром», где уфимцы вели 2:0, но пропустили трижды и уступили – 2:3. Казалось, после столь обидного поражения собраться на новую встречу будет чрезвычайно сложно, однако башкирский коллектив проявил характер и добился победы над «Крыльями Советов» – 2:1. Этот успех чрезвычайно важен для команды с эмоциональной точки зрения, однако дальше им проще точно не будет.
История личных встреч между «Сочи» и «Уфой»
Ранее команды встречались между собой лишь в рамках ФНЛ, где они успели провести четыре очных противостояния. Трижды победу праздновали футболисты «Сочи» – 2:1, 2:1 и 2:0, а однажды сильнее были игроки «Уфы» – 3:0.
Коэффициенты букмекерских контор на матч
Ставки и прогнозы от профессионалов
Подопечные Александра Точилина на старте сезона прошли сразу три экзамена грандами российского футбола, в которых они прошли серьёзнейшую закалку. Поединок с «Уфой», которая в трёх первых турах оставила огромное количество сил, должен стать для южан глотком свежего воздуха и реальным шансом зацепиться за очки. Почти все игроки сочинцев – это экс-представители сильнейших команд страны, которые не понаслышке знают, как добывать очки в важнейших матчах. Исходя из этого, напрашивается ставка на
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