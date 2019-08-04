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Прогноз и ставки Сочи — Уфа (04.08.19)

Забьет ли «Сочи» дебютный гол в РПЛ?

«Сочи»

4 августа на стадионе «Фишт» в Сочи одноименная команда примет в четвертом туре российской Премьер-лиги «Уфу». Начало игры — в 21:30 по Москве. Прогноз на



Сочинский коллектив в прошлом сезоне финишировал на второй строке в ФНЛ и завоевал билет в высший свет российского футбола.





В межсезонье «Сочи» усилился многими известными игроками, среди которых которых большинство игроков питерского «Зенита».









Но старт в Премьер-лиге удачным назвать нельзя. За три поединка «барсы» ни забили ни одного гола и не набрали ни одного очка, проиграв все встречи.





Начал ФК «Сочи» первенство РПЛ с минимального поражения от «Спартака» в Москве (0:1), пропустив за считанные секунды до конца встречи. Затем «южане» на своей территории уступили «Зениту» со счетом 0:2, а в прошлом туре они были разгромлены в гостях «Краснодаром» — 0:3.









С нулем в графе набранные очки «Сочи» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги.







«Уфа»



Башкирская команда закончила минувший розыгрыш в РПЛ на 14-й строке и отстаивала свое право играть в вышке в переходных матчах, где в 2-раундовой дуэли одолела «Томь» — 2:0 и 0:1.









В двух стартовых матчах текущей Премьер-лиги уфимцы проиграли с одинаковым результатом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».





Календарь и таблица РПЛ





В рамках третьего тура российского первенства «Уфа» добыла свою первую викторию в этом чемпионате, переиграв на своей территории «Крылья Советов» со счетом 2:1.









С тремя набранными баллами уфимский коллектив разместился на 14-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.







Прогноз на «Сочи» — «Уфа»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.30, победа «Уфы» — 3.40, ничья — 3.25.





Так как сочинцы еще не забивали в этом чемпионате, рекомендуем в этой игре поставить на гол хозяев. И считаем, что они могут сделать это еще в первом тайме.





ФК Сочи

Сочи единственная команда которая еще не отличилась забитым голом в чемпионате. Совершенно нельзя сказать, что игра дебютанта Премьер-Лиги, такая никчемная, что их показатели 0 очков, и разница забито-пропущенных 0-6, после трех туров, совершенно заслуженно. Матч с Спартаком вообще должны были выигрывать крупно, в матче с Зенитом был ряд супер-опасных моментов ! Вот только поединок с Краснодаром откровенно не получился , и там команда в частую 0-3 проиграла. Ну и вот он, долгожданный матч с командой своего уровня, с соперником который так же будет бороться за выживание весь сезон. Наверняка этот матч очень волнительный для команды Александра Точилина, видь тут уже будет спрос за результат ! Но явно есть все предпосылки к тому, что этот результат себя не заставит долго ждать ! В команды россыпь опытных игроков, которые будут даже по опытнее тех же игроков Уфы ! И первый мяч в элите российского футбола, южане наверняка смогут оформить в этом матче ! Так сказать, количество наконец-то перейдет в качество !

Уфа

Уфа веселая команда на старте сезона ! Три тура позади, а разница забита-пропущенных 6-7 ! Все три поединка подопечные Вадима Евсеева , сыграли на тотал больше ! Атака однозначно может радовать поклонников Уфы ! В каждом матче, Уфа исправно забивает два мяча ! Вот так стабильность ! Вот только, в двух из трех случая, в ответ получали по три мяча в свои ворота, что в итоги приводило к поражениям…. И вот очередной матч с участим Уфы, где явно намечается голевая феерия ! Уфа ну просто прекрасно походит для того, что бы забить ей дебютный мяч новичку чемпионата. Видь слабее Уфимской обороны в лиги пока что нет… Но, при этом, однозначно голевая серия парней Евсеева, в атаке должна продолжатся ! Хотя к обороне Сочи сильно больших претензий высказать за стартовый отрезок пожалуй нельзя.

Прогноз

Ставка моя на этот матч : Обе забьют — ДА ! Если сочинцы не забьют в данном матче свой дебютный гол в «Премьер-Лиги» эта будет очень тревожный звоночек… На гол этот Сочи однозначно уже наиграл в стартовом отрезки ! Атака Уфы, пока очень радует глаз, три матча, в каждом по два мяча забивали ! Минимум однажды явно должны забить и Сочи !

Сочи — Уфа. Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2019)

Сочи — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (04.08.2019)

Сочи — Уфа. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (04.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Сочи — Уфа, который состоится на стадионе Фишт в воскресенье 4 августа, начало в 21:30 (МСК).

Сочи — Уфа. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. После трех туров в активе дебютанта Премьер-лиги Сочи нет ни одного набранного очка — он уступил со счетом 0:1 Спартаку, затем проиграл дома Зениту 0:2, а в прошлом туре подопечные Александра Точилина были разгромлены на выезде Краснодаром со счетом 0:3. Сочи — одна из двух команд на ряду с Оренбургом, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. При этом только сочинцы до сих пор не забили ни одного гола.

Уфа начала чемпионат немногим лучше: она проиграла два первых матча с одинаковым счетом 2:3 — в гостях Уралу и дома Краснодару. Но в прошлом туре ей удалось обыграть дома Крылья Советов со счетом 2:1. Этот результат позволил Уфе прервать пятиматчевую проигрышную серию в Премьер-лиге и шестиматчевую серию без поражений. В гостях она проиграла три предыдущих поединка и не может выиграть уже 19 матчей кряду, восемь раз проиграв и 11 раз сыграв вничью. В девяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и лишь раз смогла забить больше одного мяча.

Сочи — Уфа. Ставки на матч:

Сочи — Уфа. Как играли между собой?

Сочи и Уфа никогда прежде друг с другом не встречались, но Уфа играла с Динамо из Санкт-Петербурга, правопреемником которого является Сочи — в 2012-2014 годах уфимцы проиграли три из четырех матчей противостояния, победив лишь раз. В трех из четырех тех встреч забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

2

Сочи — Уфа. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей или победой Сочи со счетом. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сочи 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.59.



Прогноз на

матч

«Сочи» — «Уфа» 4 августа

В матче четвёртого тура РПЛ встретятся «Сочи» и «Уфа».

«Сочи»

Хозяева проиграли все три первых матча в чемпионате, но при этом их соперники были из первой пятёрки РПЛ. И если «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3) «барсы» уступили по делу, то против «Спартака» (0:1) «Сочи» прекрасно сыграл, не дав красно-белым ничего создать в позиционной атаке и опасно контратакуя. Единственный гол москвичи забили с нарушением правил.