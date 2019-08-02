Прогноз редакции на матч Аваи — Ботафого

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Дебютант Бразилейрао “Аваи” после 12 туров занимает последнее место без видимых перспектив в борьбе за сохранение прописки в элите. “Бело-голубые” еще не одержали ни единой победы, в их активе пять очков, а значит пять ничейных результатов.
Голы новичку лиги также даются с трудом, всего пять мячей за 1080 минут игрового времени. В прошедший игровой уикэнд “Аваи” и отметился со знаком “плюс”,сумев поразить ворота “Сантоса”, лидера чемпионата. Очков это, конечно, не принесло, но положительных эмоций определенно добавило. Помогут ли они в матче 13-го тура против “Ботафого”?
"Аваи" (5-3-2): Владимир — Лео, Луандерсон, Игор, Бетао, Жулиньо — Кастро, Феррарейс, дос Сантос — Лоуреншо, Марлос
Не сыграют: —
"Ботафого" (4-5-1): Фернандес — Марсиньо, Жонатан, Карли, Габриэль — Бочеча, Сантана, Пауло, Фернандо, Эрик — Соуза
Не сыграют: —
Именно дома “Аваи” набрал четыре из пяти очков. “Бело-голубые” при своих трибунах оступились только раз, проиграв “Сеаре”. Но отметим, что решающий гол был пропущен на заключительных минутах встречи. “Ботафого” подходит к матчу с негативным фоном. На неделе они прекратили выступление в Южноамериканском кубке, уступив по сумме двух матчей “Атлетико Минейро” — 3:0. Идеальный момент для хозяев пополнить свою бедную копилку. Наш прогноз — победа “Аваи” с форой (0) с коэффициентом 1,6.
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