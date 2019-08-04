Прогноз на матч «Тамбов» – «Арсенал» (04.08.2019)

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«Тамбов» — «Арсенал Тула». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

Воспользуется ли «Тамбов» усталостью тульского «Арсенала»

«Тамбов»

В 4 туре российской Премьер-лиги состоится поединок «Тамбова» с тульским «Арсеналом». Команды выступят 4 августа в Саранске на «Мордовия Арена». Старт матча в 16:30 по мск. Прогноз на



Несмотря на тяжелейший старт «Тамбов» довольно неплохо вышел из ситуации. Новичок РПЛ не допустил разгрома в матче с «Зенитом», хотя и проиграл со счетом 2:1. Во втором туре клуб встречался с «Локомотивом» и проиграл ему с аналогичным счетом.





Настоящим сюрпризом стал результат матча со «Спартаком». «Волки» неожиданно обыграли «красно-белых» 2:0, причем подопечные Александра Григоряна смотрелись очень даже неплохо.









Таким образом, после 3 туров «горожане» имеют 3 набранных балла. Также им ужалось слегка улучшить разницу голов в лучшую сторону. Теперь у команды 4 забитых и 4 пропущенных мяча.







«Арсенал»



«Арсеналу» последние 2 недели дались очень нелегко, поскольку команде пришлось играть среди недели в Лиге Европы, где гости, кстати, «всухую» проиграли «Нефтчи». Дома «канониры» потерпели поражение со счетом 0:1, а на выезде им забили 3 безответных мяча.





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«Пушкари» будут явно слабее «Тамбова» в плане физических кондиций, поэтому коллектив может сыграть вторым номером в зависимости от ситуации. Все-таки помимо «Нефтчи» в прошлом туре РПЛ команда встречалась с «Ростовом» и поединок получился для футболистов Игоря Черевченко довольно энергозатратным.









Напомним, что в 3 туре чемпионата «Арсенал» проиграл дома «Ростову» со счетом 2:3. Перед этим «красно-желтые» заработали 3 балла в игре с «Крыльями Советов» (2:3). На старте турнира «оружейники» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).







Прогноз



В букмекерской линии небольшой перевес на стороне «Тамбова» — его победа оценивается коэффом 2.69, а победа «Арсенала» сопровождается цифрой 2.94.









«Арсенал» проиграл 3 последних матча. Сейчас команда Черевченко явно испытывает проблемы психологического характера. Вдобавок плотный график заставил гостей потратить немало сил.





«Тамбов» может воспользоваться ситуацией и попытаться провести матч в очень динамичной манере, чтобы не дать сопернику передохнуть. Все-таки «волки» могут себе это позволить — они отдыхали намного больше.









Предлагаем поставить на исход «Фора 1 (0)». Коэффициент составляет 1.85.





Тамбов

Одна из самых неожиданных вещей начала сезона – это тактическая готовность дебютанта Премьер-Лиги к довольно сложным перестроениям в защите, даже против более именитых соперников.

В матче со Спартаком Григорян выбрал компактные 4-4-2 в обороне. Аппаев действовал ближе к мячу, его партнёр (Чуперка/Кулик) — чуть пониже. В следующей стадии атаки второй нападающий опускался в линию полузащиты — получались 4-5-1. Такая формация позволяла создавать фланговые ловушки (один игрок из центра поля перегружал фланг и создавал 3-в-2 в пользу Тамбова). При более глубокой обороне вингер Тамбова (в зависимости от фланга) опускался на место фулбэка, фулбэк — к центральным защитникам — получалась схема 5-4-1. Такой ни капельки не новый, но достаточно эффективный приём позволил нивелировать разницу в классе между фланговыми игроками Спартака и Тамбова. Григорян придумал очень классный ход, но он не даёт гарантий, что в обороне всё будет сверхнадёжно: да, Тамбов хорошо блокирует удары (3 из 7 ударов Спартака из штрафной были заблокированы), но моменты у Спартака были (а Спартак, напомню, по качеству игры занимает место примерно то же, что и в реальной таблице). Кроме того, не стоит забывать, что такая формация с гибридными схемами требует хорошей физической подготовки — у Тамбова были очень серьёзные проблемы с прессингом в матче против Зенита из-за плохой физической формы Хасана Мамтова.

В атаке Тамбов смотрится достаточно неплохо: тамбовчане, в отличие от большинства новичков РПЛ прошлых сезонов, не упрощают игру, команда Александра Григоряна часто разыгрывает мяч от вратаря, Тамбов можно назвать самым весёлым новичком Премьер-Лиги со времён Сибири сезона 2010.

Арсенал Тула

Тульский Арсенал очень неплохо провёл прошлый сезон — туляки впервые в своей истории попали в еврокубки, оставляли яркое впечатление от своей игры.

Однако, что-то неладное можно было заметить ещё во время летней паузы — много игроков вернулись в свои клубы из аренды (Джорджевич, Кадири, Мирзов), а Черевченко словно не понимал, почему это случилось: Да, у нас костяк во многом сформирован из арендованных футболистов, и меня настораживает, что они могут уйти. Придется заново строить команду, так как будут нарушены игровые связи», – заявил Черевченко.

Что ж, команда, как можно заметить ещё до конца не построена: есть проблемы и с результатами, и с игрой — поражение от Нефчи является апофеозом этой ситуации.

В матче с Ростовом поражение туляков выглядело достаточно закономерно (хоть по xG этого и не скажешь, но по общему рисунку игры всё было достаточно справедливо) — Ростов смотрелся лучше но достаточно сильно рисковал из-за высокой позиции опорного полузащитника Норманна — этот игрок очень хорош с мячом, но в обороне у него есть проблемы и с выбором позиции, и банально с физической готовностью. Арсенал этим пользовался, но недостаточно качественно и эффективно.

Прогноз

Игра Тамбова красива (по сравнению со многими командами РПЛ образца прошлого сезона даже прекрасна), но очень многое у них упирается в физическую готовность, плюс класс игроков, конечно, ниже, чем у тульского Арсенала.

Туляки тяжело вкатываются в сезон: не всё так гладко в РПЛ (ничья с Динамо, где был забит гол низкой вероятности, победа над не самыми сбалансированными Крыльями Советов и закономерное поражение от Ростова), плюс в Лиге Европы всё очень тяжело — в Баку Арсенал едет с целью отыграться после домашних 0:1. Но, даже несмотря на уход многих лидеров, Арсенал всё равно достаточно неплохо смотрится по игре в атаке.

Для некоторых ещё раз повторю: высокая результативность не всегда означает, что команда хорошо играет и создаёт много моментов. Я не собираюсь просто писать о результативности, не вдаваясь в тактику.

Но здесь высокая результативность команд (Тамбов забил 4 мяча в 3 матчах, а Арсенал — 6 мячей в тех же самых трёх играх) достаточно логична и справедлива — Тамбов пока что крут, у Арсенала есть проблемы, но они не очень сильно сказываются на их игре в атаке, поэтому моя ставка — Обе Забьют: Да.

Прогноз на матч «Тамбов» – «Арсенал» (04.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 4-й тур.

«Тамбов» – «Арсенал»

Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)

Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

04.08.2019. 16:30 МСК.

На неделе тульский «Арсенал» без шансов уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы и покинул турнир. Смогут ли подопечные Игоря Черевченко восстановиться от этой неудачи и обыграть новичка Премьер-Лиги «Тамбов»? Мы считаем, что нет!

«Тамбов»: команда Григоряна прибавляет с каждым туром

«Тамбов» – новичок элитного российского дивизиона. В межсезонье команда изменилась радикальным образом, появилось очень много новых футболистов, однако уже в матче первого тура против действующего чемпиона «Зенита» подопечные Александра Григоряна произвели приятное впечатление, хоть и уступили – 1:2. Во второй игре «Тамбов» даже повёл в счёте, однако быстро упустил инициативу и вновь проиграл – 1:2. Казалось, что на третий кряду матч против гранда российского футбола сил у «волков» не останется, однако наставнику удалось великолепно подготовить своих игроков, которые обыграли «Спартак» – 2:0. После трёх столь серьёзных экзаменов следующие оппоненты, без сомнений, будут заметно проще.

«Арсенал»: у туляков серьёзные проблемы

Подопечные Игоря Черевченко выглядели великолепно во второй половине прошлого сезона, что позволило им попасть в квалификацию Лиги Европы, однако к еврокубкам команда оказалась совершенно не готова. В двух стартовых турах нового сезона «Арсенал» показал хороший футбол, сыграл вничью с «Динамо» и обыграл «Крылья Советов». В первой же игре с «Нефтчи» последовало неожиданное поражение – 0:1, затем «пушкари» проиграли «Ростову» – 2:3, а в ответной битве с азербайджанцами и вовсе случился разгром – 0:3. Очевидно, что у туляков существует серьёзный кадровый дефицит, решать который необходимо в самые кратчайшие сроки.

История личных встреч между «Тамбовом» и «Арсеналом»

Команды ещё ни разу в своей истории не играли между собой в чемпионатах страны, однако дважды встречались в рамках Кубка России. Оба раза победу праздновали футболисты «Тамбова» с одинаковым счётом – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Арсенал» за последнюю неделю столкнулся с непривычной для себя нагрузкой, сыграв на этом отрезке три матча, к чему оказался совершенно не готов. У клуба очень короткая скамейка запасных, поэтому одни и те же игроки выступают без ротации и выглядят очень уставшими, что и привело к трём поражениям кряду. Подопечные Александра Григоряна, напротив, прибавляют с каждым новым поединком, и отлично пользуются слабостями оппонентов. Всё это говорит в пользу номинальных хозяев предстоящего противостояния, а сделать ставку на





Тамбов — Арсенал Тула 04.08.2019

Тамбов — Арсенал Тула 04.08.2019

03.08.2019 21 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Тамбов и Тульский Арсенал. Встреча состоится в это воскресенье в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Тульский Арсенал быстро оправиться от вылета из Лиги Европы? Как пари составить на эту встречу? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.58) Х (3.16) П2 (2.91) Тамбов Арсенал Тула Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Мордовия Арена». Саранск 04.08.2019 16:30



Ориентировочные составы на матч Тамбов — Арсенал Тула

Тамбов : Тамбов: Шелия; Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили; Маркелов, Карасёв, Чуперка, Килин; Мамтов, Апаев. Арсенал Тула : Арсенал Тула: Левашов; Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров; Ткачёв, Костадинов, Горбатенко; Лесовой, Тудорие, Кангва.

В составе Тамбова нет каких-то кардинальных потерь. Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть сезона, является левый вингер Гелоян, порвавший крестообразную связку на тренировочных сборах этим летом.

В заявке Тульского Арсенала на данный момент отсутствует только один игрок. Им является левый защитник Михаил Александров,получивший разрыв крестообразных связок ещё перед началом прошлого сезона. Однако, и без него Туляки смогли добиться высоких результатов в предыдущем первенстве и продолжают демонстрировать сильный футбол.

История личных встреч

В Российской истории Тамбов и Арсенал Тула лишь дважды встречались между собой. Оба поединка состоялись в рамках Кубка России. В 2015 году Тамбов на своем поле обыграл Арсенал со счетом 1:0. Через два года этот результат снова повторился в Тамбове.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Тамбовчане дебютировали в Премьер-лиге с двух подряд гостевых поражений. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в этих поединках соперниками Тамбова являлись Локомотив и Зенит — топ-клубы Российского футбола. Зато в третьем туре Тамбову удалось порадовать своих болельщиков домашней победой над Спартаком со счетом 2:0. Этой победой Тамбов доказал, что явно не намерен примерять на себя роль аутсайдера и способен давать бой более сильным по классу командам.

А вот Тульский Арсенал, наоборот, успешно провел две стартовых встречи, сыграв сперва вничью 1:1 с Московским Динамо, а затем и обыграв Крылья Советов в гостях 3:2. Но, после поражения от Нефтчи в домашней игре квалификации Лиги Европы команда поплыла. В прошлом туре «канониры» дома уступили 2:3 Ростову, а затем повторно уступили всё тому же Нефтчи 0:3. В Тамбове Арсеналу будет не менее тяжело. К тому же, должен сказаться и фактор усталости. Всё-таки не все футболисты ещё до конца успели подготовиться к сезону.

Прогноз: Тамбову по силам не проиграть эту встречу. Но результативной она вряд ли станет.

Интересные факты перед матчем

Тамбов пропустил лишь один мяч за пять предыдущих домашних поединков. Арсенал Тула еще не проигрывал в гостевых играх РПЛ в 2019 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Тамбов — Арсенал Тула, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Арсенал Тула Ставка: Непроигрыш Тамбова (1Х) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Арсенал Тула Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Тамбов — Арсенал Тула. Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2019)

Тамбов — Арсенал Тула. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (04.08.2019)

Тамбов — Арсенал Тула. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (04.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Тамбов — Арсенал Тула, который состоится на стадионе Мордовия Арена в воскресенье 4 августа, начало в 16:30 (МСК).

Тамбов — Арсенал Тула. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные, а ничья — самый распространенный прогноз. Тамбов дебютирует в Премьер-лиге и после двух подряд поражения — от Зенита и Локомотива с одинаковым счетом 1:2, в прошлом туре он сенсационно обыграл дома Спартак со счетом 2:0. В составе тамбовчан по голу забили Гогуа и Таказов. Матч в Саранске собрал довольно внушительную аудиторию — больше 20 тысяч человек. Значительная часть из них была из Москвы, но и за Тамбов болело много зрителей. На поединок против Арсенала, вероятнее всего, соберется куда меньше болельщиков.

Арсенал за три первых тура набрал четыре очка. После ничьей с Динамо 1:1 и гостевой победы над Крыльями Советов со счетом 3:2 в прошлом туре он уступил на своем поле Ростову со счетом 2:3. С учетом прошлого сезона «Оружейники» одержали всего одну победу за пять последних матчей в чемпионате России, по два раза проиграв и сыграв вничью. Перед этим они выиграли 7 из 11 матчей в Премьер-лиге, не проиграв ни разу. На выезде Арсенал не проиграл ни одного из восьми матчей с начала этого календарного года — четыре победы и четыре ничьи. В половине из них он не пропускал ни одного мяча. Последнее поражение на чужом поле тульский клуб потерпел в декабре прошлого года от Ахмата.

Тамбов — Арсенал Тула. Ставки на матч:

Тамбов — Арсенал Тула. Как играли между собой?

Тамбов и Арсенал не играли друг с другом в чемпионате России, но встречались в Кубке страны — в 2015 и 2017 годах Тамбов дважды выигрывал на своем поле с одинаковым счетом 1:0. В обоих случаях единственный гол забивался во втором тайме.

>Забивает за игру

2

Тамбов — Арсенал Тула. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что победу в этой игре одержит Арсенал, и ставят на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Арсенала с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.965.

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