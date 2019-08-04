Прогноз Атлетико Минейро — Крузейро (05.08.19), ставки и коэффициенты

«Атлетико Минейро» — «Крузейро». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 13-й тур.

«Атлетико Минейро» — «Крузейро».

Белу-Оризонте. Стадион «Эстадио Раймундо Сампайо». 05.08.2019. 01:00 МСК.

Центральным матчем 13-го тура чемпионата Бразилии по футболу будет поединок, в котором «Атлетико Минейро» сразится с «Крузейро». Очередное дерби Белу-Оризонте, совсем недавно эти команды играли между собой в Кубке, теперь пересекутся в чемпионате Бразилии. Текущий тонус у «Атлетико» лучше, нежели у конкурента, кроме того, «петушки» выступают не в таком плотном графике, нежели «лисы». Поэтому нет ничего удивительно, что будущие хозяева являются фаворитами матча.

«Атлетико Минейро»: «петушки» пробились в ¼ финала Южноамериканского кубка

Футболисты «Атлетико Минейро» пребывают в отменном расположении духа. После вылета из Кубка Бразилии, «петушки» закрепились в первой четвёрке чемпионата Бразилии и сумели пробиться в четвертьфинал второго по значимости континентального турнира, выбив из розыгрыша «Ботафого». «Одинокая звезда» была дважды побеждена, сперва 1:0 в Рио, а в прошедший мид-уик 2:0 на стадионе «Атлетико Минейро». В четвертьфинале «АМ» встретится с колумбийским «Ла Экидадом», не самым грозным соперником, первый матч намечен на 20 августа.

В турнирке Бразилейрао-2019 «Атлетико Минейро» располагается на четвёртой позиции, в восьми очках отставания от лидирующего «Сантоса». В четырёх последних матчах в рамках первенства, «Атлетико Минейро» не проигрывал, но и выиграла команда Сантаны лишь однажды при трёх ничейных исходах. Разошлись миром с «Сан-Паулу», «Форталезой» и «Гоясом», оказались сильнее «Шапекоэнсе» в выездном поединке. Всего на «Эстадио Раймундо Сампайо» в Бразилейрао-2019 «АМ» отыграл шесть матчей: +3=2-1, 11:7 разница мячей.

«Крузейро» большие проблемы с результативностью

После разгромной победы над «Атлетико Минейро» со счётом 3:0, «Крузейро» никак не может забить, а ведь с тех пор, «лисы» отыграли уже шесть матчей: один кубковый поединок, две встречи в Кубке Либертадорес и три матча первенства. Кубковую встречу «Крузейро проиграл 0:2, обе игры в Кубке Либертадорес завершились нулевыми ничьими, а в серии пенальти «Ривер Плейт» оказался сильнее. В первенстве Бразилии, две встречи также завершились по 0:0 с «Ботафого» и «Байей», а «Атлетико Паранаэнсе» «лисы» в родных стенах уступили 0:2.

В итоге, из Кубка Либертадорес «Крузейро» обидным образом вылетел, в Кубке Бразилии на восьмое августа намечен первый полуфинал против «Интернасьоналя». А в Бразилейрао, «лисы» «ходят по лезвию ножа», лишь на один балл, уступая «Флуминенсе», в свою очередь, расположенному в зоне вылета.

С одной стороны, «Крузейро» очень важно набрать очки в предстоящей игре, ведь мало того, что у «лис» сложная турнирная ситуация в чемпионате Бразилии, поединок против «Атлетико Минейро» — дерби, который очень не хотелось бы проигрывать. Но, с другой стороны, всего лишь через три дня после игры с «АМ», «Крузейро» встречаться с «Интером» в первом матче Кубка Бразилии. А ведь второй по значимости турнир является единственной возможностью для «Крузейро» играть на будущий сезон в Кубке Либертадорес.

История личных встреч

С сезона 1998 года «Атлетико Минейро» и «Крузейро» между собой играли 79 раз. 24 матча выиграли «петушки», 21 встреча завершилась вничью при 34-х выигрышах «Крузейро». На поле «Атлетико Минейро» соперники встретились 38 раз: +13=10-15, 49:49 разница мячей. Удивительно, но у гостей даже имеется небольшое преимущество.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Крузейро» исторически хорошо выступает на «Эстадио Раймундо Сампайо», однако, на данный момент форма «лис» вызывает большие вопросы, особенно, шестиматчевая безголевая серия команды Менезеша.

Пока «Крузейро» находится в таком положении, делать ставки на «лис» противопоказано, тем более, что всего лишь через три дня после дерби, «Крузейро» в родных стенах принимать «Интер» в рамках Кубка Бразилии, и ту встречу нужно, однозначно, выигрывать. Что касается тоталов, то имеются сомнения насчёт результативного матча, «Крузейро» будет «сушить» игру, а «Атлетико Минейро» будет рад и победе 1:0.





Прогноз на

матч

«Атлетико Минейро» ‒ «Крузейро» 5 августа

13-й тур бразильской Серии А подарит болельщикам дерби города Белу-Оризонти, в котором «Атлетико Минейро» примет «Крузейро». Матч состоится 5 августа и начнётся в 01:00 мск.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико» набрал 21 очко и на данный момент занимает четвёртое место, отставая от лидера на восемь баллов. В прошлых пяти матчах «гало» одержали одну победу, трижды делили очки с соперниками и проиграли в гостях лидирующему «Сантосу» 1:3. На этом отрезке сезона чёрно-белые забивали в среднем по 1,2 гола за матч, при этом в свои ворота пропускали по 1,4 мяча. Дома «Атлетико» выступает с переменным успехом и в шести встречах добыл три победы, дважды играл вничью и в одной встрече уступил. Как правило, при своих болельщиках чёрно-белые забивают порядка 1,83 гола за игру, а пропускают 1,17.

«Крузейро»

«Крузейро» в этом сезоне пока не блещет и после 12 туров набрал только 10 очков, на один балл опережая в таблице соседствующие команды из зоны вылета. В последний пятиматчевый отрезок «лисы» трижды сыграли вничью с одинаковым счётом 0:0 и дважды проиграли, пропуская по два мяча (0:2 и 1:2). Таким образом, в среднем на этом отрезке чемпионата синие забивали всего 0,2 гола за матч, а пропускали 0,8. В гостях «Крузейро» ещё не побеждал и в шести матчах оформил две ничьи при четырёх поражениях. Обычно на чужом поле «лисы» отмечаются 0,83 раза за игру, а вот пропускают порядка 2,17 гола.

Надёжный прогноз на матч «Атлетико Минейро» ‒ «Крузейро»

«Минейро» в гораздо лучшей форме и не проигрывает дома уже четыре встречи кряду. «Крузейро» же ощутимо сбавил в остроте атак и практически перестал забивать, что чревато проблемами, так как на своём поле чёрно-белые оставались без гола всего в одной встрече с «Палмейрасом», который на тот момент возглавлял турнирную таблицу. Это значит, что есть высокая вероятность увидеть минимум один гол в исполнении хозяев поля, но пока не ясно, ответят ли гости. В такой ситуации логичнее поставить на «Хозяева не проиграют» с коэффициентом 1,29 в БК «Леон».

Ещё прогнозы на сегодня:

Прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Монреаль Импакт

Прогноз на матч Хайденхайм — Штутгарт

Прогноз на матч Фейеноорд — Спарта Роттердам

Прогноз на матч Висла Плоцк — Лехия

Прогноз на матч Тамбов — Арсенал Тула

Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити

Прогноз на матч Рубин — ЦСКА

Прогноз на матч Сочи — Уфа

Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Портленд Тимберс

Атлетико Минейро

Атлетико Минейро на данный момент располагается на 4-ой строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, ведя ожесточенную борьбу с Сан-Паулу и Интернасьоналем за место в первой четверке. В крайнем поединке с Ботафого в рамках Южноамериканского кубка Минейро смог переиграть своего соперника со счетом 2-0. На своем поле Атлетико играет достаточно успешно в последнее время — в 4-ех последних матчах домашнего формата Минейро смог победить два раза, расписав «мировые» в поединках с Сан-Паулу и Форталезой. Также стоит отметить и тот факт, что Атлетико Минейро на своем поле против Крузейро играет просто шикарно — в 4-ех крайних личных встреч на «Раймунду Сампайю» хозяева одержали 3 победы…

Крузейро Минейро

Крузейро Минейро на данный момент располагается на 16-ой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего лишь 10 очков. Нельзя не отметить тот факт, что на выезде Крузейро играет просто ужасно — в шести последних гостевых поединках коллектив проиграл 4 раза, лишь дважды сыграв вничью. Последний свой матч Крузейро Минейро сыграл с Ривер Плейтом, матч получился крайне тяжелым и в нем аргентинцы победили в серии пенальти. Относительно недавно Крузейро на выезде играл против Атлетико в рамках Кубка Бразилии и тогда «атлеты» победили со счетом 2-0, думаю, что сегодня гостям вновь рассчитывать не на что…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к победе хозяев в основное время. Атлетико Минейро на своем поле играет достаточно неплохо, к тому же, команда сейчас пребывает в неплохой форме и отличном настроении. Победа хозяев поля!

Прогноз редакции на матч Атлетико М — Крузейро

Самой кубковой командой Бразилии на сегодняшний день считается “Крузейро”. “Синие” ужасно выступают в чемпионате, но уверенно чувствуют себя в играх на вылет. Так, они уже дошли до полуфинала Кубка Бразилии, где скоро встретятся с “Атлетико Паранаэнсе”, и почти было проскочили в четвертьфинал Кубка Либертадорес, уступив лишь по пенальти “Ривер Плейту”. После столь неудачного результата Ренато Гаушо везет своих парней на гостевую встречу с “Атлетико Минейро” в рамках 13-го тура Бразилейрао.

Ориентировочные составы на матч “Атлетико Минейро — “Крузейро”

"Атлетико Минейро" (4-4-2): Клейтон — Гуга, Эрнандес, Майдана, Силва — Мартинес, Жаир, Винисиус, Отеро — Оливейра, Жеуванио

Не сыграют: —

"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Лео, Деде, Вевертон, Эжидио — Энрике, Жадсон — Невес, Кабрал, Давид — Роша

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Атлетико Минейро — “Крузейро”

На фоне выхода “Крузейро” в полуфинал национального кубка и борьбы за четвертьфинал Кубка Либертадорес в тени остался тот факт, что “синие” выиграли только один из последних 15 матчей, а их “сухая” серия достигает уже шести игр. Это худший результат в истории клуба с богатыми традициями. У “Крузейро” в арсенале нет завершителя атак, поэтому часто на острие приходится играть крайним полузащитникам. Отсюда и проблемы. Думаем, что на цифре 6 антирекорд и оборвется. Наш прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1,9.