Прогноз Шахтер Донецк — Карпаты (04.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Шахтер — Карпаты

Матч против “Карпат” станет первым домашним поединком для “Шахтера” в этом сезоне, так что руководство “горняков” решило тепло встретить пришедших фанатов. До начала игры можно будет встретиться с Жуниором Мораесом, не только чтобы взять автограф или сфотографироваться, но и купить у него абонемент на грядущий год. Потрясающая идея, а для чемпионата Украины вообще топовая. В УПЛ мало, кто заморачивается над работой с посетителями, так что донецкому клубу можно поставить пять с плюсом. Кроме того, старт был удачным, ведь они обыграли на выезде “Александрию” со счетом 3:1.

Ориентировочные составы на матч Шахтер — Карпаты:

“Шахтер” (4-5-1): Пятов — Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат — Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Тайсон, Соломон — Мораес

Не сыграют: —

“Карпаты” (4-5-1): Пидкивка — Якимец, Вакуленко, Ковтун, Мартинс — Вербный, Ди Франко, Войкович, Клоц, Гуцуляк — Карпенко

Не сыграют: —

Прогноз на матч Шахтер — Карпаты:

У “Карпат” выпал самый тяжелый старт сезона из всевозможных. В первом туре гости играли с киевским “Динамо” и ожидаемо проиграли со счетом 0:2. Во втором круге придется противостоять “Шахтеру”. Какое счастье, встретиться с двумя претендентами на титул в самом начале года. И все бы ничего, если бы коллектив из Львов был способен им конкурировать. А так им придется бороться за выживание, учитывая, какие сильные новички пополнили первенство. Ставим на П1 с форой (-2) за 1,75

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Шахтер Донецк

Шахтер в первом матче нынешнего сезона на выезде переиграл Александрию со счетом 3-1, а до этого донецкий коллектив в матче за Суперкубок проиграл киевскому Динамо, причем до 80-ой минуте Шахтер вел в счете, но потом пропустил два мяча подряд и проиграл, так что теперь первые 2-3 тура команды будут попадать под горячую руку Шахтера. Стоит отметить тот факт, что донецкая команда любит «поиздеваться» над Карпатами — три крайних матча против Карпат Донецк выиграл с общим счетом 14-1, думаю, что и в этом поединке у хозяев есть шанс на забаву своих фанатов разгромить соперника, ведь это первый домашний матч в сезоне, уверен, стоит ждать полной выкладки от Шахтера…

Карпаты

Карпаты же в первом туре на своем поле проиграли киевскому Динамо со счетом 0-2, не имея, по сути, реальных шансов даже на сокращение счета. И если уж в домашнем матче Карпаты ничего не смогли поделать с грандом, то что коллектив может противопоставить мощнейшему Шахтеру, который, к тому же, вообще не стесняясь громит Карпаты в каждом матче. Как мне кажется, в этом поединке, как бы гости не пытались сопротивляться, им предстоит быть разгромленными, все-таки соперник намного выше классом…

Прогноз

Как мне кажется, стоит присмотреться к уверенной победе донецкого Шахтера. Карпаты не очень удачно играют против дончан в крайних матчах, да и в первом туре киевское Динамо не испытало проблем в поединке с Карпатами. Виктория Шахтера с форой -2!

«Шахтер» продолжит обыгрывать «Карпаты»

4 августа в Харькове «Шахтер» сыграет в рамках второго тура УПЛ с львовскими «Карпатами». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на



В стартовом туре украинского первенства «Шахтер» на выезде обыграл «Александрию». Донетчане проиграли первый тайм, но во второй половине игры смогли забить трижды, итог победа со счетом 3:1.









Трансферную компанию «кроты» летом пока проводят пассивно. На данный момент они не подписали еще новичков.







«Карпаты»



«Карпаты» закончили минувший чемпионат Украины на 10-й строке и отстаивали свое право в вышке в переходных играх с третьей командой из первой лиги.









В двухматчевой дуэли с луцкой «Волынью» львовяне на своем поле сыграли вничью со счетом 0:0, а в гостях разгромили своего оппонента 3:0 и сохранили место в УПЛ.





В первом туре нового чемпионата страны «зелено-белые» на своей территории по всем статьям проиграли киевскому «Динамо» — 0:2.





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В прошлом розыгрыше УПЛ «горняки» обыграли «Карпаты» в двух встречах. Обе виктории были разгромные — 5:0 и 6:1. Отметим, что львовский клуб последний раз отбирал очки у донетчан в 2015 году.







Прогноз на «Шахтер» Донецк — «Карпаты»



В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 1.15.









На викторию «Карпат» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.50.





По всей видимости, донецкая команда продолжит побеждать своего предстоящего оппонента и далее. Ставим на победу «горняков» с разницей в несколько мячей.