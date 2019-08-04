Прогноз Волеренга — Кристиансунн (04.08.19), ставки и коэффициенты

Волеренга — Кристиансунн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)

Волеренга — Кристиансунн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (04.08.2019)

Матч 16 тура чемпионата Норвегии Волеренга — Кристиансунн состоится в воскресенье 4 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Интилити Арена. Фаворитом этого матча считается Волеренга, которой букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. Сейчас она делит пятое место с Русенборгом, набрав 24 очка. Последний свой матч она провела почти месяц назад — 5 июля, когда разгромила дома Буде-Глимт со счетом 6:0. В той игре Волеренга еще до 30-й минуты забила четыре мяча. Это была ее вторая подряд крупная победа и в третий раз кряду она не проиграла. Перед этим Волеренга дважды подряд проигрывала с одинаковым счетом 0:3. В целом из 11 предыдущих матчей она проиграла только два и одержала шесть побед. А на своем поле Волеренга выиграла шесть из девяти предыдущих поединков, уступив лишь раз. В пяти встречах на данном отрезке ей удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Кристиансунн перед этим туром занимает седьмое место, набрав 21 очко. Он также не играл в чемпионате с 5 июля, когда со счетом 5:2 разгромил дома Лиллестрем. Перед этим Кристиансунн не мог победить в четырех встречах кряду — две ничьи и два поражения. Причем забил он в тех четырех матчах лишь один гол. С другой стороны, из десяти последних матчей в чемпионате Кристиансунн проиграл лишь два и одержал пять побед. На выезде он не побеждает в трех последних матчах, но и проиграл только один раз за пять предыдущих встреч на чужом поле, по два раза выиграв и сыграв вничью. В прошлом сезоне Волеренга и Кристиансунн обменялись гостевыми победами без пропущенных голов. В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Норвегии Кристиансунн победил дома со счетом 2:0. В предстоящей игре эксперты сайта ставят на победу Волеренги, считая, что она может взять реванш и при этом не пропустить от Кристиансунна ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Волеренга — Кристиансунн:

Победа Волеренги — 1.69, ничья — 3.85, победа Кристиансунна — 4.64.

Волеренга — Кристиансунн. Прогноз на матч (чемпионат Норвегии, 16 тур, 4 августа):

Победа Волеренги; Волеренга не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа хозяев поля со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Ставки на то, что Волеренга не пропустит, принимаются с котировкой 2.48.