Прогноз редакции на матч Сочи — Уфа

«Сочи» — «Уфа». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

Сочи — Уфа. Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2019)

Сочи — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (04.08.2019)

Сочи — Уфа. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (04.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Сочи — Уфа, который состоится на стадионе Фишт в воскресенье 4 августа, начало в 21:30 (МСК).

Сочи — Уфа. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. После трех туров в активе дебютанта Премьер-лиги Сочи нет ни одного набранного очка — он уступил со счетом 0:1 Спартаку, затем проиграл дома Зениту 0:2, а в прошлом туре подопечные Александра Точилина были разгромлены на выезде Краснодаром со счетом 0:3. Сочи — одна из двух команд на ряду с Оренбургом, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. При этом только сочинцы до сих пор не забили ни одного гола.

Уфа начала чемпионат немногим лучше: она проиграла два первых матча с одинаковым счетом 2:3 — в гостях Уралу и дома Краснодару. Но в прошлом туре ей удалось обыграть дома Крылья Советов со счетом 2:1. Этот результат позволил Уфе прервать пятиматчевую проигрышную серию в Премьер-лиге и шестиматчевую серию без поражений. В гостях она проиграла три предыдущих поединка и не может выиграть уже 19 матчей кряду, восемь раз проиграв и 11 раз сыграв вничью. В девяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и лишь раз смогла забить больше одного мяча.

Сочи — Уфа. Ставки на матч:

Сочи — Уфа. Как играли между собой?

Сочи и Уфа никогда прежде друг с другом не встречались, но Уфа играла с Динамо из Санкт-Петербурга, правопреемником которого является Сочи — в 2012-2014 годах уфимцы проиграли три из четырех матчей противостояния, победив лишь раз. В трех из четырех тех встреч забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

2

Сочи — Уфа. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей или победой Сочи со счетом. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сочи 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.59.



Прогноз редакции на матч Сочи — Уфа

У новичка РПЛ пока ноль очков. Четвертый тур – уже время, когда надо наполнять копилку, иначе дальше будет поздно. «Сочи» неплохо заявили о себе в стартовом туре, но дальше комплиментов не пошли. Команда Александра Точилина все еще не забила ни одного мяча в элите. «Уфа» же едет на берег Черного моря, после домашней победы, так что настроение у команды Евсеева приподнятое.

Ориентировочные составы на матч «Сочи» — «Уфа»:

«Сочи» (4-5-1): Джанаев – Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Кудряшов – Бурмистров, Цаллагов, Песегов, Мостовой, Полоз — Карапетян

Не сыграют: Набиуллин

«Уфа» (5-4-1): Беленов – Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев – Карп, Фомин, Тиль, Игбун — Сухов

Не сыграют:

Прогноз на матч «Сочи» — «Уфа»

Для «Сочи» это матч жизни. Если поражения на старте от «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» были все-таки ожидаемы и предсказуемы, то домашний матч со скучной «Уфой» — это шанс на три очка. Тем более, что игра у команды Точилина есть. «Сочи» в каждом матче создает уйму моментов, но не хватает реализации. Дмитрий Полоз просто обязан поправить свой прицел, иначе о месте в элите можно забыть. Поезд уже начинает отходить от станции.

«Уфа» вырвала важнейший матч у Самары в прошлом туре, и игроки смогли выдохнуть. У Вадима Евсеева очень боевая и характерная команда, с которой никому никогда не бывает просто. Но все-таки, «Уфа» домашняя команда. На выезде они играют очень строго, скучно и закрыто. Если «Сочи» не будет брать очки с такими соперниками, то дальше можно не продолжать. Наш прогноз – победа «Сочи» с форой (0) за 2,2.

Сделать ставку без риска

Повторить



Сочи — Уфа 4 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Сочи» является одной из двух команд чемпионата проигравшей все 3 матча. «Уфа» после двух поражений на старте турнира, в третьем туре одержала первую победу в этом сезоне. Несмотря на отсутствие набранных очков, «Сочи» является фаворитом матча, коэффициент на их победу расположился в районе 2,4, в то время как на победу гостей он составляет примерно 3,2.

Статистика для ставок

«Сочи» пропускал во всех матчах РПЛ текущего сезона. С учётом ФНЛ клуб Александра Точилина пропускает 4 матча кряду. «Уфа» забила во всех трёх турах нынешнего сезона. В этой ситуации интересно смотрится пари на гол гостей за коэффициент порядка 1,5.

Из 4 последних матчей «Сочи» в РПЛ и ФНЛ лишь раз 1-й тайм завершился вничью. Уже в 7 подряд матчах «Уфы» в Чемпионате России 1-й тайм не заканчивался вничью. Из вышесказанного можно обратить внимание на ставку, что и в этой встрече в 1-м тайме не будет ничьей. Коэффициент на это событие располагается в районе 1,7.

Ставки на игроков

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин забил в двух из трёх встреч на старте чемпионата. Плюс Фомин является штатным пенальтистом команды, что повышает его шансы на гол.

Прогноз на

матч

«Сочи» — «Уфа» 4 августа

В матче четвёртого тура РПЛ встретятся «Сочи» и «Уфа».

«Сочи»

Хозяева проиграли все три первых матча в чемпионате, но при этом их соперники были из первой пятёрки РПЛ. И если «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3) «барсы» уступили по делу, то против «Спартака» (0:1) «Сочи» прекрасно сыграл, не дав красно-белым ничего создать в позиционной атаке и опасно контратакуя. Единственный гол москвичи забили с нарушением правил.