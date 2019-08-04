Прогноз редакции на матч Сочи — Уфа

«Сочи» — «Уфа». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч
Сочи — Уфа. Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2019)
Сочи — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (04.08.2019)
Сочи — Уфа. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (04.08.2019)
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Сочи — Уфа, который состоится на стадионе Фишт в воскресенье 4 августа, начало в 21:30 (МСК).
Сочи — Уфа. Кто фаворит матча?
В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. После трех туров в активе дебютанта Премьер-лиги Сочи нет ни одного набранного очка — он уступил со счетом 0:1 Спартаку, затем проиграл дома Зениту 0:2, а в прошлом туре подопечные Александра Точилина были разгромлены на выезде Краснодаром со счетом 0:3. Сочи — одна из двух команд на ряду с Оренбургом, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. При этом только сочинцы до сих пор не забили ни одного гола.
Уфа начала чемпионат немногим лучше: она проиграла два первых матча с одинаковым счетом 2:3 — в гостях Уралу и дома Краснодару. Но в прошлом туре ей удалось обыграть дома Крылья Советов со счетом 2:1. Этот результат позволил Уфе прервать пятиматчевую проигрышную серию в Премьер-лиге и шестиматчевую серию без поражений. В гостях она проиграла три предыдущих поединка и не может выиграть уже 19 матчей кряду, восемь раз проиграв и 11 раз сыграв вничью. В девяти встречах на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и лишь раз смогла забить больше одного мяча.
Сочи — Уфа. Ставки на матч:
Сочи — Уфа. Как играли между собой?
Сочи и Уфа никогда прежде друг с другом не встречались, но Уфа играла с Динамо из Санкт-Петербурга, правопреемником которого является Сочи — в 2012-2014 годах уфимцы проиграли три из четырех матчей противостояния, победив лишь раз. В трех из четырех тех встреч забивалось больше двух голов.
>Забивает за игру
Сочи — Уфа. Ставки на матч:
Эксперты сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей или победой Сочи со счетом. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сочи 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.59.
Прогноз редакции на матч Сочи — Уфа
У новичка РПЛ пока ноль очков. Четвертый тур – уже время, когда надо наполнять копилку, иначе дальше будет поздно. «Сочи» неплохо заявили о себе в стартовом туре, но дальше комплиментов не пошли. Команда Александра Точилина все еще не забила ни одного мяча в элите. «Уфа» же едет на берег Черного моря, после домашней победы, так что настроение у команды Евсеева приподнятое.
Ориентировочные составы на матч «Сочи» — «Уфа»:
«Сочи» (4-5-1): Джанаев – Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Кудряшов – Бурмистров, Цаллагов, Песегов, Мостовой, Полоз — Карапетян
Не сыграют: Набиуллин
«Уфа» (5-4-1): Беленов – Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев – Карп, Фомин, Тиль, Игбун — Сухов
Не сыграют:
Прогноз на матч «Сочи» — «Уфа»
Для «Сочи» это матч жизни. Если поражения на старте от «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» были все-таки ожидаемы и предсказуемы, то домашний матч со скучной «Уфой» — это шанс на три очка. Тем более, что игра у команды Точилина есть. «Сочи» в каждом матче создает уйму моментов, но не хватает реализации. Дмитрий Полоз просто обязан поправить свой прицел, иначе о месте в элите можно забыть. Поезд уже начинает отходить от станции.
«Уфа» вырвала важнейший матч у Самары в прошлом туре, и игроки смогли выдохнуть. У Вадима Евсеева очень боевая и характерная команда, с которой никому никогда не бывает просто. Но все-таки, «Уфа» домашняя команда. На выезде они играют очень строго, скучно и закрыто. Если «Сочи» не будет брать очки с такими соперниками, то дальше можно не продолжать. Наш прогноз – победа «Сочи» с форой (0) за 2,2.
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Сочи — Уфа 4 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
«Сочи» является одной из двух команд чемпионата проигравшей все 3 матча. «Уфа» после двух поражений на старте турнира, в третьем туре одержала первую победу в этом сезоне. Несмотря на отсутствие набранных очков, «Сочи» является фаворитом матча, коэффициент на их победу расположился в районе 2,4, в то время как на победу гостей он составляет примерно 3,2.
Статистика для ставок
«Сочи» пропускал во всех матчах РПЛ текущего сезона. С учётом ФНЛ клуб Александра Точилина пропускает 4 матча кряду. «Уфа» забила во всех трёх турах нынешнего сезона. В этой ситуации интересно смотрится пари на гол гостей за коэффициент порядка 1,5.
Из 4 последних матчей «Сочи» в РПЛ и ФНЛ лишь раз 1-й тайм завершился вничью. Уже в 7 подряд матчах «Уфы» в Чемпионате России 1-й тайм не заканчивался вничью. Из вышесказанного можно обратить внимание на ставку, что и в этой встрече в 1-м тайме не будет ничьей. Коэффициент на это событие располагается в районе 1,7.
Ставки на игроков
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин забил в двух из трёх встреч на старте чемпионата. Плюс Фомин является штатным пенальтистом команды, что повышает его шансы на гол.
Прогноз на
матч
«Сочи» — «Уфа» 4 августа
В матче четвёртого тура РПЛ встретятся «Сочи» и «Уфа».
«Сочи»
Хозяева проиграли все три первых матча в чемпионате, но при этом их соперники были из первой пятёрки РПЛ. И если «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:3) «барсы» уступили по делу, то против «Спартака» (0:1) «Сочи» прекрасно сыграл, не дав красно-белым ничего создать в позиционной атаке и опасно контратакуя. Единственный гол москвичи забили с нарушением правил.
Момент дня: Жиго закрывает глаза игроку Сочи, чтобы тот не увидел гола в свои ворота. Уважение к сопернику превыше всего.#RespectGigot pic.twitter.com/8rwzD7oS1N
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Прогноз на матч «Сочи» – «Уфа» (04.08.2019)
Футбол. Чемпионат России. 4-й тур.
«Сочи» – «Уфа»
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
04.08.2019. 21:30 МСК.
Футболисты «Сочи» до сих пор не набрали ни одного очка в сильнейшем российском дивизионе. Смогут ли подопечные Александра Точилина набрать свои первые баллы по итогам противостояния с «Уфой»? Мы считаем, что да!
«Сочи»: пришло время набирать очки!
Сочинцы по итогам прошлого сезона заработали путёвку в Премьер-Лигу, из-за чего руководству клуба пришлось серьёзно усиливать свой состав, поэтому первое время ушло на то, чтобы команда сыгралась. Кроме того, крайне тяжёлым для южан в плане календаря выдался старт чемпионата: «Спартак», «Зенит», «Краснодар». Ничего удивительного, что в противостоянии с грандами российского футбола «леопарды» не смогли набрать ни одного очка, при этом уровень футбола они показали весьма неплохой. Нет сомнений, что дальше подопечным Александра Точилина будет заметно проще, когда игроки окончательно сыграются, а уровень оппонентов будет более сопоставимым.
«Уфа»: характер – главный козырь команды
В минувшем сезоне футболисты «Уфы» с большим трудом сохранили за собой место в Премьер-Лиге, однако в нынешнем чемпионате, вероятно, вновь придётся решать именно эту задачу. В поединке первого тура подопечные Вадима Евсеева бились до последнего, однако так и не смогли отобрать очки у «Урала» – 2:3. Затем была игра с «Краснодаром», где уфимцы вели 2:0, но пропустили трижды и уступили – 2:3. Казалось, после столь обидного поражения собраться на новую встречу будет чрезвычайно сложно, однако башкирский коллектив проявил характер и добился победы над «Крыльями Советов» – 2:1. Этот успех чрезвычайно важен для команды с эмоциональной точки зрения, однако дальше им проще точно не будет.
История личных встреч между «Сочи» и «Уфой»
Ранее команды встречались между собой лишь в рамках ФНЛ, где они успели провести четыре очных противостояния. Трижды победу праздновали футболисты «Сочи» – 2:1, 2:1 и 2:0, а однажды сильнее были игроки «Уфы» – 3:0.
Коэффициенты букмекерских контор на матч
Ставки и прогнозы от профессионалов
Подопечные Александра Точилина на старте сезона прошли сразу три экзамена грандами российского футбола, в которых они прошли серьёзнейшую закалку. Поединок с «Уфой», которая в трёх первых турах оставила огромное количество сил, должен стать для южан глотком свежего воздуха и реальным шансом зацепиться за очки. Почти все игроки сочинцев – это экс-представители сильнейших команд страны, которые не понаслышке знают, как добывать очки в важнейших матчах. Исходя из этого, напрашивается ставка на