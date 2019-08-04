Прогноз и ставки Баия — Фламенго (04.08.19)

Баия

Соперников разделяет девять позиций в турнирной таблице. Гости с 24-мя очками идут на третьем месте и опережают хозяев на восемь баллов. «Баия» не может выиграть уже на протяжении пяти встреч, что явно говорит о спаде коллектива. «Фламенго» же наоборот переживает подъём, не зная поражений уже шесть игр кряду.

Также, стоит отметить личности, которые приносят результат команде. Фламенго обладает лучшим бомбардиром чемпионата, а также лучшим ассистентом Серии А. «Баия» не может похвастаться ни одним игроком, входящим хотя бы в топ-10.

Фламенго

На счету хозяев 11 забитых и 12 пропущенных голов. В активе гостей 25 забитых и 13 пропущенных мячей. И это по истечению 12-ти полноценных туров. Сравним статистические показатели: в среднем команды забивают: 0.9 — 2.1; в среднем пропускают: 1.0 — 1.1. Команда «Баия» пропускает и забивает с 75 по 90 минуту более 36% общего числа голов. «Фламенго» ударно проводит начало и конец игры. За все 12 игр, гости поразили ворота соперника 11 раз, что является рекордом в этом сезоне.

Прогноз

Всего команды встречались между собой 13 раз. Преимуществом обладают гости, имея шесть побед при трёх поражениях. При этом на двоих команды наколотили 38 мячей, что значительно выше проведённых игр. Учитывая всё вышеперечисленное можно с уверенностью заявить о том, что гости не проиграют, и к тому же вполне себе имеют шансы пробить тотал забитых мячей.

Прогноз редакции на матч Баия — Фламенго

31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Хэдлайнером этого жаркого лета по праву стал “Фламенго”. Теперь Фелипе Луис и Рафинья — убойная пара латералей “Менгао”. Также в аренду у “Манчестер Сити” был взят центральный защитник Пабло Мари. Но не обошлось и без потерь, серьезную травму получил “мозг” команды Диего, а в “Милан” за 11 миллионов евро перебрался Лео Дуарте. В 12-м туре Бразилейрао обновленный состав “Фламенго” отправится на выездной матч против “Байи Сальвадор”.

Ориентировочные составы на матч “Баия Салвадор — “Фламенго”

"Баия" (4-3-3): Фридрих — Жуниньо, Эзекиэль, Фонсека, Мойзес — Рамирес, Шейлон, Элтон — Фернандал, Гимараэс, Жилберто

Не сыграют: Кайке

"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Рафинья, Мари, Кайо, Трауко — Беррио- Рибейро, Арау, Де Арраскаета — Габриэль, Энрике

Не сыграют: Диего

Прогноз на матч “Баия Салвадор — “Фламенго”

Одним из лучших игроков Бразилейрао после 12-го тура по праву считается форвард “Фламенго” Габриэл Барбоза. Габигол наколотил уже 9 мячей в ворота соперников и привлек внимание..московского “Динамо”. По информации некоторых СМИ, уже этим летом российские болельщики смогут лицезреть игру форварда на наших полях. “Фла” после возобновления чемпионата показывает яркую игру.

Так, “Менгао” уступили в первом матче ⅛ финала Кубка Лидертадорес “Эмелеку” 0:2, но в ответке перевернули игру и вышли из противостояния триумфатором, победив в серии пенальти. В чемпионате “красно-черные” пока идут на третьем месте и дышат в спину затормозившему “Палмейрасу”. Цель “Фла” после громких трансферов — победа в национальном первенстве, игра в чемпионате удается. Поэтому снова ждем мощный перфоманс. Наш прогноз — тотал голов больше 3 с коэффициентом 2,8.