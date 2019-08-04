Прогноз и ставки Миннесота — Портленд Тимберс (04.08.19)

Прогноз на

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«Миннесота Юнайтед» ‒ «Портленд Тимберс» 4 августа

В регулярном чемпионате МЛС в Западной конференции 4 августа встретятся «Миннесота Юнайтед» и «Портленд Тимберс». Матч пройдёт на арене «Алльянс Филд» и начнётся в 23:00 мск.

«Миннесота»

В 22 проведённых матчах «Юнайтед» набрала 35 очков, что позволяет занять восьмую строчку в общей таблице лиги и пятую в конференции. В предыдущий пятиматчевый цикл «гагары» сначала одержали три победы, а затем дважды скатали вничью, забивая в среднем по 1,6 гола за матч при 0,8 пропущенных. Дома серо-белые провели 11 встреч, в которых добились шести побед, четыре матча свели к ничейному исходу и один раз проиграли. Как правило, на своём поле «Миннесота» забивает около 1,82 гола за матч, а в свои ворота пропускает 0,82 гола.

«Портленд»

«Тимберс» выбрались со дна турнирной таблицы и набрали уже 31 очко, взлетев на 15-ю позицию в общей таблице лиги и на седьмое место в конференции. В последних пяти матчах «дровосеки» добились трёх побед и двух ничьих. На этом отрезке зелёные забивали в среднем по два гола за игру, а пропускали порядка 0,8 мяча. В выездных встречах «Портленд» действует с переменным успехом и в 15 матчах одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и в семи поединках уступил. В среднем за одну игру в гостях «дровосеки» забивают около 1,4 гола, а пропускают 1,73.

Надёжный прогноз на матч «Миннесота» ‒ «Портленд»

Оба клуба выдали свои лучшие серии в сезоне: по шесть матчей без поражений. При этом «Юнайтед» и «Тимберс» одержали по четыре победы, забивали в среднем около двух мячей за игру и лишь по разу пропустили больше одного мяча. Таким образом, в настоящий момент силы команд равны, но на стороне «Минни» преимущество своего поля, поэтому рекомендуем поставить на «Хозяева не проиграют» с коэффициентом 1,32 в БК «Лига Ставок».

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Миннесота Юнайтед

Продолжается безпроигрышная серия в официальных матчах, Миннесота Юнайтед не уступает на протяжении 9 матчей, в 7 из них этот клуб одержал победу. Ныне в Западной конференции Миннесота Юнайтед на 5 месте. В родных стенах данный коллектив играет хорошо, в 10 из 11 домашних матчей удавалось добыть очки. В среднем за игру дома Миннесота Юнайтед забивает 1.8 гола.

Портленд Тимберз

Ни одного поражения за пять предыдущих матчей и набрал 11 очков. Среди всех клубов МЛС, больше всего гостевых игр у Портленд Тимберз, которых на выезде предпочитает атакующий стиль, с учетом всех соревнований, в 11 из 12 крайних гостевых матчей Портленд Тимберз забивал как минимум один гол. Портленд Тимберз на 8 месте в западной конференции, но этот клуб сыграл меньше всех матчей, а от топ-7 отстает на 2 очка, таким образом у Портленда очень хорошие шансы попасть в зону плей-офф, главное, добывать очки.

Прогноз

К данному противостоянию оба коллектива подходят в хорошей физической форме, небольшое преимущество у Миннесота Юнайтеда сильной стороной является создании голевых моментов и реализация, так. что этот коллектив забьет. Портленд, который стремится в зону плей-офф будет очень мотивирован, на выезде забивает больше, чем в домашних матчах. В каждом из 5 крайних гостевых матчей Портленд забивал. Считаю, что здесь обе команды забьют.

Прогноз редакции на матч Миннесота — Портленд

“Миннесота” и “Портленд” проводят удачную серию без поражений за последние пять матчей, но мы думаем, что очная встреча не завершится распилом трех очков. Дело в том, что хозяева не могут выиграть уже два поединка подряд, за которые забили всего лишь один мяч. В это же время гости разорвали своих соперников, причем отличились столько, что сосчитать не хватит пальцев обеих рук. Конечно, статус выездной встречи будет им мешать сосредоточиться, но все-таки они должны считаться фаворитами в этой игре.

Ориентировочные составы на матч Миннесота — Портленд:

“Миннесота” (4-5-1): Манноне — Гаспер, Боксаль, Опара, Метанир — Алонсо, Грегуш, Ибарра, Кинтеро, Финлэй — Родригес

Не сыграют: Молино

“Портленд” (4-5-1): Кларк — Морейра, Мабиала, Касканте, Вильяфана — Замбрано, Паредес, Эбобиссе, Валери, Бланко — Фернандес

Не сыграют: Фарфан, Аттинелла

Прогноз на матч Миннесота — Портленд:

В среднем “Миннесота” забивает за игру больше “Портленда”, но статистика не всегда может многое сказать о нынешней форме команд. Большинство из этих 38 голов было забито на старте сезона, а сейчас клуб далек от таких результатов. Сложно поверить, что они смогут переплюнуть атакующую линию гостей. “Дровосеки” приедут рубить дрова, роль которых будет выполнять оборона хозяев. Кажется, в этот раз “лесорубы” неу уйдут с пустыми руками. Нарубят столько, что на всю зиму хватит. Ставим на тотал больше 3,5 с коэффициентом 2,39