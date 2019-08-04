Прогноз и ставки Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити (05.08.19)

Прогноз редакции на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити

“Сиэтлу” будет крайне сложно догнать “Лос-Анджелес”, который в турнирной таблице Западной конференции оторвался от преследователей на десять очков. Зато хозяевам нужно удерживать вторую строчку, ведь их уже догоняет “Гэлакси”. Поэтому победа над “Канзасом” подопечным Брайана Шмецера будет как нельзя кстати. Гости не попадают даже в зону плей-офф, а кроме того, еще и проигрывают два матча подряд. Нет сомнений, что в этот раз им тоже придется потерпеть поражение, так как они отправляются на выезд к одному из фаворитов сезона.

Ориентировочные составы на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити:

“Сиэтл” (4-5-1): Фрай — Толо, Ким, Торрес, Абдуль-Салаам — Делем, Лейва, Смит, Лодейро, Рольдан — Моррис

Не сыграют: Маршалл, Брюин, Родригес, Руидиас

“Канзас” (4-3-3): Мелия — Синович, Беслеп, Бараф, Зуси — Файлхабер, Санчес, Зелалем — Жерсу, Немет, Расселл

Не сыграют: Эспиноса, Линдсей, Уоллас

Прогноз на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити:

Несмотря на то, что поражение “Сиэтла” читается очень легко, мы решили сыграть от обратного. За последние пять матчей “Канзас” не забил лишь один раз, так что можно рассчитывать на их гол. По статистике гости забивают больше одного мяча в этом сезоне, поэтому все сходится. Более того, “Сиэтл” пропускают многовато для лидера первенства — 28 голов за 22 игры. Поэтому рекомендуем поставить на “обе забьют” с коэффициентом 1,57.