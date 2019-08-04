Прогноз, ставки и коэффициенты Аваи — Ботафого (05.08.19)

Прогноз редакции на матч Аваи — Ботафого

Дебютант Бразилейрао “Аваи” после 12 туров занимает последнее место без видимых перспектив в борьбе за сохранение прописки в элите. “Бело-голубые” еще не одержали ни единой победы, в их активе пять очков, а значит пять ничейных результатов.

Голы новичку лиги также даются с трудом, всего пять мячей за 1080 минут игрового времени. В прошедший игровой уикэнд “Аваи” и отметился со знаком “плюс”,сумев поразить ворота “Сантоса”, лидера чемпионата. Очков это, конечно, не принесло, но положительных эмоций определенно добавило. Помогут ли они в матче 13-го тура против “Ботафого”?

Ориентировочные составы на матч “Аваи” — “Ботафого”

"Аваи" (5-3-2): Владимир — Лео, Луандерсон, Игор, Бетао, Жулиньо — Кастро, Феррарейс, дос Сантос — Лоуреншо, Марлос

Не сыграют: —

"Ботафого" (4-5-1): Фернандес — Марсиньо, Жонатан, Карли, Габриэль — Бочеча, Сантана, Пауло, Фернандо, Эрик — Соуза

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Аваи” — “Ботафого”

Именно дома “Аваи” набрал четыре из пяти очков. “Бело-голубые” при своих трибунах оступились только раз, проиграв “Сеаре”. Но отметим, что решающий гол был пропущен на заключительных минутах встречи. “Ботафого” подходит к матчу с негативным фоном. На неделе они прекратили выступление в Южноамериканском кубке, уступив по сумме двух матчей “Атлетико Минейро” — 3:0. Идеальный момент для хозяев пополнить свою бедную копилку. Наш прогноз — победа “Аваи” с форой (0) с коэффициентом 1,6.

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Аваи

Среди всех клубов Серии А Бразилии нынешнего сезона по игре самым слабым является Аваи, по прошествии 12 туров данный коллектив не одержал ни одной победы. На данный момент замыкает турнирную таблицу. В родных стенах Аваи использует оборонительную тактику, забивает мало, но у обороны сильной стороной является отбор мяча у противника, так что дома в защите этот клуб играет неплохо.

Ботафого Рио-де-Жанейро

Оборона слаба при препятствовании созданию голевых ситуаций противником, есть проблемы в защите, а забивает данный клуб мало, в итоге нет побед на протяжении 4 матчей кряду. Сейчас Препятствование созданию голевых ситуаций противником. Сейчас Ботафого Рио-де-Жанейро занимает 11 место, до топ-6, отстает на шесть очков, победу здесь вряд ли способен одержать, но одно очко способен добыть.

Прогноз

В трёх из пяти крайних домашних матчей Аваи не пропускал, но и не забивал, а Ботафого Рио-де-Жанейро ведь забивает немного, значит обилия голов здесь не стоит ожидать, не будет в этой игре более 4 голов. Ботафого Рио-де-Жанейро в 4 из 6 гостевых матчей добывал очки, замечу, что по точности передач и владению Ботвфого один из лучших. С учетом всех соревнований Аваи дома против Ботафого играл 5 раз, и в четырёх из этих матчей Аваи не обыгрывал нынешнего оппонента. Думаю, Ботафого здесь не уступит.