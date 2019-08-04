«Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас Сити». 05.08.19. Прогноз и ставки на матч

Сиэтл Саундерз

В родных стенах не было поражений у данного клуба на протяжении 10 матчей, но в крайнем домашнем матче уступил Портленду, таким образом Сиэтл Саундерз потерпел первое поражение дома. Сейчас этот коллектив занимает 3 место, но отставание от лидера велико, 14 очков, но впереди немало игр, если здесь победит, сократит отставание до 11 очков. Сиэтл Саундерз в родных стенах забивает в разы больше, чем пропускает.

Спортинг Канзас-Сити

У защиты этого клуба много слабых сторон, отражение ударов с дальней дистанции, способность избегать индивидуальных ошибок, защита в стандартном положении, в итоге за 22 игры Спортинг Канзас-Сити пропустил 39 голов. Ныне расположился на 10 месте и до зоны плей-офф 8 очков. В гостях играет плохо, в 11 матчах на выезде добыто только 2 победы. Вероятнее всего в этом матче уступит.

Прогноз

Очень хорошо играет Сиэтл Саундерз дома, в 8 из 11 домашних матчей одержал победу, к тому же пребывает сейчас в более лучшей форме, чем противник. Из 5 крайних очных встреч Сиэтл Саундерз дома и Канзас-Сити на выезде, трижды одержал победу Сиэтл. С учетом всех соревнований из 14 гостевых матчей Канзас-Сити одержал победу в двух. Предполагаю, что Сиэтл Саундерз в этом противостоянии одержит победу.

Прогноз редакции на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити

“Сиэтлу” будет крайне сложно догнать “Лос-Анджелес”, который в турнирной таблице Западной конференции оторвался от преследователей на десять очков. Зато хозяевам нужно удерживать вторую строчку, ведь их уже догоняет “Гэлакси”. Поэтому победа над “Канзасом” подопечным Брайана Шмецера будет как нельзя кстати. Гости не попадают даже в зону плей-офф, а кроме того, еще и проигрывают два матча подряд. Нет сомнений, что в этот раз им тоже придется потерпеть поражение, так как они отправляются на выезд к одному из фаворитов сезона.

Ориентировочные составы на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити:

“Сиэтл” (4-5-1): Фрай — Толо, Ким, Торрес, Абдуль-Салаам — Делем, Лейва, Смит, Лодейро, Рольдан — Моррис

Не сыграют: Маршалл, Брюин, Родригес, Руидиас

“Канзас” (4-3-3): Мелия — Синович, Беслеп, Бараф, Зуси — Файлхабер, Санчес, Зелалем — Жерсу, Немет, Расселл

Не сыграют: Эспиноса, Линдсей, Уоллас

Прогноз на матч Сиэтл — Спортинг Канзас Сити:

Несмотря на то, что поражение “Сиэтла” читается очень легко, мы решили сыграть от обратного. За последние пять матчей “Канзас” не забил лишь один раз, так что можно рассчитывать на их гол. По статистике гости забивают больше одного мяча в этом сезоне, поэтому все сходится. Более того, “Сиэтл” пропускают многовато для лидера первенства — 28 голов за 22 игры. Поэтому рекомендуем поставить на “обе забьют” с коэффициентом 1,57.