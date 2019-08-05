Прогноз редакции на матч Ахмат — Оренбург

Прогноз Ахмат — Оренбург (05.08.19), ставки и коэффициенты

Ахмат — Оренбург. Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2019)

Ахмат — Оренбург. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (05.08.2019)

Ахмат — Оренбург. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (05.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Ахмат — Оренбург, который состоится на стадионе Ахмат-Арена в понедельник 5 августа, начало в 20:00 (МСК).

Ахмат — Оренбург. Кто фаворит матча?

Четвертый тур чемпионата российской Премьер-лиги завершится матчем между Ахматом и Оренбургом. В этой игре букмекеры ставят на победу грозненской команды, оценив вероятность такого исхода чуть ниже 50%. Ахмат начал чемпионат с победы над Краснодаром со счетом 1:0, но затем потерпел два подряд поражения — от Урала с крупным счетом 0:3 и от Рубина с минимальным счетом 0:1. С учетом прошлого сезона шесть последних матчей Ахмата в Премьер-лиге завершаются победой команды, играющей дома. Перед этим три подряд его матча завершались вничью. На своем поле Ахмат не проигрывает с середины апреля или пять матчей подряд, выиграв три из них. За эти пять встреч он пропустил только три гола и ни разу больше одного за матч.

Оренбург — это одна из двух команд на ряду с Сочи, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. После поражений от Ростова и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2 в прошлом туре подопечные Владимира Федотова уступили на своем поле Зениту со счетом 0:2. За три первых матчах этого розыгрыша чемпионата России Оренбург потерпел столько же поражений, сколько за десять последних поединков прошлого сезона. В гостях Оренбург выиграл всего 2 из 11 предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев семь поражений и еще в двух случаях сыграв вничью. В десяти матчах на данном отрезке он пропускал не менее двух голов.

Ахмат — Оренбург. Ставки на матч:

Ахмат — Оренбург. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Ахмат в двух матчах с Оренбургом набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 дома и победив 3:1 на выезде. В целом в этом противостоянии пока равенство: из пяти матчей каждая команда выиграла по два и еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Стоит отметить, что во всех пяти встречах между Ахматом и Оренбургом забивали и хозяева, и гости.

>Забивает за игру

0.67

Ахмат — Оренбург. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Ахмата и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Ахмата 1:0 (коэффициент 6.00). Сделать ставку на индивидуальный тотал Ахмата больше 1 гола предлагается с коэффициентом 1.58.



Прогноз редакции на матч Ахмат — Оренбург

Битва команд, которые приперты к стенке, это всегда нервы. И те и другие выглядят в целом неплохо, но результата нет, а в такой ситуации невозможно дышать полной грудью. Матч в Грозном может стать отправной точкой для «Ахмата» и «Оренбурга». Чья возьмет? Обе команда непривычно много пропускают на старте чемпионата, а ведь выстроенная оборона была их визитной карточкой.

Ориентировочные составы на матч «Ахмат» — «Оренбург»

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Харин – Швец, Иванов, Шумански, Исмаэль, Бериша — Мбенг

Не сыграют: —

«Оренбург» (5-4-1): Довбня – Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов – Маляров, Мишкич, Аюпов, Алвес — Деспотович

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Ахмат» — «Оренбург»:

«Оренбург» в последней игре прилично навозил «Зенит», но все равно проиграл при ужасном судействе Сергея Карасева. Команда создала уйму моментов, но так и не сумела забить. «Ахмат» же неплохо смотрелся в Казани, но всего одна нелепая ошибка лидера команды Олега Иванова оставила клуб из Грозного без очков. Победы дома – это норма для «Ахмата».

Гости умеют атаковать и защищаться, но в игре «Оренбурга» что-то пропало, к тому же поражения из матча в матч ужасно влияют на настроение в команде. «Ахмат» же проиграл два матча подряд. Третью неудачу, да еще и на своем поле, Рамзан Кадыров может уже не простить. Наш прогноз – победа «Ахмата» за 2.

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«Ахмат» – «Оренбург». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Ахмат» – «Оренбург»

Грозный. Стадион: «Ахмат-Арена». 05.08.2019. 20:00 (МСК)

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

Заключительный матч 4-го тура пройдёт снова с участием «Ахмата». На этот раз «Ахмат» примет на своём поле главного аутсайдера чемпионата «Оренбург». Сумеет ли «Ахмат» воспользоваться фактором домашнего поля и слабостью конкурента? Мы полагаем, что у «Ахмата» все получится.

Форма «Ахмата»

«Ахмат» начал сезон с впечатлительной победы дома над «Краснодаром» со счетом 1:0. Но затем последовало 2 поражения в гостях – 0:3 от «своего любимого клиента» «Урала» и 0:1 от разошедшегося не на шутку «Рубина». «Ахмат» даже с Рашидом Рахимовым топчется на месте, никак не развиваясь, оставляя за собой статус неприятного соперника, особенно в Грозном, где хозяева уперты как никогда.

Форма «Оренбурга»

«Оренбург» не оправился от массовой распродажи игроков, следствием чего является предпоследнее место в турнирной таблице с 0 очков. Подопечные Владимира Федотова за первые 3 тура не смогли ни с кем совладать, уступив «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:2) и «Зениту» (0:2). Причем «Оренбург» был всегда в роли отыгрывающейся команды с первого тайма. То есть «Оренбург» просыпает начало матча, а потом пытается вернуть статус-кво, но все тщетно.

Травмированные и дисквалифицированные

«Ахмат»: Глушаков, Анхель, Раванелли

«Оренбург»: Малых

История встреч

Между этими командами сыграно 5 очных встреч и счет в противостоянии – 2:2. В прошлом сезоне команды разошлись миром в Грозном – 1:1, а вот в ответной встрече в Оренбурге «Ахмат» победил со счетом 3:1.

Важные факты о матче

В 9 из 11 выездных матчах «Оренбурга» тотал забитых мячей составил более 2,5 голов

В последних 3 играх «Оренбург» проигрывал в первом тайме и самом матче, соответственно

«Ахмат» победил в последних 3 домашних матчах

«Оренбург» пропускал не менее 2 голов в 10 из последних 11 гостевых матчах

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Все вышеперечисленные факты склоняют к тому, что «Ахмат» победит в предстоящей встрече. И мы уверены в этом. БК





Ахмат — Оренбург 05.08.2019

Ахмат — Оренбург 05.08.2019

04.08.2019 16 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Ахмат и Оренбург. Встреча состоится в этот понедельник в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Какой из команд удастся выбраться из зоны вылета? Пробьют ли соперники пресловутый тотал больше 2.5 голов? Читайте наш прогноз.

П1 (2.01) Х (3.28) П2 (4.10) Ахмат Оренбург Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Ахмат Арена». Грозный 05.08.2019 20:00

Нападающий Раванелли и полузащитник Денис Глушаков точно не помогут Ахмату в предстоящей встрече. Они пропускали и первый тур Российской Премьер-лиги. Вот только, если на Глушакова тренерский штаб Ахмата может надеяться уже в ближайшее время, то Раванелли точно пропустит часть сезона 2019 года.

В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

История личных встреч

В Российской истории Ахмат и Оренбург 5 раз встречались друг с другом. Оба клуба смогли одержать по две победы, а еще один поединок закончился вничью. Однако, во всех пяти поединках стабильно проходила ставка обе забьют, а в четырёх матчах пробивался тотал больше 2.5 голов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Ахмат стартовал в новом первенстве с сенсационной домашней победы над Краснодаром со счетом 1:0. Однако, затем последовали две гостевые встречи, в которых Грозненцы уступили сначала Уралу 0:3, а затем и Рубину 0:1. Но домашний Ахмат и гостевой — это две совершенно разные команды. При мощнейшей поддержке домашней публики подопечные Рашида Рахимова способны на многое. Подтверждение этому мы и увидим в предстоящей встрече.

Что касается Оренбурга, то он проиграл в трех стартовых поединках нового первенства, пропуская в каждом по два мяча. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что соперника Оренбуржцев в этих встречах были Ростов, ЦСКА и Зенит. Ахмат вряд ли можно причислить к топ-клубам России. Но, тем не менее, от этого жизнь Оренбурга в предстоящем матче не улучшится. Гостям будет невероятно сложно зацепиться за очки.

Прогноз: Ахмат не проиграет эту встречу. Но свой гол Оренбург обязательно забьёт.

Интересные факты перед матчем

Оренбург проиграл в 4 из 5 последних гостевых поединков РПЛ. Ахмат не проигрывал на своем поле уже 5 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Ахмат — Оренбург, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Оренбург Ставка: Победа Оренбурга с форой (0) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Оренбург Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.84 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

ФК Ахмат — Оренбург 5 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Ахмат» подходит к матчу после двух поражений кряду. Дела «Оренбурга» обстоят ещё хуже, команда Владимира Федотова проиграла все 3 матча на старте чемпионата. Логично, что в этой паре фаворитом считается «Ахмат». Коэффициент на победу грозненцев находится в районе 2, в то время как на «Оренбург» он составляет примерно 4.

Статистика для ставок

Во всех 4 личных встречах в истории РПЛ в 1-м тайме неизменно забивался минимум 1 мяч. При таком раскладе интересно смотрится пари на гол до перерыва за коэффициент около 1,5.

В 3 из 4 очных противостояний в лиге «Ахмат» забивал в 1-м тайме, на гол грозненцев в первые 45 минут можно поставить с коэффициентом в районе 2,1.

Продолжая тему высокой результативности в 1-м тайме, можно отметить ставку на то, что 1-й гол в матче будет забит до 30-й минуты. Во всех 4 личных встречах в рамках РПЛ счёт открывался в первые 30 минут встречи. Поставить на это событие можно за коэффициент порядка 2.

В 3 последних матчах между собой в РПЛ команды не били ни одного пенальти. Букмекеры ставку на отсутствие пенальти оценивают коэффициентом примерно 1,4.

Ставки на игроков

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов забил в прошлой личной встрече, почему бы не заиграть ставку на то, что Иванов продлит свою результативную серию в матчах против «Оренбурга»?