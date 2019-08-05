«Нюрнберг» — «Гамбург». 05.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нюрнберг — Гамбург. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (05.08.2019)

Нюрнберг — Гамбург. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (05.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) Нюрнберг — Гамбург состоится в понедельник 5 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Макс Морлок. В центральном матче второго тура чемпионата Германии Нюрнберг примет на своем поле Гамбург. Букмекеры в этой игре чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. В первом туре Нюрнберг обыграл на выезде дрезденское Динамо с минимальным счетом 1:0, забив единственный мяч в начале второго тайма — отличился Никола Доведан. Теперь ему будет противостоять более сильный оппонент и один из прямых конкурентов Нюрнберга в борьбе за возвращение в Бундеслигу.

Гамбург в прошлом сезоне провалил концовку чемпионата и не попал даже в стыковые матчи второго дивизиона, хотя перед стартом футбольного года был главным претендентом на первое место. В первом матче текущего чемпионата он принимал на своем поле Дармштадт и сыграл вничью 1:1. Причем Гамбург уступал 0-1 и отыгрался только в компенсированное время, когда Аарон Хант реализовал пенальти. С учетом прошлого сезона Гамбург выиграл лишь один матч из десяти последних, проиграв пять раз. А на выезде он не побеждает в четырех последних встречах, по два раза проиграв и сыграв вничью и забив только два гола. Из девяти предыдущих матчей на чужом поле Гамбург выиграл лишь один и потерпел пять поражений. Для сравнения, перед этим он выиграл в гостях пять кряду поединков с общим счетом 10:4. Последний матч между Нюрнбергом и Гамбургом состоялся в феврале этого года в Кубке Германии и завершился победой Гамбурга со счетом 1:0. Это была его третья подряд победа в противостоянии. А за семь последних матчей против Нюрнберга Гамбург потерпел лишь одно поражение и победил четыре раза. Тем не менее, в предстоящей игре, как считают эксперты сайта , он может остаться без набранных очков. В данном случае наиболее выгодной будет ставка на выигрыш Нюрнберга с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Нюрнберг — Гамбург:

Победа Нюрнберга — 2.55, ничья — 3.41, победа Гамбурга — 2.75.

Нюрнберг — Гамбург. Прогноз на матч (чемпионат Германии (2-я Бундеслига), 2 тур, 5 августа):

Победа Нюрнберга с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Нюрнберга со счетом 1:0 (коэффициент 9.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (0) предлагается сделать с коэффициентом 1.89.

Прогноз на

матч

«Нюрнберг» — «Гамбург» 5 августа

5 августа в 21:30 (мск) в Нюрнберге состоится матч второго тура Второй Бундеслиги.

Прогноз на матч «Нюрнберг» — «Гамбург»

Хозяева в прошлом сезоне вывалились из элитного чемпионата, но летом удержали лидеров, поэтому по меркам Второй Бундеслиги ростер у «Нюрнберга» довольно приличный, а перед командой стоит задача за год вернуться обратно к «Баварии» и «Боруссии». Пока полёт нормальный: в первом туре «Нюрнберг» на выезде разобрался с крепким «Динамо» из Дрездена (1:0), идеально отыграв в обороне. Футбол не слишком зрелищный и яркий, но зато нацеленный на результат.

«Гамбургу» в прошлом футбольном году не хватило одного очка, чтобы ворваться в главную Бундеслигу. Клуб выдал крутейший ровный сезон, но не сдюжил перед лидерами, а сейчас хорошо усилился и готов всех рвать на тряпки. Неделю назад против «Дармштадта» просто не пёрло: владение — 60 на 40, удары — 24:8, угловые — 7:2, а на табло грустные 1:1. Зато есть игра, полно моментов, и унывать не стоит.

Это будет равный и плотный матч: хозяева сыграют строго от обороны, а гостям слишком важно взять три очка, поэтому они не рискнут раскрываться. Перестрелки и веселья точно ждать не стоит.

Прогноз: тотал меньше 2,5 гола за коэффициент 1,96 в БК «1хСтавка»

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Нюрнберг

Нюрнберг в первом матче нынешнего сезона второй Бундеслиги переиграл дрезденское Динамо со счетом 1-0, так что старт для хозяев сегодняшнего поединка можно назвать весьма успешным. В прошлом сезоне Нюрнберг играл в Бундеслиге, естественно, оттуда Нюрнберг вылетел — в среднем за матч команда забивала меньше гола, зато пропускала по 2 в среднем. Как мне кажется, в этом поединке хозяева смогут отличиться, так как в атаке хозяева в первом матче смотрелись весьма неплохо. Однако оборона у команды не очень хорошая, уверен, что отыграть на ноль у Нюрнберга не получится…

Гамбург

Гамбург же в первом матче нынешнего первенства не смог на своем поле переиграть Дармштадт 98, расписав мировую 1-1, причем свой единственный матч «динозавры» забили на 98-ой минуте с пенальти. Однако в атаке «ромбы» смотрелись весьма неплохо — по воротам Дармштадта было нанесено 24 удара, и лишь каким-то чудом «98-ые» удерживали свои ворота на замке. Думаю, что на свой гол гости наиграют, все-таки состав у команды приличный, да и перспективы попадания в вышку немецкого футбола у коллектива серьезные, однако на ноль отыграть Гамбург вряд ли сможет, так как соперник довольно мощен…

Прогноз

Думаю, что в этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют. Нюрнберг в первом матче смог победить 1-0, но в защите проблем было много, а Гамбург лишь каким-то чудом не натолкал в ворота Дармштадта мешок голов. Обе команды забьют — да!

Прогноз редакции на матч Нюрнберг — Гамбург

Еще одна вывеска, претендующая на статус центральной: “Нюрнберг”, по итогам прошлого сезона покинувший Бундеслигу, принимает “Гамбург”, который по итогам прошлого сезона так и не сумел вернуться наверх. Южане начали новый чемпионат более уверенно, сумев сломить в Дрездене сопротивление “Динамо”. “Красноштанники” будто продолжили переживать кошмар весенних месяцев: все шло к их фиаско в игре с “Дармштадтом”, однако выручил пенальти, заработанный и реализованный в компенсированное время.

Ориентировочные составы на матч Нюрнберг — Гамбург

“Нюрнберг” (4-3-3): Матения — Зорг, Соренсен, Марграйттер, Хандвекер — Х. Беренс, Эррас, Ягер — Хак, Петрак, Доведен

Не сыграют: Фухс, Мисиджан, Шлезенер, Локемпер, Зреляк

“Гамбург” (5-2-2-1): Фернандеш — Кинсомби, Гьямера, Пападопулос, Ван Дронгелен, Ляйбольд — Файн, Хунт — Нарей, Ятта — Хинтерзеер

Не сыграют: Летшерт, Эвертон

Прогноз на матч Нюрнберг — Гамбург

Дамир Канади свой первый официальный матч у руля “Дер Клуба” провел достойно, проявив чутье в нужный момент: перетерпев первый тайм, тренер выпустил Зорга, который не только помог утихомирить вихри яростных атак со стороны хозяев, но и стал соавтором решающего гола. Злосчастный “Гамбург” тем временем набил 22 удара в домашнем матче, но лишь чудом ухитрился уйти от поражения. Явно пока не оптимален состав, и не менее очевидно: у Дитера Хекинга непочатый край работы.

“Нюрнберг” проиграл три последние очные встречи, однако крайняя выездная виктория “Гамбурга” пришлась еще на времена Бундеслиги. Как нам кажется, у хозяев больше шансов на позитивный результат. Прогноз: Ф1 (0) за 1.85, поставить можно на сайте “Париматч”.

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Прогноз на матч Нюрнберг – Гамбург

Нюренберг победил в первом матче в гостях Динамо Дрезден, а вот Гамбург сыграл дома в ничью 1-1 с Драмштадом, думаю и в этой игре мы увидим голы от обеих команд. Нюрнберг, конечно лучше провел предсезонку, а вот Гамбург много матчей сыграл в ничью. Явно у гостей виднебтся некоторые сложности в игре. Но учитывая, что мяч круглый и слабые места в обороне у обеих команд, то вероятность, что обе заюбью довольно велика.