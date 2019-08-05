«Хаддерсфилд» – «Дерби». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз и ставки Хаддерсфилд — Дерби Каунти (05.08.19)

Хаддерсфилд Таун

После того, как Хаддерсфилд Таун покинул в прошлом сезоне ряды Английской Премьер Лиги, кардинальные изменения произошли и в составе «терьеров», которых бросил ряд ведущих исполнителей, в том числе и основных деятелей обороны в лице: Филипа Биллинга, Томми Смита, Эрика Дурма, Исаака Мпензы + сразу двух вратарей Камила Грабары и Йонаса Лосси.

А вот на замену им руководство Тауна пригласило фактически вообще никому из известных: Герберта Бохрона (из дубля Боруссии Дортмунд, куплен всего за 250 тыс евро), Рииса Брауна (Форрест Грин), Эдмонса Грина (молодёжная команда Хаддерсфилда). О сомнительном качестве игры которых можно, наверное, вполне судить по названию их бывших клубов!

Ну а если вспомнить, что «терьеры» в минувшей АПЛ пропустили аж 76 голов по прошествию 38-ми туров, то и сейчас становится страшно за защиту Хаддерсфилда. Пусть, конечно, в Чемпион-лиге его противниками будут команды не столь высокого уровня, как в элите.

Дерби Каунти

Что касается Дерби Каунти, то данный коллектив из года в год показывает довольно-таки добротный уровень игры, постоянно балансируя на грани повышения в классе. Чего в конце концов добиться был призван в межсезонье бывший капитан Голландии Филлип Коку, сборной, которая и прославилась именно своей наступательной тактикой.

Прогноз

Считаю, что забивший в прошлом пердиве 69 голов в 46-ти матчах Дерби Каунти отличится впереди и в этом противостоянии!

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (05.08.2019)

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (05.08.2019)

Матч 1 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Хаддерсфилд — Дерби состоится в понедельник 5 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Джон Смит. В этой игре букмекеры считают фаворитом Хаддерсфилд, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он играл в Премьер-лиге, но занял там последнее место и спустя два года вернулся в Чемпионшип. Отсюда Хаддерсфилд выбирался в высший дивизион в сезоне 2016/17 через плей-офф, обыграв тогда в финале по пенальти Рединг. В этом футбольном году он не считается основным кандидатом на выход в высшую лигу — букмекеры считают, что Хаддерсфилд окажется в середине турнирной таблицы или на подступах к зоне плей-офф.

Дерби в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате второго дивизиона Англии и играл в плей-офф за право выйти в Премьер-лигу. В полуфинале Каунти сенсационно обыграли главного фаворита того чемпионата Лидс. А затем в финале они уступили со счетом 1:2 Астон Вилле. Как и Хаддерсфилд, Дерби не считается главным претендентом на выход в Премьер-лигу в этом сезоне.

Хаддерсфилд в конце прошлого сезона провел десять кряду матчей без побед, проиграв восемь из них. А у себя дома он выиграл всего 1 из 13 предыдущих поединков, проиграв десять раз. Что касается Дерби, то он не проиграл ни одного из шести последних матчей в регулярной части чемпионата, четыре раза победив и дважды сыграв вничью. За 12 последних матчей в Чемпионшипе Дерби проиграл лишь раз и одержал шесть побед. А вот на выезде он выиграл только один из десяти предыдущих матчей, проиграв четыре раза и в остальных пяти встречах сыграв вничью. Хаддерсфилд и Дерби в последний раз играли друг с другом в сезоне 2016/17. Тогда Хаддерсфилд победил со счетом 2:1 дома и сыграл с Дерби вничью 0:0 на выезде. До этого он не мог обыграть Каунти в семи встречах кряду, проиграв пять из них. В предстоящей игре аналитики сайта ставят на победу Хаддерсфилда, полагая, что он оправдает статус фаворита. При этом можно поставить на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хаддерсфилд — Дерби:

победа Хаддерсфилда — 2.26, ничья — 3.44, победа Дерби — 3.28.

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз на матч (чемпионат Англии (Чемпионшип), 1 тур, 5 августа):

победа Хаддерсфилда с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Хаддерсфилда 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с нулевой форой принимаются с коэффициентом 1.645.

«Хаддерсфилд» – «Дерби». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 1-й тур.

«Хаддерсфилд Таун» – «Дерби Каунти».

Стадион: «Джон Смитс», Хаддерсфилд.

05.08.2019. 21:45 (МСК).

Судья: Даррен Бонд (Англия).

В заключительном матче первого тура Чемпионшипа встретятся «Хаддерсфилд Таун» и «Дерби Каунти». Хозяева поля после вылета из английской Премьер-Лиги постараются провести удачный сезон и реабилитироваться за неудачные выступления. «Дерби» не смог выбраться в элиту английского футбола и потерял Фрэнка Лэмпарда, который вернулся в «Челси».

«Хаддерсфилд Таун»: начать новую гонку за возвращение в АПЛ

«Хаддерсфилд Таун» полностью провалил сезон в английской Премьер-Лиге. «Хаддерсфилд» был худшей командой, в 38 матчах «терьеры» одержали 3 победы и набрали жалкие 16 очков. В январе 2019 года команду покинул тренер Дэвид Вагнер, на его место был назначен немецкий специалист Ян Зиверт. Будучи футболистом он выступал на позиции опорника и защитника, он постарается исправить ужасную игру команды в обороне. В АПЛ лишь также вылетевший «Фулхэм» пропустил больше голов, чем «терьеры» (81 и 76, соответственно).

Состав «Хаддерсфилда» претерпел серьёзные изменения в летнее трансферное окно. Филип Биллинг решил остаться в АПЛ и перебрался в «Борнмут», «Таун» выручили неплохие средства с этого трансфера (15 миллионов евро). Из команды также ушли Том Смит («Сток Сити»), Эрик Дурм («Айнтрахт» Франкфурт), Йонас Лоссль («Эвертон») и Дженсон Панчон («Кристал Пэлас»). Это ощутимые потери для «терьеров». Руководство команды смогло удержать в составе Исаака Мбензу. В предстоящем сезоне многое будет зависеть от лидера команды Аарона Муя, который по причине травм и нестабильности провёл плохой сезон в Премьер-Лиге. В рамках предсезонной подготовки «Хаддерсфилд Таун» сыграл пять матчей:

«Монпелье» – 1:1;

«Донкастер» – 2:0;

«Рочдейл» – 3:1;

«Гамбург» – 1:0;

«Гройтер» – 1:1.

«Дерби Каунти»: испытание для Коку

Легендарный футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард доказал, что может быть хорошим тренером. При нём «бараны» заиграли в футбол более высокого уровня. В регулярном сезоне Чемпионшипа 2018-19 «Дерби Каунти» набрал 76 очков и вышел в плей-офф. Клуб добрался до финала, где встретился с «Астон Виллой», в тренерском штабе которой работает друг Лэмпарда – Джон Терри. В противостоянии экс-игроков «аристократов» победу одержал Терри, бирмингемский клуб оформил возвращение в Премьер-Лигу. Старания Лэмпарда не остались без внимания руководства «Челси», специалист возглавил команду. Вместо Фрэнка пришёл ещё один известный футболист в прошлом – Филипп Коку.

Специалист после пяти лет работы в «ПСВ» Эйндховен решил попробовать свои силы в чемпионате Турции. Голландец не добился успеха у руля «Фенербахче», клуб занял шестое место и остался без еврокубков. Коку предстоит вернуть репутацию, у него есть прекрасный шанс сделать это вместе с «Дерби Каунти». В составе «баранов» выделялся Харри Уилсон, но «Ливерпуль» решил вернуть вингера. Руководство «Дерби» оставило костяк состава, который попытается как минимум повторить результаты прошлого сезона. В предсезонном турне «Дерби» провёл пять встреч:

«Рейнджерс» – 0:1;

«Жирона» – 0:2;

«Бертон» – 5:2;

«Бристоль Сити» – 2:1;

«Сарасота Метрополис» – 2:0.

«Хаддерсфилд Таун» – «Дерби Каунти»: история личных встреч

В последний раз команды встречались в сезоне 2016-17. «Хаддерсфилд» на своём поле огорчил «Дерби» со счётом 1:0, а на поле «баранов» команды не выявили победителя 1:1. В последних десяти матчах преимущество на стороне «Дерби» — 5 побед. «Терьеры» дважды обыграли соперника, три раза был зафиксирован ничейный результат.

«Хаддерсфилд Таун» – «Дерби Каунти»: интересные факты и ориентировочные составы

В последних пяти матчах из семи «Хаддерсфилд Таун» пропускал от «Дерби» как минимум два гола.

«Дерби» неудачно сыграл в последних 12 выездных встречах в прошлом сезоне: команда одержала лишь две победы и забила восемь голов.

Возможный состав «Хаддерсфилд Таун»: Шофилд, Бокхорн, Конголо, Элфик, Хадерджонай, Хогг, Муй, Бакуна, Мбенза, Диахаби, Грант.

Возможный состав «Дерби Каунти»: Роос, Богл, Эванс, Кио, Малоун, Доуэлл, Хаддлстоун, Беннетт, Лоуренс, Вагхорн, Йозефсон.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Хаддерсфилд Таун» – «Дерби Каунти»

Обе команды будут претендовать на выход в Премьер-Лигу по окончании сезона. Первый тур Чемпионшипа получился довольно богатым на голы. Очные матчи между командами иногда получаются не слишком богатыми на события. В предстоящей встрече предлагаем поставить на следующие варианты.

«Дерби Каунти» фора (0) с коэффициентом 2.61



Прогноз редакции на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти

Главный неудачник АПЛ прошлого года — “Хаддерсфилд” смог выиграть в сезоне 2018/2019 Премьер-лиги всего лишь три раза. Очевидно, что “терьеры” слишком далеки от уровня АПЛ, но в Чемпионшипе им должно быть вполне комфортно.

Не увязалась ли за “Хаддерсфилдом” привычка постоянно проигрывать? Это мы и увидим уже в первом туре чемпионата, где команда в качестве хозяев сыграет с “Дерби Каунти” — очень крепким коллективом, вошедшим в зону плей-офф по итогам прошлого сезона.

Ориентировочные составы на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти:

“Хаддерсфилд” (4-3-3): Колман — Конголо, Шиндлер, Станкович, Смит — Хогг, Бакуна, Муй — Мбенза, Диакаби, Мунье

Не сыграют: —

“Дерби Каунти” (4-3-1-2): Рус — Коул, Томори, Кио, Богл — Джонсон, Хаддлстоун, Маунт — Марриот

Не сыграют: —

Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти:

Трудно объективно оценивать шансы “Хаддерсфилда” после такого провального выступления в АПЛ. Кажется, что хозяева имеют мало шансов на победу кто бы не вышел на поле против них. Напомним, что “терьеры” играли в Премьер-лиге два предыдущих сезона подряд и не иначе как “выживанием” это было назвать сложно.

“Дерби Каунти” действительно серьезный соперник для “Хаддерсфилда”. “Бараны” полностью оправдали своё прозвище, пробив себе путь к финалу плей-офф прошлого сезона. Но там сильнее оказалась “Астон Вилла”, которая теперь стала участником АПЛ.

Возможно, “Хаддерсфилд” сразу же опровергнет статус аутсайдера, но мы в это верим слабо. По крайней мере, стартовый матч вряд ли будет простым для хозяев. Наш прогноз: 2Х за 1,72.

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Прогноз на

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«Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти» 5 августа

5 августа в 21:45 (мск) в Хаддерсфилде состоится матч первого тура Чемпионшипа.

Прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти»

«Деревенские» капитально провалились в АПЛ в прошлом году, но к концу сезона немного разыгрались, летом сохранили состав, а сейчас драли всех в товарняках, хотя соперники были довольно серьёзные. Дома «Хаддер» играет мощно, нагло, строго вертикально, поэтому гол в ворота «Дерби» — только вопрос времени. За шесть товарищеских матчей хозяева сложили девять мячей.

У «Каунти» летние результаты заметно скромнее, но и оппоненты были ещё достойнее, чем у соперника: чего только стоят «Рейнджерс» и «Жирона». Не складывалось, не вывозили, однако каждый раз играли с моментами и суммарно завалили семь голов за пять встреч. А в прошлом году «Дерби» стал одним из самых результативных клубов Чемпионшипа с результатом более 1,5 гола в среднем за 90 минут.

Сложно гадать исходы в стартовом круге, когда о форме соперников можно только догадываться, поэтому ставим на голы обеих команд. Клубы атакующие, сильные по меркам Британии и ни разу не скучные.

Прогноз: обе команды забьют за коэффициент 1,83 в БК «1хСтавка»

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