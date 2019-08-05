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Запись от Авг 5, 2019 в 09:00 · by 0

Прогноз Аль-Иттихад — Зоб Ахан (05.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аль-Иттихад Джидда – Зоб Ахан

Одна восьмая финала азиатской лиги чемпионов, Саудиты Аль Иттихад принимают дома иранский Зоб Ахан. Если иранцы в своей группе заняли первое место, ни разу не проиграв, то вот саудиты заняли второе место в своей группе. Надо сказать, что в домашних матчах саудиты всегда забивают, и иранская команда забивала во всех гостевых маичах в группе. Думаю и этот матч не обойдется без забитых голов с обеих сторон.


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Прогноз Аль-Иттихад — Зоб Ахан (05.08.19), ставки и коэффициенты

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