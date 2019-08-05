«Ахмат» — «Оренбург». 05.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Ахмат — Оренбург

Битва команд, которые приперты к стенке, это всегда нервы. И те и другие выглядят в целом неплохо, но результата нет, а в такой ситуации невозможно дышать полной грудью. Матч в Грозном может стать отправной точкой для «Ахмата» и «Оренбурга». Чья возьмет? Обе команда непривычно много пропускают на старте чемпионата, а ведь выстроенная оборона была их визитной карточкой.

Ориентировочные составы на матч «Ахмат» — «Оренбург»

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Харин – Швец, Иванов, Шумански, Исмаэль, Бериша — Мбенг

Не сыграют: —

«Оренбург» (5-4-1): Довбня – Малых, Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов – Маляров, Мишкич, Аюпов, Алвес — Деспотович

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Ахмат» — «Оренбург»:

«Оренбург» в последней игре прилично навозил «Зенит», но все равно проиграл при ужасном судействе Сергея Карасева. Команда создала уйму моментов, но так и не сумела забить. «Ахмат» же неплохо смотрелся в Казани, но всего одна нелепая ошибка лидера команды Олега Иванова оставила клуб из Грозного без очков. Победы дома – это норма для «Ахмата».

Гости умеют атаковать и защищаться, но в игре «Оренбурга» что-то пропало, к тому же поражения из матча в матч ужасно влияют на настроение в команде. «Ахмат» же проиграл два матча подряд. Третью неудачу, да еще и на своем поле, Рамзан Кадыров может уже не простить. Наш прогноз – победа «Ахмата» за 2.

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Ахмат Грозный

Пожалуй Ахмат сейчас возглавляет список самых плохо играющих команд на старте сезона… Ахмат-Спартак, вот парочка которая в стартовых трех турах явно выделялась ужасной игрой… Совершенно так сказать, не видно рисунка игры, каждый сам по себе, и с богу орущей Рахимов, который прекрасно понимает, что вот-вот и очередной приход в Грозный для него завершится увольнением… Совершенно не заслуженная победа, не по игре в первом туре над Краснодаром 1-0, и затем два поражение по делу 0-3 от Урала, и 0-1 от Рубина. Один забитый гол за три тура, и тот, с помощью серьезного рикошета был забит, как-то не впечатляет… И главный по разврату в саунах Российской Федерации, Глушаков, продолжает отсиживаться в сторонки на каких-то травмах, хотя похоже у Грозного все собиралось строится вокруг этого «банщика» в этом сезоне… Так что я совершенно не вижу из-за чего можно в данном матче отдавать явное преимущество грозненскому коллективу….

Оренбург

Все как-то говорят о том, что, у Тамбова сложный старт календарный в сезоне, у Сочи. Но вы посмотрите на стартовый отрезок Оренбурга, Ростов, ЦСКА, Зенит. И учитывая какие соперники были на старте у команды Федотова, их баранка в графе баллы, эта однозначно пока не приговор ! Игра у Оренбурга что в матче с ЦСКА, что в матче с Зенитом, была однозначно на набранные очки, но, но, но, чего-то не хватило, и в итоги, пока что очков нет. Но вот он, первый соперник с которым очки уже можно, и нужно набирать !

Вывод пока можно сделать такой, очков у Ахмата больше, но , моментов, остроты в атаке, у Оренбурга в стартовых трех матчах было однозначно больше ! И по сути, единственное преимущество Ахмата в данном матче, эта домашней стадион. По игре Оренбург смотрится ЛУЧШЕ !

Прогноз

Ставка моя на этот матч такая: Оренбург не проиграет ! Ну а почему собственно команда играющая лучше, должна проигрывать ? Пока нет никак оснований , говорить что, Ахмат эта какой-то крепкий середняк, и с командами типа Оренбурга он должен разбираться обязательно. Пока что, подопечные Рахимова, выглядят даже хуже по игре , нежели коллектив Федотова !

Прервет ли «Ахмат» неудачную серию в РПЛ?

«Ахмат»

Четвертый тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Ахмата» с «Оренбургом». Действо будет происходить в Грозном на одноименной арене хозяев. Старт поединка в 20:00 мск. Прогноз на



После трех туров «Ахмат» занимает третье место с конца турнирной таблицы. У команды всего 3 очка. Пропустил клуб 4 мяча, при этом забил всего один.





Начало для хозяев выдалось неплохим. В стартовом туре коллектив из Грозного выиграл у «Краснодара» 1:0. Но затем последовало 2 поражения подряд. Сначала «Ахмат» уступил «Уралу» 3:0, а затем и «Рубину» 1:0.









Все прогнозы на РПЛ





В пяти последних играх с участием «волков» забивала лишь одна команда. Стоит добавить, что «Ахмат» побеждал в последних трех домашних выступлениях.





Что касается потерь, то матч могут пропустить Глушаков и Раванелли.







«Оренбург»



«Оренбург» находится на позицию ниже, чем «Ахмат». При этом гости еще не набрали ни одного балла. Так что каждый матч для них — это возможность, в конце концов, открыть счет набранным очкам.









Справедливости ради стоит заметить, что команде не повезло с календарем. На старте турнира сразу выпали «Ростов», ЦСКА и «Зенит». «Сельмашам» гости проиграли 2:1. Тот же счет был в матче с ЦСКА. «Зениту» «Оренбург» уступил на своем поле со счетом 0:2.





В 10 из 11 выездных встреч чемпионата России коллектив из одноименного города пропускал как минимум дважды. В трех играх нового сезона клуб уступал и в тайме, и в матче.









Перед этим выездом «Оренбург» не имеет потерь. Так что в этом плане «сине-белым» повезло.







Прогноз



«Ахмат» считают главным претендентом на 3 очка. 2.15 предлагают на победу хозяев и 4.12 дают на победу гостей.









В прошлом сезоне «волки» ни разу не уступили этому сопернику. То же самое касается домашних выступлений. Считаем, что «Ахмат» не проиграет и в этот раз, а тотал встречи будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.01.





Ахмат — Оренбург. Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2019)

Ахмат — Оренбург. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (05.08.2019)

Ахмат — Оренбург. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (05.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Ахмат — Оренбург, который состоится на стадионе Ахмат-Арена в понедельник 5 августа, начало в 20:00 (МСК).

Ахмат — Оренбург. Кто фаворит матча?

Четвертый тур чемпионата российской Премьер-лиги завершится матчем между Ахматом и Оренбургом. В этой игре букмекеры ставят на победу грозненской команды, оценив вероятность такого исхода чуть ниже 50%. Ахмат начал чемпионат с победы над Краснодаром со счетом 1:0, но затем потерпел два подряд поражения — от Урала с крупным счетом 0:3 и от Рубина с минимальным счетом 0:1. С учетом прошлого сезона шесть последних матчей Ахмата в Премьер-лиге завершаются победой команды, играющей дома. Перед этим три подряд его матча завершались вничью. На своем поле Ахмат не проигрывает с середины апреля или пять матчей подряд, выиграв три из них. За эти пять встреч он пропустил только три гола и ни разу больше одного за матч.

Оренбург — это одна из двух команд на ряду с Сочи, которые в этом сезоне еще не набрали ни одного очка. После поражений от Ростова и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2 в прошлом туре подопечные Владимира Федотова уступили на своем поле Зениту со счетом 0:2. За три первых матчах этого розыгрыша чемпионата России Оренбург потерпел столько же поражений, сколько за десять последних поединков прошлого сезона. В гостях Оренбург выиграл всего 2 из 11 предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев семь поражений и еще в двух случаях сыграв вничью. В десяти матчах на данном отрезке он пропускал не менее двух голов.

Ахмат — Оренбург. Ставки на матч:

Ахмат — Оренбург. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Ахмат в двух матчах с Оренбургом набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 дома и победив 3:1 на выезде. В целом в этом противостоянии пока равенство: из пяти матчей каждая команда выиграла по два и еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Стоит отметить, что во всех пяти встречах между Ахматом и Оренбургом забивали и хозяева, и гости.

>Забивает за игру

0.67

Ахмат — Оренбург. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Ахмата и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Ахмата 1:0 (коэффициент 6.00). Сделать ставку на индивидуальный тотал Ахмата больше 1 гола предлагается с коэффициентом 1.58.



Ахмат — Оренбург 05.08.2019

Ахмат — Оренбург 05.08.2019

04.08.2019 16 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Ахмат и Оренбург. Встреча состоится в этот понедельник в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Какой из команд удастся выбраться из зоны вылета? Пробьют ли соперники пресловутый тотал больше 2.5 голов? Читайте наш прогноз.

П1 (2.01) Х (3.28) П2 (4.10) Ахмат Оренбург Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Ахмат Арена». Грозный 05.08.2019 20:00

Нападающий Раванелли и полузащитник Денис Глушаков точно не помогут Ахмату в предстоящей встрече. Они пропускали и первый тур Российской Премьер-лиги. Вот только, если на Глушакова тренерский штаб Ахмата может надеяться уже в ближайшее время, то Раванелли точно пропустит часть сезона 2019 года.

В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

История личных встреч

В Российской истории Ахмат и Оренбург 5 раз встречались друг с другом. Оба клуба смогли одержать по две победы, а еще один поединок закончился вничью. Однако, во всех пяти поединках стабильно проходила ставка обе забьют, а в четырёх матчах пробивался тотал больше 2.5 голов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Ахмат стартовал в новом первенстве с сенсационной домашней победы над Краснодаром со счетом 1:0. Однако, затем последовали две гостевые встречи, в которых Грозненцы уступили сначала Уралу 0:3, а затем и Рубину 0:1. Но домашний Ахмат и гостевой — это две совершенно разные команды. При мощнейшей поддержке домашней публики подопечные Рашида Рахимова способны на многое. Подтверждение этому мы и увидим в предстоящей встрече.

Что касается Оренбурга, то он проиграл в трех стартовых поединках нового первенства, пропуская в каждом по два мяча. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что соперника Оренбуржцев в этих встречах были Ростов, ЦСКА и Зенит. Ахмат вряд ли можно причислить к топ-клубам России. Но, тем не менее, от этого жизнь Оренбурга в предстоящем матче не улучшится. Гостям будет невероятно сложно зацепиться за очки.

Прогноз: Ахмат не проиграет эту встречу. Но свой гол Оренбург обязательно забьёт.

Интересные факты перед матчем

Оренбург проиграл в 4 из 5 последних гостевых поединков РПЛ. Ахмат не проигрывал на своем поле уже 5 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Ахмат — Оренбург, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Оренбург Ставка: Победа Оренбурга с форой (0) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Оренбург Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.84 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)