Прогноз Стрёмсгодсет — Будё/Глимт (05.08.19), ставки и коэффициенты

Стремсгодсет

Всего 1 очко набрал Стремсгодсет в последних 6 турах сыграв вничью с таким же неудачником как и он сам идущим на строчку выше Сарпсборгом. Само «поместье» одержав всего 2 победы и 9 раз проиграв в 15 играх чемпионата замыкает турнирную таблицу. Главный кандидат на вылет, не имеющий даже намёка на какую-то игру, сливающий всем подряд и видимо уже сейчас смирившийся со своей участью. Вот и вся краткая характеристика команды.

Буде/Глимт

Боле-Глим полная противоположность предстоящему сопернику. 4 победы в 5 последних турах, 3е место в таблице, 29 очков в активе, что на 4 меньше чем у лидера Мольде. но при этом относительно этого Мольде 2 игры. в запасе. Одна из них вот эта. Так, что Глимт потенциальный лидер чемпионата, а что бы стать реальным начала надо обыграть аутсайдера.

Прогноз

Такой высокий коэффициент на победу скрытого лидера турнира видимо вызван 2 факторами. Во первых Боде в 6 гостевых матчах турнира выиграл только 3 раза и 2 проиграл. А во 2х лички сыгранные в Драммене. В 7 последних он там Стремсгодсету проиграл. Но единственную выиграл как раз в своём крайнем визите туда.2 последних матча подряд Глимт у «поместья» выигрывает. Три Стремсгодсет сейчас в таком состоянии что не может оказать сопротивление никому. его обыгрывали в Драммене и 11й Мьендален и 13й Стабек.

Хозяева полностью подавлены. Почти в каждом матче с ними какой то казус происходит. 6 туров тура назад автогол себе забили. В следующей игре снова в свои ворота забили. 2 тура назад пенальти не забили. А вот гости напротив на подъёме.В своём активе он имеет победы над обоими лидерами Одд Греланд и Мольде. Наверняка добавит к ним ещё одну над лидером с другого края таблицы.