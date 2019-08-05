Прогноз редакции на матч Эльфсборг — Юргорден

Прогноз, ставки и коэффициенты Эльфсборг — Юргорден (05.08.19)

Эльфсборг

В прошлом туре Эльфсборг прервал свою 7-матчевую без выигрышную серию в которой потерпел 7 поражений. А началась эта серия как раз проигрышем Юргордену. А ещё в этой серии были проигрыши и 13 Фалькенбергу и последнему АФК, да и прервали «желтые» этот кошмар в матче против 3 с края таблицы Кальмара, который и сам плывёт вниз по течению проигрывая свои последние 5 матчей всем подряд. Так,что особо брать этот выигрыш Эльфсборга в расчёт не стоит.

Юргорден

В последних 9 матчах Юргорден не знает поражений. 7 из них выиграл и только 2 раза отпустил своих соперников с миром. Одним из них был лидирующий Мальме. Столичная команда отстаёт от 1 места на 2 очка, но сыграла на матч меньше Мальме, и является потенциальным лидером чемпионата. Что и не удивительно игру она показывает действительно лидерскую.

Прогноз

Такой довольно высокий коэффициент на победу Юргордена вызван здесь видимо тем, что матч для его гостевой. Но Юргордену в нынешнем чемпионате всё равно где очки набирать. Он одинаково силён как в Стокгольме, так и в остальных городах Швеции. В 8 гостевым матчах Юргорден 5 раз выиграл и только 1 проиграл. Успешно он действует и во встречах против Эльфсборга. В последних 6 личках трижды победил и ни разу не проиграл. Находится сейчас скрытый лидер в отличной форме, хозяева напротив в кризисе, и это скажется в предстоящем матче, который скорее всего гости и выиграют.

Эльфсборг — Юргорден. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (05.08.2019)

Эльфсборг — Юргорден. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (05.08.2019)

Матч 18 тура чемпионата Швеции Эльфсборг — Юргорден состоится в понедельник 5 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Бурос Арена. Фаворитом этого матча считается Юргорден, шансы которого победить букмекеры оценивают выше 50%. После 17 туров он занимает третье место в таблице чемпионата Швеции, набрав 35 очков. Юргорден всего на два балла отстает от Мальме и АИК и при этом провел на один матч меньше конкурентов. В прошлое воскресенье он обыграл дома Хеккен со счетом 2:0, забив оба мяча после 79-й минуты. Это была его вторая подряд победа без пропущенных голов. А не проигрывает он уже девять поединков кряду, выиграв семь из них. Причем за эти девять встреч Юргорден пропустил лишь три гола и ни разу больше одного за игру. В шести из девяти матчей ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. На выезде Юргорден не проигрывает в пяти последних матчах. А за 14 последних поединков на чужом поле он потерпел только одно поражение и одержал восемь побед.

Эльфсборг сейчас занимает восьмое место в таблице чемпионата Швеции, набрав 21 очко. В прошлый понедельник он обыграл дома Кальмар со счетом 2:1, уступая 0-1 и забив оба мяча после 86-й минуты. Перед этим Эльфсборг не выигрывал в семи матчах подряд — три ничьи и четыре поражения. Сама победа стала для него лишь второй за 11 последних туров. На своем поле Эльфсборг не проигрывает с ноября прошлого года или восемь матчей подряд, по четыре раза победив и сыграв вничью. В этом сезоне 16 из 21 очка он набрал именно в домашних поединках. В первом круге Юргорден обыграл Эльфсборг со счетом 2:0. Он не проигрывает в семи матчах противостояния кряду, выиграв три из них. Правда, все три победы были домашними. Вообще, ни один из девяти последних матчей между Эльфсборгом и Юргорденом не завершился победой команды, игравшей на чужом поле, а в пяти встречах побеждали хозяева. Специалисты сайта считают, что сейчас шансы Эльфсборга недооценены и он как минимум не проиграет. В данном случае выгодной будет ставка на его выигрыш с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Эльфсборг — Юргорден:

Победа Эльфсборга — 4.28, ничья — 3.72, победа Юргордена — 1.81.

Эльфсборг — Юргорден. Прогноз на матч (чемпионат Швеции, 18 тура, 5 августа):

Победа Эльфсборга с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Чуть менее высоко котируется победа Юргордена 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Эльфсборга с форой (+0.5) можно с коэффициентом 2.02.

Прогноз редакции на матч Эльфсборг — Юргорден

“Эльфсборг” и “Юргорден” сыграют в матче 18-го тура чемпионата Швеции по футболу 5 августа на стадионе “Бурос-Арена”. В прошлом туре хозяева провели не самый свой лучший поединок, но смогли одолеть “Кальмар” со счетом 2:1. Гости более уверенно одержали победу над “Хеккеном” 2:0. “Эльфсборг” три раза проиграл, один раз сыграл вничью и один раз победил за последние пять встреч. Не самый хороший показатель, что уж тут и сказать. Команда занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице. У “Юргордена” все более отлично — две ничьи и три победы. Прекрасный результат и заслуженная третья строчка.

Ориентировочные составы на матч Эльфсборг — Юргорден:

“Эльфсборг” (4-4-2): Эллегард — Грегерсен, Хенриксон, Странд, Хольст — Хольмен, Олссон, Кабран, Леви — Карлссон, Хьюммет

Не сыграют: —

“Юргорден” (4-3-3): Братвейт — Витри, Ларссон, Даниэльссон, Аугустинссон — Ульвестад, Карлстрём, Айдаревич — Радетинац, Турай, Ринг

Не сыграют: Берг

Прогноз на матч Эльфсборг — Юргорден:

Один из матчей, на котором без какого либо риска можно хорошенько заработать. “Юргорден” сейчас в настолько прекрасной форме и шикарном игровом тонусе, что “Эльфсборгу” не помогут ни родные стены, ни поддержка своих преданных болельщиков. При этом коэффициент на победу гостей довольно неплохой. “Париматч” нам предоставляет на такой исход 1,83. Если грамотно воспользоваться таким подарком, можно хорошенько уйти в плюс. Так что вы поняли, рекомендуем ставить на П2.

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Эльфсборг — Юргорден 5 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Юргорден» непобедим на протяжении 9 туров (7 побед, 2 ничьи). Победив в предстоящем матче подопечные Кима Бергстранда поднимутся на 1-е место в турнирной таблице. Успех гостей в данной встрече букмекеры оценивают примерным коэффициентом 1,9. «Эльфсборг» же дома ещё ни разу не проигрывал в текущем сезоне (4 победы, 4 ничьи). Котировки на победу хозяев расположились в районе 4,1.

Результаты при подобных коэффициентах

Такого высокого коэффициента на домашнюю победу «Эльфсборга» ещё ни разу не было в этом розыгрыше Аллсвенскан. Несмотря на высокие котировки команда имеет все шансы продлить свою беспроигрышную серию на своём поле. Подобный расклад сил был в выездных играх «Юргордена» против «Сириуса» и «Фалькенберга», где столичная команда обыграла своих оппонентов со счётом 2:0 и 3:0 соответственно.

Статистика для ставок

«Эльфсборг» не проигрывал «Юргордену» в 12 из 13 последних матчей в чемпионате. Учитывая эту статистику, а также уверенную игру подопечных Джимми Телина на своём поле, можно поставить на непроигрыш хозяев примерно за 2.

«Юргорден» забил в каждом выездном матче в Аллсвенскан в этом сезоне. Столичная команда заработала больше всех очков в гостевых играх. Коэффициент на гол гостей в этом матче расположен в районе 1,25.

Стокгольмцы не пропускали больше 1 гола в 9 последних турах чемпионата. А в 8 матчах на выезде пропустили меньше всех мячей – 4 гола. Поставить на то, что «Эльфсборг» не сможет забить в предстоящем матче 2 и более голов, можно с коэффициентом около 1,35.