Прогноз, ставки и коэффициенты Аль-Иттихад — Зоб Ахан (05.08.19)

Прогноз на матч Аль-Иттихад Джидда – Зоб Ахан

Одна восьмая финала азиатской лиги чемпионов, Саудиты Аль Иттихад принимают дома иранский Зоб Ахан. Если иранцы в своей группе заняли первое место, ни разу не проиграв, то вот саудиты заняли второе место в своей группе. Надо сказать, что в домашних матчах саудиты всегда забивают, и иранская команда забивала во всех гостевых маичах в группе. Думаю и этот матч не обойдется без забитых голов с обеих сторон.