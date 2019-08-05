Прогноз Эребру — Гётеборг (05.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на

матч

«Эребру» ‒ «Гётеборг» 5 августа

В 18-м туре шведской Аллсвенскан скромный «Эребру» примет один из самых титулованных клубов Швеции «Гётеборг». Матч пройдёт 5 августа на арене «Берн», а его начало запланировано на 20:00 мск.

«Эребру»

«Эре» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. В предыдущих пяти встречах национального первенства чёрно-белые сначала трижды проиграли, но затем добились двух побед, забивая по четыре мяча. Всего на этом отрезке «Эребру» организовал девять голов (в среднем по 1,8 за матч), при этом в свои ворота пропустил семь мячей (1,4 за игру). При своих болельщиках чёрно-белые провели восемь встреч, в которых оформили только две победы при одной ничьей и пяти поражениях. В среднем за одну игру дома «Эребру» забивает около 1,25 гола, а пропускает 1,63.

«Гётеборг»

«Гётеборг» в 17 турах набрал 30 очков и занимает шестую строчку, отставая от лидера на семь баллов. В предыдущий пятиматчевый цикл «ангелы» трижды сыграли вничью и два матча завершили в свою пользу. За это время они отметились четырьмя забитыми мячами (0,8 за игру) и пропустили в ответ два гола (0,4 за матч). В гостях «Гётеборг» отыграл восемь встреч, добившись трёх побед, столько же игр завершил вничью и дважды уступил. Как правило, на чужом поле «ангелы» забивают 1,5 гола за игру, при этом пропускают 1,38.

Надёжный прогноз на матч «Эребру» ‒ «Гётеборг»

«Эре» в последних двух турах показал неплохой футбол, хотя стоит учитывать, что в соперниках были команды, бьющиеся за сохранение прописки. С другой стороны, «Гётеборг» не проигрывает пять туров кряду, но при этом последний раз уступил как раз «Эребру» 0:1 на своём поле и теперь жаждет реванша, иначе можно выпасть из гонки за еврокубковые места. Это значит, что гости постараются забрать инициативу в свои руки, тем более что на их стороне превосходство в классе. Вероятнее всего, «Гётеборг» не уступит, но «Эребру» способен зацепиться за ничью. Таким образом, рекомендуем ставить на «Гости не проиграют» с коэффициентом 1,31 в БК «1хСтавка».

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Эребру — Гетеборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (05.08.2019)

Эребру — Гетеборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (05.08.2019)

Матч 18 тура чемпионата Швеции Эребру — Гетеборг состоится в понедельник 5 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Берн Арнеа. В этой игре букмекеры считают фаворитом Гетеборг, оценив вероятность его победы примерно в 50%. После 17 туров он делит пятое место с Хеккеном, набрав 30 очков. В прошлые выходные Гетеборг сыграл вничью 0:0 дома с Норрчепингом. Во второй раз подряд он не пропустил и в пятый раз кряду не проиграл — две победы и три ничьи на отрезке. Из 14 последних матчей в чемпионате Гетеборг выиграл половину и проиграл всего один раз, а еще в шести встречах играл вничью. А в гостях он не проигрывает уже шесть матчей подряд, по три раза победив и сыграв вничью. Перед этим Гетеборг выиграл всего 3 из 16 гостевых поединков чемпионата.

Эребру перед этим матчем делит девятое место с Эстерсундом, набрав 20 очков. В прошлый понедельник он разгромил на выезде Хельсинборг со счетом 4:1, хотя пропустил первым. Перед этим Эребру не оставил шансов Фалькенбергу, выиграв дома 4:0. Ранее он потерпел три подряд поражения. Сейчас продолжается безничейная серия Эребру, насчитывающая 11 матчей — пять побед и шесть проигрышей. У себя дома Эребру проиграл четыре из пяти последних матчей и выиграл всего два раза за десять предыдущих встреч. При этом лишь раз за десять предыдущих поединков в родных стенах ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. В первом круге Эребру выиграл у Гетеборга со счетом 1:0. Это была только третья его победа за 13 последних официальных матчей противостояния при двух ничейных результатах и восьми поражениях. В предстоящей игре он, как считают аналитики сайта , потерпит от Гетеборга поражение. При этом забивать должны обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Эребру — Гетеборг:

Победа Эребру — 3.50, ничья — 3.50, победа Гетеборга — 2.06.

Эребру — Гетеборг. Прогноз на матч (чемпионат Швеции, 18 тура, 5 августа):

Победа Гетеборга; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Гетеборга 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с котировкой 1.70.

Эребру

В позапрошлом туре Эребру прервал свою 3х матчевую проигрышную серию победой над Фалькенбергом, а в прошлом закрепил успех ещё одной викторией над Хельсинборгом. И этакая удаль позволила команде переместится уже на более спокойное 9е место оторвавшись от зоны вылета на 7 очков.

Гетеборг

Гётеборг проиграл всего 2 матча в чемпионате. Последний из них 2 месяца назад у себя дома…Эребру. Вроде как реванш напрашивается, тем более, что в общем то против предстоящего соперника «камрады» играют не плохо, до этого луза в 2 матчах выиграли при 1й ничьей. Плюс сам Эребру почему то дома в этом чемпионате играет гораздо хуже чем в гостях. Так в 8 матчах турнира на своём поле он выиграл только 2 матча и 5 проиграл. Возможно реванш этот и состоится, но вариант с разменом голами на мой взгляд тут надёжнее.

Прогноз

У Гётеборга одна из самых надёжных оборонительных линий в нынешнем первенстве. Всего 14 мячей он пропустил в 17 турах, только у 3х лидеров в таблице меньше. Но вот какая штука 11 из них в 8 гостевых матчах. При этом и забил он в гостях 12 голов. А вообще в 7 из 8 выездов играл с предложенным здесь исходом. Вполне можно предположить, что в ворота пропустившего уже 27 мячей Эребру гости тут свой гол забить сумеют. Но и уже по традиции свои ворота на замке тоже удержать не смогут. Эребоу хоть и пропустил много, только 4 команды в чемпионате пропустили больше его, но и забил 24 мяча. В 7 из 10 последних свиданий соперниками голами обменивались. Исходя из имеющихся данных можно рискнуть тут поставить на то, что и в этот раз забить сумеют как и гости так и хозяева.

Эребру — Гетеборг 5 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Несмотря на то, что «Эребру» играет дома, команда является аутсайдером предстоящей встречи. Поставить на её победу в предстоящем матче можно с примерным коэффициентом 3,5. Успех же «Гётеборга» букмекеры оценивают котировками, которые расположились в районе 2.

Результаты при подобных коэффициентах

Подобные коэффициенты были в домашнем матче «Эребру» с «Норрчепингом», в котором сильнее оказались гости (1:2). Такой же расклад сил был в последних двух выездных играх «Гетеборга» с «Фалькенбергом» (1:1) и «Эстерсундом» (0:0). Обе встречи завершились вничью, а поставить на ничейный результат в предстоящей встрече можно с коэффициентом около 3,4.

Статистика для ставок

«Гетеборг» пропустил 79% всех своих голов в выездных поединках. Вероятно, хозяевам удастся забить мяч в предстоящем поединке. Котировки на данное событие около 1,4.

«Эребру» в 6 последних домашних матчах в чемпионате не выиграл 5 раз. «Гетеборг» же не проигрывает на протяжении 6 выездных игр в Аллсвенскан. Опираясь на эту статистику закономерно поставить на непроигрыш гостей в данной встрече за примерный коэффициент 1,3.

Последние 4 из 5 личных встреч команд в чемпионате выдались довольно результативными: в них проходили ставки «Тотал больше 2,5» и «Обе забьют – да». Скорее всего и в предстоящем матче пройдут эти ставки на «верховой» тотал, а поставить на них можно с коэффициентами 1,9 и 1,7 соответственно.

Прогноз редакции на матч Эребру — Гетеборг

5 августа на “Берн Арене” в рамках 18-го тура чемпионата Швеции по футболу состоится матч между командами “Эребру” и “Гетеборгом”. В прошлом туре хозяева провели прекрасную встречу и без особых проблем разделались с “Хельсингборгом” со счетом 4:1. Гости поделили очки с “Норрчепингом”, сыграв вничью 0:0. “Эребру” за последние пять поединков три раза проиграл (причем подряд) и два раза выиграл. Расположился клуб на девятой строчке турнирной таблицы. “Гетеборг” три раза сыграл вничью и два раза победил. Сейчас это шестое место.

Ориентировочные составы на матч Эребру — Гетеборг:

“Эребру” (4-4-2): Янссон — Бьерквинст, Колландер, Грандлунд, Райт — Герзич, Рогич, Амин, Ларссон — Страндберг, Бертильссон

Не сыграют: —

“Гетеборг” (4-4-2): Анестис — Ольссон, Старфельт, Калисир, Вернерссон — Абдуллахи, Барни, Аффане, Хараишвили, Александерссон — Седер

Не сыграют: —

Прогноз на матч Эребру — Гетеборг:

В этом матче сыграют равные соперники. Пусть вам не кидает пыль в глаза статистика за последние пять встреч, “Эребру” вышел из кризиса и сейчас находится в неплохой форме и в хорошем настроении. Есть тенденция — хозяева либо много забивают, либо много пропускают. Тогда как “Гетеборг” наоборот частенько сушит игру и сам толком не стремится идти в атаку. Как говорится, нашла коса на камень, нас ждет противостояние двух разных стилей. Подобное обычно выливается в крепкий ничейный результат. “Париматч” предлагает на это коэффициент 3,40. Очень заманчиво. Сюда и рекомендуем вам закинуть свой кэш.