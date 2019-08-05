«Гремио» — «Шапекоэнсе». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Гремио — Шапекоэнсе

Менеджмент и поклонники “Гремио” проводят нынешнее лето на нервах. А причиной этого стала звезда чемпионата Эвертон, который уже сидит на чемоданах для возможного отъезда в Европу. Главный претендент на лидера “трехцветных” — лондонский “Арсенал”, разбивший свою копилку. Возможно, свой последний матч в футболке “Гремио” Эвертон сыграет против “Шапекоэнсе” в 12-м туре Бразилейрао.

Ориентировочные составы на матч “Гремио — “Шапекоэнсе”

"Гремио" (4-2-3-1): Виктор — Капишаба, Тоньяо, Моура, Брас — Пьерр, Ромуло — М.Энрике, Тасиано, Пепе — Луан

Не сыграют: —

"Шапекоэнсе" (3-5-2): Тьепо — Дуглас, Гум, Рушел — Эдуардо, Пачеко, Кампаньяро, Камило, Араужо — Эвералдо, Гомес

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Гремио — “Шапекоэнсе”

“Шапекоэнсе” — ярко выраженная домашняя команда, добывающая большую часть очков именно при своих болельщиках. То же самое можно сказать и о “Гремио”, “трехцветные” выиграли в шести из семи последних матчей, еще одна игра завершилась вничью. Отметим также магию цифр в статистике “Гремио” — четыре победы, четыре ничьи и четыре поражения плюс по 13 забитых и пропущенных голов. Мечта перфекциониста! Но мы думаем, что после встречи с “Шапекоэнсе” цифра в графе “победы” вырастет. “Париматч” дает коэффициент 1,37 на победу хозяев. Сыграем его!

Сделать ставку без риска

Повторить





Гремио

Гремио располагается на двенадцатом месте из двадцати возможных в чемпионате Бразилии А. На данный момент команда занимает граничащую зону для прохода в южноамериканский кубок. За двенадцать матчей этого сезона забито тринадцать голов и столько же пропущено, в среднем по голу за матч. Команда довольно редко проводит высоко результативные встречи от трех голов, а если и да то обычно это происходит в матчах за кубок. Если же взять к примеру десять последних игр в бразильской «серии А» то только в трех был пробит тотал в 3 гола. Да и то матчи с таким тоталом проводились с клубами которые обязательно забивали в ответ в ворота Гремио. А если вы смотрели игры бразильского чемпионата, матчи проходят в довольно непривычном формате, если не привязываться к конкретным клубам. Мне например было скучновато смотреть как две команды делают множество передач и в большинстве просто перекатывают мяч с одной стороны поля на другую. Однако такие выбросы не часто оканчиваются голами и львиная доля матчей оканчиваются тем, что забивается один или два гола. Хотя конечно бывают множество исключений исходя из того, что все клубы разные.

Шапекоэнсе

Шапекоэнсе сейчас находится на восемнадцатом месте таблицы в зоне вылета. Клуб набрал всего девять очков за двенадцать матчей одержав всего две победы, три ничьих и семь поражений. Последняя победа была над соседом по таблице Крузейро семь матчей назад. Атакующий потенциал команды хромает. И даже несмотря на то, что большинство матчей Шапекоэнсе оканчивалось тремя голами, было это лишь за счет атакующих действий соперников. А по пяти последним личным встречам с Гремио, тотал в три гола пробился всего раз. Вот и от этой встречи жду оборонительной тактики от Шапекоэнсе, команда должна выставить автобус.

Прогноз

Да с тоталом в главной бразильской «лиге А» бывает не просто, однако жду от этого матча сценарий, когда хозяева во всю пытаются пробить оборону соперника, а гости ведут чисто оборонительную игру. Но сомневаюсь что после первого забитого гола Гремио будет и дальше стремиться забить голы. Скорее всего с открытием счета игра будет на более низких оборотах и как итог мы увидим не более двух забитых голов.

«Гремио» — «Шапекоэнсе». 06.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 13-й тур.

«Гремио» — «Шапекоэнсе».

Порту-Алегре. Стадион «Арена до Гремио». 06.08.2019. 02:00 МСК.

Завершать программу 13-го тура бразильского первенства будет поединок между «Гремио» и «Шапекоэнсе». Команда из Порту-Алегре котируется достаточно большим фаворитом встречи, что вполне логично, учитывая кадровые возможности будущих соперников и фактор поля. Отметим то, что обе команды с высокой мотивацией, «Гремио» необходимо улучшать своё положение, ведь середина турнирной таблицы для «бессмертных» является плохим результатом. Тогда как «Шапекоэнсе» кровь из носа необходимы очки, чтобы наконец-то вырваться из зоны вылета.

«Гремио»: отличная серия «бессмертных»

«Гремио» не проигрывал со второго июня и выездного матча против «Байи». С тех пор «бессмертные» сыграли десять поединков, семь раз победили при трёх ничейных исходах. Из Кубка Бразилии «Гремио» выбил «Байю», в Кубке Либертадорес прошёл парагвайский «Либертад». В Серии А команда из Порту-Алегре оказалась сильнее «Форталезы», «Ботафого», «Васко да Гама», сыграл вничью с «Интером» и «ССА».

Результаты отличные, но «Гремио» в турнирной таблице Бразилейрао-2019 находится на 11-й позиции, с 16-ю очками в активе. Отставание от шестого в пелотоне, «Интернасьонала», четыре очка, не так уж и много, но при этом, отметим, что очень уж велика конкуренция в данной лиге, каждое набранное очко имеет огромное значение для турнирных раскладов. На своём поле в рамках бразильского первенства «триколор» провели пять матчей, в которых трижды победили при двух поражениях. Также отметим то, что в мид-уик «Гремио» отыграл выездной матч против «Либертада», выигранный будущими хозяевами поля со счётом 3:0.

«Шапекоэнсе»: слабая серия «зелёных»

Если у «Гремио» длительная серия без поражений, то «Шапекоэнсе» не может победить с 27 мая. С тех пор «зелёные» отыграли в чемпионате Бразилии шесть матчей: четырежды проиграли и дважды сыграли вничью. Поражения значатся от «Палмейраса», «Гояса», «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу», все неудачи случились через ТБ 2,5. Разошлись миром с «Флуминенсе» и «Байей», с командой из Рио 1:1, с салвадорцами 0:0.

В турнирной таблице Бразилейрао-2019, «Шапекоэнсе» находится на 18-й позиции, т.е. в зоне вылета с 9-ю очками в копилке и отставанием от «Крузейро» в один балл. На выезде у «Шапекоэнсе» слабая статистика, всего лишь одна победа в пяти играх при четырёх поражениях, 4:11 разница мячей.

Травмированные и дисквалифицированные

«Гремио»

Не сыграют: Мичел, Фелипе Визеу, Марсело Оливейра.

«Шапекоэнсе

Рафаэль Перейра, Йанн Ролим, Тьяго Дос Сантос, Эликарлос, Дуглас, Вагнер, Энрике Алмейда.

История личных встреч

«Гремио» и «Шапекоэнсе» играли между собой 10 раз, преимущество на стороне «бессмертных» +5=2-3, 18:13 разница мячей. На поле «Гремио» у хозяев небольшой перевес: три победы против двух поражений, 6:4 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Поединок «Гремио» — «Шапекоэнсе» будет завершать игровой день, и команда из Порту-Алегре уже будет в курсе того, как завершили свои матчи конкуренты. Южанам очень важно победить, ведь турнирная ситуация «Гремио» далека от идеальной, её необходимо исправлять, и это можно сделать исключительно победами. При этом, не стоит забывать, что «триколор» в мид-уик играл выездной матч в Парагвае. Предлагаем ставки на победу хозяев поля в низовом матче.