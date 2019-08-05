Прогноз редакции на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти

Прогноз Хаддерсфилд — Дерби Каунти (05.08.19), ставки и коэффициенты

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (05.08.2019)

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (05.08.2019)

Матч 1 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Хаддерсфилд — Дерби состоится в понедельник 5 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Джон Смит. В этой игре букмекеры считают фаворитом Хаддерсфилд, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он играл в Премьер-лиге, но занял там последнее место и спустя два года вернулся в Чемпионшип. Отсюда Хаддерсфилд выбирался в высший дивизион в сезоне 2016/17 через плей-офф, обыграв тогда в финале по пенальти Рединг. В этом футбольном году он не считается основным кандидатом на выход в высшую лигу — букмекеры считают, что Хаддерсфилд окажется в середине турнирной таблицы или на подступах к зоне плей-офф.

Дерби в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате второго дивизиона Англии и играл в плей-офф за право выйти в Премьер-лигу. В полуфинале Каунти сенсационно обыграли главного фаворита того чемпионата Лидс. А затем в финале они уступили со счетом 1:2 Астон Вилле. Как и Хаддерсфилд, Дерби не считается главным претендентом на выход в Премьер-лигу в этом сезоне.

Хаддерсфилд в конце прошлого сезона провел десять кряду матчей без побед, проиграв восемь из них. А у себя дома он выиграл всего 1 из 13 предыдущих поединков, проиграв десять раз. Что касается Дерби, то он не проиграл ни одного из шести последних матчей в регулярной части чемпионата, четыре раза победив и дважды сыграв вничью. За 12 последних матчей в Чемпионшипе Дерби проиграл лишь раз и одержал шесть побед. А вот на выезде он выиграл только один из десяти предыдущих матчей, проиграв четыре раза и в остальных пяти встречах сыграв вничью. Хаддерсфилд и Дерби в последний раз играли друг с другом в сезоне 2016/17. Тогда Хаддерсфилд победил со счетом 2:1 дома и сыграл с Дерби вничью 0:0 на выезде. До этого он не мог обыграть Каунти в семи встречах кряду, проиграв пять из них. В предстоящей игре аналитики сайта ставят на победу Хаддерсфилда, полагая, что он оправдает статус фаворита. При этом можно поставить на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хаддерсфилд — Дерби:

победа Хаддерсфилда — 2.26, ничья — 3.44, победа Дерби — 3.28.

Хаддерсфилд — Дерби. Прогноз на матч (чемпионат Англии (Чемпионшип), 1 тур, 5 августа):

победа Хаддерсфилда с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Хаддерсфилда 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с нулевой форой принимаются с коэффициентом 1.645.

Хаддерсфилд Таун

После того, как Хаддерсфилд Таун покинул в прошлом сезоне ряды Английской Премьер Лиги, кардинальные изменения произошли и в составе «терьеров», которых бросил ряд ведущих исполнителей, в том числе и основных деятелей обороны в лице: Филипа Биллинга, Томми Смита, Эрика Дурма, Исаака Мпензы + сразу двух вратарей Камила Грабары и Йонаса Лосси.

А вот на замену им руководство Тауна пригласило фактически вообще никому из известных: Герберта Бохрона (из дубля Боруссии Дортмунд, куплен всего за 250 тыс евро), Рииса Брауна (Форрест Грин), Эдмонса Грина (молодёжная команда Хаддерсфилда). О сомнительном качестве игры которых можно, наверное, вполне судить по названию их бывших клубов!

Ну а если вспомнить, что «терьеры» в минувшей АПЛ пропустили аж 76 голов по прошествию 38-ми туров, то и сейчас становится страшно за защиту Хаддерсфилда. Пусть, конечно, в Чемпион-лиге его противниками будут команды не столь высокого уровня, как в элите.

Дерби Каунти

Что касается Дерби Каунти, то данный коллектив из года в год показывает довольно-таки добротный уровень игры, постоянно балансируя на грани повышения в классе. Чего в конце концов добиться был призван в межсезонье бывший капитан Голландии Филлип Коку, сборной, которая и прославилась именно своей наступательной тактикой.

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Считаю, что забивший в прошлом пердиве 69 голов в 46-ти матчах Дерби Каунти отличится впереди и в этом противостоянии!

Воспользуется ли «Хаддерсфилд» опытом выступлений в АПЛ?

1 тур английского Чемпионшина закроет противостояние «Хаддерсфилда» и «Дерби Каунти». Матч состоится 5 августа на арене «Кирклес» в Хаддерсфилде. Старт назначен на 21:45 по московскому времени. Прогноз на



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Хозяева дважды встретились с «Гройтер Фюртом» — ничья 1:1 и победа 0:1. После этого команде удалось выиграть еще три встречи. Речь идет о матчах с «Гамбургом» (0:1), «Рочдейлом» (1:3) и «Донкастером» (0:2). На прошлой неделе клуб провел контрольный поединок с «Монпелье», сыграв вничью 1:1.





Перед стартом Чемпионшипа «терьеры» полностью укомплектованы. В составе нет никаких кадровых проблем. Однако летом команду покинули такие футболисты как Эрик Дурм, Том Смит, Филип Биллинг, Исаак Мбенза и Джейсон Панчон.







«Дерби Каунти»



В прошлом сезоне «Дерби Каунти» почти удалось выйти в АПЛ, однако клуб уступил место «Астон Вилле». По итогам чемпионата «бараны» заняли 6 место, опередив «Мидлсбро» всего на один пункт. В плей-офф коллектив дошел до финала, но там с минимальным счетом проиграл «Вилле» 2:1.









В межсезонье команду покинули Дэвид Ньюджент и Брэдли Джонсон. Ну а в целом клуб особо и не усилился. Разве что с аренды вернулись некоторые футболисты, но явно не усиление.





Также стоит отметить, что «Дерби» провел не такую мощную предсезонку как «Хаддерсфилд». В 5 матчах гости выиграли лишь 2 раза — у «Бертона» 2:5 и клуба Sarasota со счетом 0:2. Зато они уступили «Бристолю» 1:0, «Жироне» 0:2 и «Рейнджерсу» 1:0.









Травмирован у коллектива опытнейший вратарь Скотт Карсон. Также есть проблемы у Андре Уисдома. Это, безусловно, важные игроки для состава.







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За всю историю этого противостояния «Дерби» выиграл дома у «Хаддерсфилда» лишь раз. В остальных случаях хозяева оставались непобежденными.





Все-таки после АПЛ «терьеры» поднабрались опыта. Их результаты межсезонки на порядок лучше. Так что они вызывают больше симпатий.









На победу первой команды дают 2.15, а на победу второй — 3.46. Мы предлагаем поставить на хозяев. После Премьер-лиги они должны стартовать с победы.





Прогноз редакции на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти

Главный неудачник АПЛ прошлого года — “Хаддерсфилд” смог выиграть в сезоне 2018/2019 Премьер-лиги всего лишь три раза. Очевидно, что “терьеры” слишком далеки от уровня АПЛ, но в Чемпионшипе им должно быть вполне комфортно.

Не увязалась ли за “Хаддерсфилдом” привычка постоянно проигрывать? Это мы и увидим уже в первом туре чемпионата, где команда в качестве хозяев сыграет с “Дерби Каунти” — очень крепким коллективом, вошедшим в зону плей-офф по итогам прошлого сезона.

Ориентировочные составы на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти:

“Хаддерсфилд” (4-3-3): Колман — Конголо, Шиндлер, Станкович, Смит — Хогг, Бакуна, Муй — Мбенза, Диакаби, Мунье

Не сыграют: —

“Дерби Каунти” (4-3-1-2): Рус — Коул, Томори, Кио, Богл — Джонсон, Хаддлстоун, Маунт — Марриот

Не сыграют: —

Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти:

Трудно объективно оценивать шансы “Хаддерсфилда” после такого провального выступления в АПЛ. Кажется, что хозяева имеют мало шансов на победу кто бы не вышел на поле против них. Напомним, что “терьеры” играли в Премьер-лиге два предыдущих сезона подряд и не иначе как “выживанием” это было назвать сложно.

“Дерби Каунти” действительно серьезный соперник для “Хаддерсфилда”. “Бараны” полностью оправдали своё прозвище, пробив себе путь к финалу плей-офф прошлого сезона. Но там сильнее оказалась “Астон Вилла”, которая теперь стала участником АПЛ.

Возможно, “Хаддерсфилд” сразу же опровергнет статус аутсайдера, но мы в это верим слабо. По крайней мере, стартовый матч вряд ли будет простым для хозяев. Наш прогноз: 2Х за 1,72.

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«Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти» 5 августа

5 августа в 21:45 (мск) в Хаддерсфилде состоится матч первого тура Чемпионшипа.

Прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти»

«Деревенские» капитально провалились в АПЛ в прошлом году, но к концу сезона немного разыгрались, летом сохранили состав, а сейчас драли всех в товарняках, хотя соперники были довольно серьёзные. Дома «Хаддер» играет мощно, нагло, строго вертикально, поэтому гол в ворота «Дерби» — только вопрос времени. За шесть товарищеских матчей хозяева сложили девять мячей.

У «Каунти» летние результаты заметно скромнее, но и оппоненты были ещё достойнее, чем у соперника: чего только стоят «Рейнджерс» и «Жирона». Не складывалось, не вывозили, однако каждый раз играли с моментами и суммарно завалили семь голов за пять встреч. А в прошлом году «Дерби» стал одним из самых результативных клубов Чемпионшипа с результатом более 1,5 гола в среднем за 90 минут.

Сложно гадать исходы в стартовом круге, когда о форме соперников можно только догадываться, поэтому ставим на голы обеих команд. Клубы атакующие, сильные по меркам Британии и ни разу не скучные.

Прогноз: обе команды забьют за коэффициент 1,83 в БК «1хСтавка»

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