Прогноз Кан — Лорьян (05.08.19), ставки и коэффициенты

Кан

Кан прошлый сезон провел в Лиге 1 и провел ужасно — команда закончила первенство на предпоследней строчке в турнирной таблице, отстав от спасительной зоны всего лишь на три очка. В этом сезоне «дьяволятам» предстоит пробовать свои силы во второй по силе лиге Англии. В первом матче сезона нынешнего Кан на выезде смог добыть лишь одно очко в поединке Сошо, в том поединке команды не смогли нанести ни одного удара в створ, а Кан вообще смотрелся очень блекло. Сейчас «дьяволятам» предстоит испытание посложнее — в гости к новичку Лиги 2 едет Лорьян, в первом туре разгромивший Париж со счетом 3-0. Встречи с Лорьяном у Кана не особо получаются — в шести крайних личных поединках сегодняшние хозяева смогли победить лишь дважды, думаю, что и в этом поединке гости смогут набрать очки…

Лорьян

Лорьян в первом туре нынешнего розыгрыша Лиги 2 легко переиграл Париж со счетом 3-0. Вообще, если честно, я в этом сезоне ожидал увидеть Лорьян в «вышке», так как команда показывала очень сильный футбол, однако чуть-чуть Лорьяну не хватило. Стоит отметить тот факт, что на выезде в прошлом сезоне Лорьян играл очень здорово — в 19-ти поединках гостевого формата коллектив проиграл лишь 6 раз. В первом поединке было видно, насколько Лорьян серьезно настроен в этом сезоне, Париж был просто уничтожен, а, как мне кажется, Кан несколько слабее столичного коллектива, уверен, гости в этом матче смогут набрать очки…

Прогноз

Лорьян очень качественно сыграл в первом матче сезона, а вот Кан меня, если честно, совсем не впечатлил. Как мне кажется, у гостей есть все шансы добыть очки в этом поединке — победа Лорьяна или ничья!

Прогноз на матч Кан – Лорьян

Привет друзья. Не так давно Кан играл в Первой лиге Франции, обыгрывал ослабших Ниццу и Монако, забивал в ворота ПСЖ. Но. Теперь они будут бороться за кубок Второй лиги, которая можно сказать только началась. Первый свой тур Кан играл против Сошо, матч завершился со счетом 0:0, однако Кан преимущественно владели мячом.

Что касается Лорьяна, так они уже давно пинают мяч во Второй лиге, и вроде как безуспешно. Кан может их победить, с новыми силами, отдохнувшими игроками.

Кан — Лорьян. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (05.08.2019)

Кан — Лорьян. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (05.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Кан — Лорьян состоится в понедельник 5 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Мишель д»Орнано. Второй тур чемпионата французской Лиги 2 завершится поединком между Каном и Лорьяном. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, хотя и оценивают вероятность их победы ниже 50%. То есть Кан скорее потеряет очки, чем обыграет Лорьян. В прошлую пятницу ему не удалось победить в гостях у Сошо — ничья 0:0. Это был первый матч Кана в Лиге 2 с 2014 года и в третий раз подряд в этом турнире он сыграл вничью. Сейчас букмекеры считают его одним из основных кандидатов на выход в Лигу 1, но есть команды, чьи шансы на повышение оценены лучше.

Лорьян также в числе претендентов на попадание в высшую лигу. И в первом туре он выступил куда более уверенно, разгромив дома Париж со счетом 3:0. С учетом прошлого сезона это была его вторая подряд победа в чемпионате. А не проигрывает Лорьян в Лиге 2 шесть поединков кряду — три победы и три ничьи. В половине встреч на данном отрезке ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности, тогда как в четырех из пяти последних матчей Лорьян забивал не менее двух голов. В гостях он проиграл только два из девяти предыдущих матчей в чемпионате второго дивизиона Франции, одержав пять побед. Кстати, все пять выигрышей были с разницей в один гол. С такой статистикой Лорьян вполне может рассчитывать на положительный результат в гостях у Кана. Кстати, Лорьян выиграл четыре из шести предыдущих поединков противостояния, проиграв две другие встречи. Сейчас эксперты сайта ставят на его победу с форой (0), считая, что Лорьян в настоящий момент в лучшей форме, чем Кан.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Кан — Лорьян:

Победа Кана — 2.28, ничья — 3.10, победа Лорьяна — 3.45.

Кан — Лорьян. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 5 августа):

Победа Лорьяна с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Кана 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Лорьяна с нулевой форой принимаются с коэффициентом 2.416.