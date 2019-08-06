Прогноз и ставки ФК Рига — ХИК (06.08.19)

ФК Рига — ХИК 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба являются чемпионами своих стран. ФК «Рига» стартовала с 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч уступила ирландскому «Дандолку». ХИК в 1-м раунде прошёл «Торсхавн», но во 2-м этапе по сумме двух встреч уступил сербской «Црвене Звезде». Победитель этой пары пройдёт в следующий раунд Лиги Европы, а проигравший прекратит участие в турнире.

О матче

Букмекеры не смогли выделить фаворита в этой паре и выставили примерно одинаковые котировки на оба клуба. Шансы на победу любой из команд оцениваются коэффициентом порядка 2,7. На проход ФК «Риги» в следующий раунд можно поставить примерно за 2,6, а на финский клуб за 1,5.

Статистика для ставок

В 2 последних матчах «Риги» в ЛЕ забивалось не менее 2 мячей. В 5 последних матчах ХИКа в ЛЕ неизменно забивалось 2 гола или больше. Поставить на то, что и в этой встрече будет забито не меньше 2 мячей можно примерно за 1,4.

В 4 последних матчах латвийского клуба в ЛЕ ни разу не было ничьи. В 9 последних матчах в ЛЕ с участием финской команды, лишь раз соперники не смогли выявить победителя. Коэффициент на ставку «ничьей не будет» находится в районе 1,4.

Рига ФК

Фк Рига всего 4 года, а он уже 2 раз принимает участие в квалификации лиги Европы. Причём начинал свой нынешний евротурнир он с лиги чемпионов, откуда вылетел в 1 раунде проиграв во ответном матче ирландскому Дандолку по пенальти. А в прошлом раунде уже к Л.Е. латыши выбили польского чемпиона Пяст, в гостях результативно проиграв 3-2, а дома через «верх» одержав победу 2-1.

ХИК

Хик тоже начинал в лиге чемпионов. Выбил в 1 раунде клуб с фарерских остров, а потом и сам опустился в лигу Европы проиграв по сумме 2 матчей Црвене Звезде. Комплектация состава латышей, где имеются легионеры из Греции, Украины, Сербии, Хорватии, Бразилии не смотря на преимущество в опыте выступлений финнов в еврокубках, предостерегает играть тут чью либо победу. Зато глядя на результативность команд, намекает на возможность заиграть размен голами.

Прогноз

Прибалты оба свидания с поляками играли обе забьют-да. Финны 4 из 5 своих последних матчей провели с таким же исходом. Обе команды не боятся идти вперёд причём действуют у чужих ворот очень эффективно. Тем же полякам Рига забила 4 мяча в 2 встречах. Да и вообще в 9 из своих 15 последних матчей она забивала. Так же более заточен на атаку чем на оборонительные действия и Хик. И в своих 15 последних играх только 3 раза ушел с поля без забитого мяча. Оборона это слабейшая из всех линий у ФК Рига и наверняка в предстоящем матче разок пробить её настырные в атаке финны сумеют. Но у Риги сильнейшая линия это атака, там не плохо действует купленная в Украине специально под еврокубки связка Дебелко, Шарпер, и оба уже по голу забили. При поддержке партнёров вполне могут и тут финнов распечатать. Так, что размен голами скорее всего тут состоится.