Прогноз редакции на матч АПОЭЛ — Карабах

«АПОЭЛ» — «Карабах». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

АПОЭЛ на Кипре оставит «Карабах» ни с чем

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов кипрский АПОЭЛ дома примет азербайджанский «Карабах». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на



Помимо этих матчей чемпион Кипра сыграл в межсезонье четыре контрольных встречи, в которых трижды проиграл и раз победил (донецкий «Шахтер» со счетом 1:0).









В прошлом евросезоне АПОЭЛ был выбит на первом же этапе ЛЧ, а переместившись в ЛЕ оказался в шаге от группового раунда, уступив в раунде плей-офф по пенальти казахской «Астане».







«Карабах»



Чемпиона Азербайджана преодолел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже два этапа. На первой стадии отбора «скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.









В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1, азербайджанцы разгромили оппонента на своей арене 3:0 и прошли дальше.





Перед этими играми 7-кратный чемпион Азербайджана провел шесть товарищеских встреч, где он трижды победил, два матча закончил вничью и раз проиграл.





Календарь и таблица Лиги чемпионов





Минувший сезон «Карабах» также начал играть в Лиге чемпионов, но был выбит от туда белорусским БАТЭ и перебрался в ЛЕ, где добрался до группового этапа, но занял на нем последнее место.







Прогноз на АПОЭЛ — «Карабах»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу АПОЭЛя предлагают — 1.85.









На викторию «Карабаха» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.30.





АПОЭЛ на своем поле играет очень сильно, зачастую обыгрывая команды даже превосходящие их в классе. Прогнозируем, что киприоты в первой игре добудут викторию.



АПОЭЛ — Карабах 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

Во 2-м отборочном раунде АПОЭЛ без особых проблем переиграл по сумме двух встреч черногорскую «Сутьеску». «Карабах» же достаточно уверенно смог пройти ирландский «Дандолк». Фаворитом данной пары является кипрская команда: на попадание АПОЭЛа в следующий раунд коэффициент в районе 1,7. В «Карабах» букмекеры верят чуть меньше: проход азербайджанцев оценен примерным коэффициентом 2,2. Шансы киприотов на успех в первой игре также неплохие: котировки на домашнюю победу АПОЭЛа расположились в районе 2. Поставить на «Карабах» в предстоящем матче можно с коэффициентом около 4.

Статистика для ставок

Очень вероятно, что АПОЭЛ не забьет в этой игре больше 1 гола. Такая низкая результативность случалась у команды в 10 из 11 последних матчей в ЛЧ. Коэффициент на данное событие примерно 1,7.

В 7 последних выездных матчах «Карабаха» в ЛЧ ставка «Тотал меньше 2,5» проходила 7 раз. Вероятно, в предстоящем матче команды также не будут форсировать события, и мы не увидим в этом матче много голов. Поставить на данное событие в первой игре данной пары можно с коэффициентом в районе 1,65.

«АПОЭЛ» — «Карабах». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

АПОЭЛ 6 августа в родных стенах принимает «Карабах», мы подготовили прогноз. Команды ещё не проигрывали в этой Лиге Чемпионов, будет ли ничья сегодня?

АПОЭЛ

АПОЭЛ уже традиционно с завидным отрывом выиграл чемпионат Кипра, забив за 16 домашних игр 37 мячей. Сборы киприоты начали не слишком удачно, зато постепенно разогнались и обыграли донецкий «Шахтёр» со счетом 1:0. Также они не пропустили в предыдущем раунде от «Сутьески» — 1:0 и 3:0.

В домашнем поединке черногорцам трижды забил Андрия Павлович.

Прогноз редакции на матч АПОЭЛ — Карабах

Азербайджанский футбол на подъеме. “Нефтчи” бьет российский “Арсенал” 4:0 и выходит в третий раунд квалификации Лиги Европы, а “Карабах”, чемпион Азербайджана, успешно преодолевает два этапа квалификации Лиги чемпионов. “Скакуны” одолели албанский “Партизани” и ирландский “Дандолк”. В третьем раунде “Карабах” встретится с кипрским АПОЭЛом, который оказался сильнее черногорской “Сутьески” — 3:0 по сумме двух встреч.

Ориентировочные составы на матч АПОЭЛ – Карабах:

АПОЭЛ (4-4-2): Белец — Воурос, Савич, Иоанну, Михайлович — Аль-Тамари, Матич, Себастьян Де Винсенти, Яколиш — Генцоглу , Павлович Тренер: Паоло Трамеццани

Не сыграют: —

"Карабах" (5-3-2): Вагнер — Аилтон, Мамедов, Садыхов, Медведев, Мичел — Зубир, Алмейда, Озобич — Ромеро, Медетов

Не сыграют: —

Прогноз на матч АПОЭЛ – Карабах:

“Карабах” — домашняя команда. Именно в родных краях кавказцы добыли победы в предыдущих раундах, в гостях же были зафиксированы ничейные результаты. Азербайджанцам помимо болельщиков помогла и погода, в дни матчей столбик термометра поднимался выше 30 градусов, совсем непривычная обстановка для представителей Албании и Ирландии. 7 августа синоптики обещают знойные +37 градусов. И АПОЭЛу, и “Карабаху” будет очень тяжело, хотя обе команды привыкли действовать при жаре. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 1,62.

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АПОЭЛ

После того, как в прошлом сезоне завсегдатай групповых этапов еврокубков АПОЭЛ не смог пробиться даже в группу Лиги Европы УЕФА, уступив это право в решающем раунде казахской Астане, руководство никосийцев пошло на резкие изменения в составе. В результате чего в основе «жёлто-синих» осталась пара-тройка ветеранов, которая очень удачно перемешалась с целой коалицией новичков. Сумев в конечном итоге не только в очередной раз взять золотые медали на Кипре, но и также пробиться в полуфинальную фазу отбора нынешней Лиги Чемпионов УЕФА. Без всяких вопросов победив для этого черногорскую Сутьеску (3:0 дома и 1:0 в гостях).

На мой взгляд, вряд ли опытный и амбициозный АПОЭЛ остановится на подобном локальном достижении…во всяком случае, «легенда» здесь на вполне законных основаниях является фаворитом в глазах букмекеров. Ведь особенно в пределах родной ГСП-арены никосийцы и бывают порой просто неудержимы, поддерживаемые целой армией шумных фанатов. Где в последние годы проигрывали: норвежский Русенборг 0:3, валлийский ТНС 0:3, французский Бордо 1:2, Астана 0:1, израильский Хапоэль Беар Шева 1:3 и пр.!

Карабах

Что касается Карабаха, то он не без труда справился на предыдущих раундах селекции с соперниками сильно уступающими в классе АПОЭЛу, которыми были Партизани (0:0 выезд, 2:0 дома) и Дандолк (1:1 в гостях, 3:0 у себя)…При этом у азербайджанского чемпиона именно на чужих полях возникали проблемы, где карабахцы вполне могли и проиграть албанцам + ирландцам.

Прогноз

Жду здесь весьма вероятную викторию Атлетического Спортивного Союза Никосийских Греков, и в то же время сильно сомневаюсь, что вместе с ней будет забита аж целая пятёрочка голов. Так как данные противники уж слишком любят различные оборонительно-тактические манипуляции!)