Прогноз и ставки ПАОК — Аякс (06.08.19)

ПАОК — Аякс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

ПАОК — Аякс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК — Аякс состоится во вторник 6 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Тумбас. В этом матче букмекеры ставят на победу Аякса, оценив вероятность такого исхода примерно в 50%. И в целом в противостоянии голландский клуб явный фаворит. В этом сезоне он провел уже два официальных поединка: Аякс обыграл в матче за Суперкубок Голландии ПСВ со счетом 2:0, а в минувшую субботу сыграл вничью 2:2 в гостях у Витесса в чемпионате страны, дважды по ходу встречи оказываясь в роли отыгрывающейся стороны. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне амстердамский клуб дошел до полуфинала и в упорной борьбе уступил Тотетнхэму — победа 1:0 на выезде и поражение 2:3 дома. Аякс проиграл всего 2 из 20 предыдущих матчей в главном Еврокубке, одержав десять побед и восемь раз сыграв вничью. А на выезде он не проигрывает в Лиге чемпионов с августа 2016 года — тогда представитель Эредивизи уступил Ростову со счетом 1:4, после чего по пять раз побеждал и играл вничью. В том числе он выиграл четыре предыдущих матча вдали от дома с общим счетом 9:2.

ПАОК в этом сезоне не провел пока ни одного официального матча. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне в третьем отборочном раунде он обыграл Спартак, а затем уступил по сумме двух встреч Бенфике — ничья 1:1 в гостях и поражение 1:4 дома. В целом за восемь последних матчей в Лиге чемпионов ПАОК потерпел только два поражения, по три раза победив и сыграв вничью. С Аяксом он уже играл в этом турнире. В частности, в 2010 году они сошлись на этой же отборочной стадии и тогда дважды сыграли вничью — 1:1 в Амстердаме и 3:3 в Салониках, в результате чего дальше прошел голландский клуб. Три года назад жребий снова свел их в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и опять в Голландии была зафиксирована ничья 1:1, а в Греции победил Аякс со счетом 2:1. Специалисты сайта считают, что амстердамцы выиграют и предстоящий матч против ПАОК. При этом хорошим вариантом для ставки станет прогноз на то, что забьют обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ПАОК — Аякс:

Победа ПАОК — 3.60, ничья — 3.30, победа Аякса — 2.03.

ПАОК — Аякс. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Аякса; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Аякса 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 1.91.

Сдержит ли ПАОК «Аякс»?

ПАОК

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК дома примет нидерландский «Аякс». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на



В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.





Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».









Грядущий матч для подопечных Абела Феррейры будет первым официальным в новом сезоне. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.











«Аякс»



«Аякс» также стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. И хотя клубу для этого не довелось ждать 34 года, пять лет без титула также не давали покоя амстердамцам и их фанатам.





Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти. Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.





Коллектив уже провел два официальных поединка нового сезона. Сперва в Суперкубке Нидерландов он победил ПСВ (2:0), а затем в первом туре национального чемпионата сыграл вничью 2:2 против «Витесса».







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,6, а ничья — в 3,4.









Рекомендуем ставить на то, что «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 4,33.



ПАОК — Аякс 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба этим матчем открывают для себя еврокубковый сезон. ПАОК и «Аякс» идут по Пути чемпионов. Победитель этой пары попадает в плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший отправится в плей-офф Лиги Европы.

О матче

ПАОК попал в этот раунд благодаря золоту в чемпионате Греции. Греческий клуб ни разу в своей истории не играл в групповом этапе Лиги Чемпионов. «Аякс» является действующим чемпионом Голландии. За последние 4 сезона амстердамский клуб дважды вылетал из турнира на этой стадии. Букмекеры считают гостей фаворитами этой встречи оценивая их победу коэффициентом порядка 2,1, в то время как на победу хозяев он составляет примерно 3,6. В двухматчевом противостоянии «Аякс» также считается фаворитом, но уже более явным. Коэффициент на дальнейший проход чемпиона Голландии составляет примерно 1,3, в то время как на ПАОК он располагается в районе 3,9.

Статистика для ставок

Из 4 последних личных встреч 3 команды завершали вничью. В этой ситуации интересно смотрится пари на ничью за коэффициент в районе 3,5. На результативную ничью можно поставить за коэффициент порядка 4.

Во всех 4 последних очных противостояниях забивали обе команды, в этой ситуации можно рассмотреть пари на гол ПАОКа за коэффициент порядка 1,5. На то, что отличаться гости коэффициент составляет примерно 1,3.

В 3 последних матчах между собой 1-й гол в игре всегда забивали греки. Котировки на то, что и в этой встрече счёт откроет ПАОК находятся в районе 2,5.

Во всех 4 личных встречах в рамках ЛЧ 1-й гол забивался до 27-й минуты. Чем не повод заиграть ставку на то, что и в этом матче гол случится в стартовые 27 минут. Коэффициент на это событие составляет около 2.

Прогноз на

матч

ПАОК – «Аякс» 6 августа

В летнее трансферное окно топы пощипали «Аякс», более того, поход по базару голландской кузницы талантов еще не окончен, однако даже самый обглоданный огрызок чемпиона Нидерландов лучше, чем первая команда Греции. В атаке тен Хаг все еще может рассчитывать на Тадича, Зиеша и Дольберга, чего вполне достаточно. С уходом де Йонга «аяксиды» с великолепными флангами еще больше стали разгонять атаки по краям поля и делают это весьма успешно, так что возможная потеря плеймейкера ван де Бека также не станет роковой.

«Аякс» провел два официальных матча. Для начала чемпион одолел ближайшего преследователя ПСВ в Суперкубке со счетом 2:0. «Витесс» в первом туре Эредивизи дважды заставлял соперника отыгрываться, но, учитывая 26 ударов «Аякса» и автобусный стиль игры Слуцкого, победителем в этой ничейной встрече все же был коллектив тен Хага.