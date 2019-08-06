Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Ференцварош» (06.08.2019)

Прогноз и ставки Динамо Загреб — Ференцварош (06.08.19)

Динамо Загреб — Ференцварош 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

В минувшей стадии «Динамо» Загреб не составило трудностей обыграть по сумме двух встреч грузинский «Сабуртало». «Ференцварош» в свою очередь оказался сильнее мальтийской «Валлетты». Действующий чемпион Хорватии куда более успешный еврокубковый боец, в отличии от своего предстоящего соперника: последний раз «Ференцварош» участвовал в групповой стадии ЛЧ в сезоне 1995/96, а вот «Динамо» только за последнее десятилетие доходило до группового этапа ЛЧ 4 раза. Фаворитом данной пары закономерно является хорватский клуб: поставить на его проход можно с примерным коэффициентом в районе 1,4. Попадание «Ференцвароша» в следующий этап оценено котировками в районе 3. Поставить на победу «Динамо» в первой игре можно почти за 1,5. Успех же венгерской команды оценивается котировками около 6.

Статистика для ставок

В 6 из 7 последних домашних встречах загребского «Динамо» в ЛЧ одна из команд покидала поле без забитого гола в активе. Очень высока вероятность, что и в этом матче сыграет ставка «Обе забьют — нет». Поставить на данное событие можно с примерным коэффициентом 2,1.

В 4 последних выездных матчах в ЛЧ «Ференцварош» не забивал больше 1 гола 3 раза. Вероятно, против более сильного соперника, да и к тому же в гостях, венгерский клуб не забьёт больше 1 гола и в этой встрече. Данное событие оценено котировками в районе 1,3.

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Динамо Загреб — Ференцварош состоится во вторник 6 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Максимир. Фаворитом в этой паре является Динамо и в отдельно взятом первом поединке букмекеры прогнозируют его победу с разницей не менее, чем в два мяча. Загребский клуб готовится к этой игре после победы над Горицей в чемпионате Хорватии со счетом 3:1. По ходу встречи Динамо вело 3-0 и только в конце встречи пропустило один мяч. Это был шестой официальный матч команды в нынешнем сезоне и все шесть она выиграла. Причем гол от Горицы стал для Динамо первым пропущенным в нынешнем сезоне. В то же время в четырех матчах оно забивало минимум три мяча. В Лиге чемпионов на предыдущей стадии Динамо уверенно обыграло грузинский клуб Сабуртало — 2:0 в гостях и 3:0 дома. В прошлом сезоне ему удалось дойти до отборочного плей-офф, но в групповой турнир Динамо не попало, проиграв по сумме двух встреч Янг Бойз — ничья 1:1 на выезде и поражение 1:2 дома. За восемь последних матчей в Лиге чемпионов Динамо потерпело всего одно поражение и одержало пять побед. Перед этим, для сравнения, оно проиграло шесть встреч кряду. У себя загребский клуб выиграл три из четырех предыдущих поединков в Лиге чемпионов и в каждом победном матче оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Ференцварош в этом сезоне играл только в Лиге чемпионов. Он начинал свой путь с первого отборочного раунда, обыграв Лудогорец — победа 2:1 дома и победа 3:2 на выезде. Затем венгерская команда оказалась сильнее Валетты — победа 3:1 дома и ничья 1:1 в гостях. Если брать в расчет только основное время, то Ференцварош проиграл всего один матч из восьми последних в Лиге чемпионов, одержав четыре победы. А на выезде он не проигрывает в трех последних встречах. Тем не менее, в предстоящей игре с Динамо, как считают аналитики сайта , ему не удастся добиться хорошего результата и он проиграет, пропустив не менее двух голов. Результативность встречи, скорее всего, будет высокой, так что можно поставить на тотал больше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Динамо Загреб — Ференцварош:

Победа Динамо — 1.47, ничья — 4.13, победа Ференцвароша — 6.54.

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Динамо; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Динамо со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.92.

«Динамо Загреб» — «Ференцварош». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Динамо» в квалификации пока только побеждает, но сможет ли 6 августа «Ференцварош» нарушить эту идиллию – узнаете из нашего прогноза. Каким получится матч?

Динамо Зг

«Динамо» в нынешней квалификации чувствует себя очень уверенно – с грузинским «Сабуртало» команда Ненада Белицы разобралась без малейших проблем. По сути исход противостояния «синие» решили уже в первом матче, обыграв соперника со счетом 2:0 в гостях. Дома «Динамо» забило еще три гола, не позволив сопернику ни разу огорчить своего вратаря.

Динамо Загреб

Динамо Загреб в еврокубкахх становится все более и более неприятным соперником ! Хотя еще свежи в памяти матчи, когда хорватская команда ставила анти-рекорды в группе лиги чемпионов по пропущенных мячам… А сезон минувшей для столичного коллектива сложился ну просто отлично ! Очередное дежурное золото в стране, плюс к этому, отличное выступление в лиги европы ! В 1/8 , хорватскую команду, только с помощью доп время, смогла остановить Бенфика ! До этого команда в легкую выиграла группу , где так же были такие коллективы как, Фенербахче, Андерленхт, Трнава, ну и в 1/16 Галатасарай так же отправили домой ! Так что, сезон выдался что надо ! Ну и почему бы что-то подобное не вытворить и в этом сезоне ! Первый шаг подопечные Ненада Белица, уже уверенно сделали , вынеся 6-0 по сумме двух матчей грузинскую Сабуртало ! Ну и вот шаг второй, в лице венгерского чемпиона . По классу, и опыту, хорватская команда в данном противостоянии смотрится однозначно фаворитом ! И особенно в первом матче на своей поляне! Так как, домашней стадион для Динамо в прошлом сезоне был очень важным фактором ! На нем Загреб, смотрелся в разы мощнее !

Ференцварош

Похоже до своего потолка Ференцварош уже добрался. Оборона у команды ну просто безобразная одним словом, и она однозначно венгров и подведет в битве с хорватами ! Ладно, пропустили вы один гол дома от Лудогорца, и два в гостях, эта еще куда не шло, соперник действительно приличный ! Но, пропустить и дома, и в гостях от мальтийской Валлетты, эта уже однозначно перебор…. Да и вообще, как-то венгерский коллектив смотрелся крайне не уверенно против такого смешного соперника как Валлетта. и обыграли тех, только лишь с счетом 4-2 по сумме двух встреч… Против задорного, классно, и мощно атакующего Динамо, Ференцварошу, ловить нечего с такой обороной… И вообще даже как-то закрадываются сомнение, а будет ли интрига в этом противостоянии жить после первого матча… Как бы хорваты тут не прихлопнули венгров в первом же матче с счетом типа 3-0… Явно в лиги чемпионов венгерский коллектив себя уже изжил , может в лиги евроры при хорошем жребии , еще и получится в группу заскочить , но в лиги чемпионов явно СТОП ! Дальше дороги для такой команды нет !

Прогноз

Ставка моя в данном матче : победа Динамо ! Команда отлично играет дома, очень уверенно смотрелась в предыдущей стадии отбора ! Явно столько положительных слов про чемпиона венгрии сказать не получится, если бы даже хотелось…. Фаворит матча, и противостояние в целом, однозначно Динамо !

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Ференцварош» (06.08.2019)

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Квалификация.

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).

Загреб, 06.08.2019, «Максимир», 21:00 (МСК).

1-й матч.

На легендарном стадионе «Максимир» в Загребе местное, и не менее легендарное, «Динамо» примет в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20 венгерский «Ференцварош». Посмотрим, какой прогноз дать на этот матч, а также рассмотрим варианты ставок.

«Динамо»: цель – вернуться в Лигу чемпионов

Как и многие топ-клуб стран, в футбольном смысле, второго мира, загребское «Динамо» существует за счёт перепродажи футболистов в топ-чемпионаты Европы. В этом смысле выступление в Лиге чемпионов представляется важнейшим фактором успешности организации. Но вот уже два сезона подряд «динамовцы» не могут пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света. Можно ли дать прогноз и сделать ставку на то, что в этом сезоне хорватский гранд вернётся в элиту европейского футбола?

Конечно, из возможных соперников команды по сетке квалификации, «Динамо» представляется наиболее опытным и мощным коллективом – в случае прохода «Ференцвароша», хорватский клуб сыграет с победителем пары «Марибор»/«Русенборг». «Динамо» уже прошло один раунд в этой квалификации. Противостоял хорватам грузинский «Сабуртало». Никаких проблем «динамовцы» не испытали – 5:0 по сумме двух матчей (2:0, 3:0).

«Ференцварош»: несбыточные мечты

Венгерский суперклуб в минувшем сезоне наконец-то вернул себе чемпионский титул, после трёх лет перерыва. Старт в Лиге чемпионов – это приятный бонус. Прогноз на выход «Ференцвароша» в финальную стадию пока, впрочем, неутешителен. В последний раз в групповой этап еврокубка венгры проходили аж в сезоне 2004/05, приняв участие в финальной стадии Кубка УЕФА. Непосредственно в группе Лиги чемпионов «Ференцварош» принял участие в последний, и единственный, раз в сезоне 1995/96.

В текущей квалификации «Ференцварош» прошёл уже два раунда. Сначала не устоял чемпион Болгарии «Лудогорец», которого венгры переиграли дважды – 2:1 дома и 3:2 на выезде. А затем «Ференцварош» сломил сопротивление мальтийской «Валлетты» 4:2 по итогу двух встреч (3:1, 1:1).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Динамо» представляется гораздо более опытным на международной арене коллективом, поэтому в прогнозе на предстоящий матч стоит отталкиваться именно от хозяев. Согласно своему статусу, хорватский чемпион просто обязан проходить «Ференцварош». Ставка на первую игру, соответственно, ясна – успех хозяев.