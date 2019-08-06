Прогноз редакции на матч Сутьеска Никшич — Линфилд

Прогноз и ставки Сутьеска — Линфилд (06.08.19)

Добудет ли «Сутьеска» первую победу в этой еврокомпании?

«Сутьеска»

Черногорская «Сутьеска» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги Европы 6 августа на своем поле сыграет с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Игра начнется в 21:15 по Москве. Прогноз на



«Сутьеска» в этом сезоне установила историческое достижение на евроарене, выбив своего первого соперника в еврокубках.





В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Никшича смог пройти братиславский «Слован» из Словакии, одолев его по пенальти. Оба поединка против словаков закончились со счетом 1:1.









На следующем этапе самого престижного европейского турнира «сине-белые» без шансов дважды проиграли кипрскому АПОЭЛю: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.





После всех этих матчей «Сутьеска» провела первую встречу в новом чемпионате Черногории, где в гостевом поединке одолела «Младость» со счетом 1:0.







«Линфилд»



53-кратный чемпион Северной Ирландии также начинал этот сезон в Лиге чемпионов, но прекратили свое выступление на первом же сопернике. На первой стадии отбора он был выбит норвежским «Русенборгом» (0:2 и 0:4).









Оказавшись в Лиге Европы «синие» оказались сильнее в противостоянии с фарерским «ХБ Торсхавном». В гостях клуб из Белфаста сыграл вничью 2:2, а дома победил 1:0.





«Линфилд» за последние семь евросезонов выбивал шесть команд, но более одного раунда северо-ирландская команда не преодолевала.







Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Сутьески» предлагают — 2.05.









На викторию «Линфилда» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.





Чемпион Черногории, несмотря даже на то, что он еще в этих еврокубках не побеждал, выглядит предпочтительнее своего предстоящего соперника.









«Сутьеска» в этой еврокомпании смогла пройти фаворита своей пары, а «Линфилд» с более сильным оппонентам шансов на успех не имел. Прогнозируем, что у хозяев больше шансов на викторию.



Сутьеска — Линфилд 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и узнает своего соперника после жеребьёвки, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

«Сутьеска» проиграла во 2-м отборочном раунде ЛЧ кипрскому АПОЭЛу и теперь продолжит своё выступление в Лиге Европы. Попадание в 3-й раунд квалификации ЛЕ – лучший результат черногорской команды в ЛЕ за всю её историю. «Линфилд» же играет в ЛЕ со 2-го отборочного этапа. На прошлой стадии североирландцы сумели обыграть фарерский «Торсхавн». Участие в 3-м раунде квалификации также лучший результат североирландской команды в ЛЕ. Букмекеры считают силы соперников примерно равными, об этом свидетельствуют почти одинаковые коэффициенты на проход команд в следующий этап – примерно 1,9. Фаворитом первой встречи является «Сутьеска», поставить на победу которой можно почти за 2. А вот коэффициент на успех «Линфилда» гораздо выше: успех гостей оценен коэффициентом в районе 3,8.

Статистика для ставок

В 6 последних матчах «Сутьески» в ЛЕ соперники не обменивались забитыми голами 5 раз. Быть может в очередной игре команды на этом турнире ставка «Обе забьют – нет» сыграет. Поставить на это можно с коэффициентом в районе 2.

В 8 последних выездных матчах в ЛЕ «Линфилду» удавалось забивать минимум 1 гол 7 раз. Гол североирландцев в предстоящей игре оценен примерными котировками около 1,5.

Прогноз редакции на матч Сутьеска Никшич — Линфилд

В этой паре сошлись чемпионы Черногории и Северной Ирландии, и, несмотря на явный перевес “Линфилда” в плане исторических достижений (конечно же, речь только о внутренней арене), фаворитом не без оснований считается “Сутьеска”. Представитель бывшей Югославии уже заставил о себе говорить в этом сезоне после неожиданного прохода братиславского “Слована”. Британцы до этой стадии добрались, не без проблем преодолев барьер в виде фарерского “Торсхавна” — как говорится, почувствуйте разницу.

Ориентировочные составы на матч Сутьеска — Линфилд

“Сутьеска” (4-2-3-1): Гильен — Цигер, Недич, Шофранац, Булатович — Янкович, Эракович — Кояшевич, Четкович, Вучич — Божович

Не сыграют: —

“Линфилд” (4-4-2): Фергюсон — Кейсмент, Стаффорд, Галлахер, Куинн — Стюарт, Хери, Малгрю, Купер — Кирнс, Уотерворт

Не сыграют: Дин, Хофи, Макгиверн

Прогноз на матч Сутьеска — Линфилд

В нынешнем еврокубковом сезоне обе команды успели провести по 4 игры и вылететь из лигочемпионской квалификации. В обоих случаях — без шансов, “Сутьеска” в обеих встречах попала “АПОЭЛу”, а “Линфилд” — “Русенборгу”. Правда, в отличие от гостей, подопечные Николы Ракоевича уже успели сыграть в чемпионате — успешно, выездная победа над “Титоградом”. Команда легендарного по местным меркам Дэвида Хили испытывала большие проблемы на фарерских островах, в ответке одержала минимальную победу, но осадочек остался.

“Сине-белые” не могут похвастаться крутым европейским бэкграундом: доселе в 11-ти домашних матчах черногорцы лишь раз победили. Причем в среднем в этих поединках было забито менее двух мячей. Взять вариант ТМ (2.5) можно за 1.75. Впрочем, еще более интересный коэффициент “Париматч” предлагает на победу хозяев. Наша ставка: П1 за 2.00.

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Прогноз на матч «Сутьеска» – «Линфилд» (06.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия).

Никшич, 06.08.2019, «Городской», 21:15 (МСК).

1-й матч.

Чемпион Черногории «Сутьеска» выяснит в противостоянии с чемпионом Северной Ирландии «Линфилдом», кто больше достоин выхода в следующий, решающий, раунд квалификации Лиги Европы. А мы, тем временем, рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч раунда.

«Сутьеска»: попасть в финальную стадию впервые в истории

Футбольный клуб «Сутьеска» из Черногории, хотя и имеет очень богатую историю, берущую начало аж в 1923-м году, ни разу не добирался до групповой стадии еврокубков. Более того, четырёхкратный чемпион Черногории в нынешнем розыгрыше уже обновил личный рекорд, добравшись до третьего квалификационного раунда. Ранее путь «Сутьески» в еврокубках неизменно завершался максимум на стадии второго раунда…

Как чемпион своей страны, «Сутьеска» стартовал в этом сезоне в Лиге чемпионов. Там команда сначала прошла братиславский «Слован», одолев чемпиона Словакии в серии послематчевых пенальти (1:1, 1:1), но затем был выбит опытнейшим кипрским АПОЭЛом 0:4 по сумме двух матчей (0:1, 0:3). В том случае, если удастся пройти «Линфилд», «Сутьеске» предстоит встречаться с клубом, покинувшим Лигу чемпионов, поэтому прогнозировать и делать ставки на выход черногорского клуба в финальную стадию, всё же, пока слишком рано…

«Линфилд»: прыгнуть выше головы

«Линфилд» является 53-кратным чемпионом Северной Ираландии по футболу. Это – национальный рекорд. Несмотря на столь солидный статус, успехи клуба полностью ограничены внутренними соревнованиями. На международной арене «Линфилд» в современной истории никогда не пробивался в финальную часть, раз за разом останавливаясь на ранних стадиях квалификации. 3-й раунд, как и для «Сутьески», можно назвать грандиозным достижением североирландского гранда.

«Линфилд» в первом раунде квалификации ЛЧ был вынесен норвежским «Русенборгом» 6:0 по сумме двух встреч (0:2, 0:4). Во втором круге отбора в Лигу Европы североирландцы переиграли «Торсхавн» с Фарерских островов 3:2 (1:0 дома, 2:2 в гостях). Каков прогноз и каковы ставки на игру против «Сутьески»?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Чемпион Черногории уже в первом матче, подобно «Русенборгу», должен решать все вопросы относительно победителя этого противостояния. Соперник не так уж силён. Ставка –





Сутьеска — Линфилд. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Сутьеска — Линфилд. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Сутьеска — Линфилд состоится во вторник 6 августа в 21:15 (МСК) на стадионе Под Горицом. В этой игре букмекеры считают фаворитом Сутьеску, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. К матчу она подходит после победы в первом туре национального чемпионата над Титоградом со счетом 1:0. До этого Сутьеска провела четыре матча в Лиге чемпионов: она прошла братиславский Слован (две ничьи 1:1 и победа по пенальти), но уступила кипрскому АПОЭЛ (поражение 0:1 дома и проигрыш 0:3 на выезде). В Лиге Европы Сутьеска играет в пятый раз. В каждом из четырех предыдущих случаев она вылетала после первого же для себя раунда. В частности, в прошлом году черногорская команда не смогла пройти Алашкерт — поражение 0:1 дома и нулевая ничья на выезде. В целом за все восемь матчей в этом турнире на одержала только одну победу при четырех ничейных результатах и трех поражениях. В половине встреч, включая три последние, Сутьеска не забивала ни одного гола. В то же время у себя дома она проиграла только один из четырех матчей в Лиге Европы, два раза сыграв вничью и один раз победив. В этих четырех поединках было забито только пять голов и ни разу больше одного за матч.

Линфилд тоже начинал сезон в Лиге чемпионов и не смог пройти ни одного соперника — он дважды проиграв Русенборгу в первом отборочном раунде (0:2 дома и 0:4 на выезде). В Лиге Европы североирландский клуб играет в шестой раз и впервые с 2016 года. Тогда он вылетел уже в первом отборочном раунде после пары встреч с Корк Сити. В этом году Линфилд успел обыграть одного оппонента — Торсхавн с Фарерских островов (ничья 2:2 в гостях и победа 1:0 дома). Интересно, что три из пяти голов в этом противостоянии были забиты с пенальти. Победа в ответной встрече с Торсхавном позволила Линфилду прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в Лиге Европы, в ходе которой он потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. В гостях он не выиграл ни одного из пяти предыдущих матчей во втором по значимости Еврокубке — две ничьи и три поражения, а пропустил он в них в общей сложности 11 голов. Тем не менее, аналитики сайта считают, что в предстоящей игре против Сутьески Линфилд как минимум не проиграет и выгодной окажется ставка на его выигрыш с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Сутьеска — Линфилд:

Победа Сутьески — 1.99, ничья — 3.38, победа Линфилда — 3.83.

Сутьеска — Линфилд. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Линфилда с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Сутьески 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Линфилда с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.80.