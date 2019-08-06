Прогноз и ставки Брюгге — Динамо Киев (06.08.19)

Прогноз редакции на матч Брюгге — Динамо Киев

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское “Динамо” проведет двухматчевое противостояние с бельгийским “Брюгге”. Обе команды начинают плей-офф именно с этой стадии. Для украинцев сезон начался успешно: в конце июля киевляне обыграли “Шахтер” в матче за Суперкубок, а затем одолели “Карпаты” в первом туре национального первенства. “Брюгге” стартовал в чемпионате одновременно с “Динамо”, поэтому говорить об их возможном преимуществе в функционале не приходится.

Ориентировочные составы на матч Брюгге – Динамо:

“Брюгге” (4-1-3-2):Хорват — Соболь, Митрович, Дели, Мата — Ванакен — Вормер, Ритс, Деннис — Греневельд, Окерек

Не сыграют: —

“Динамо” (4-4-1-1): Бойко — Миколенко, Бурда, Кендзера, Кадар — Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский — Гармаш — Беседин

Не сыграют: —

Прогноз на матч Брюгге – Динамо:

“Брюгге” в нынешнее трансферное окно провел тотальную распродажу. Да, бельгийцы знатно пополнили денежную копилку, но лишились лидеров — опорника Марвелуса Накамбу, форварда Уэсли, отправившихся в “Астон Виллу”, а также голландского вингера Андре Гроневельда, который подписал контракт с “Борнмутом”. Кроме того, в межсезонье у бельгийцев появился новый главный тренер, им стал Филипп Клеман, приведший к чемпионству в прошлом сезоне “Генк”. Нынешний лидер бельгийцев — украинский защитник Эдуард Соболь, защищавший раньше цвета донецкого “Шахтера”. Можно сказать, что “Динамо” повезло с соперником, а именно с тем, что в его рядах еще идет процесс обновления. Ставим на победу гостей с форой (0) с коэффициентом 2,4.

Сделать ставку без риска

Повторить



«Брюгге» — «Динамо Киев». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Брюгге» и «Динамо» встречаются в Брюгге 6 августа, читайте вариант прогноза от нашего сайта. Будет ли выезд киевлян в Бельгию успешным?

Брюгге

«Брюгге» не смог стать чемпионом Бельгии, пришлось попрощаться с забивным форвардом Уэсли. Текущее первенство началось для «черно-синих» просто великолепно — сначала клуб не испытал проблем в гостях у «Васланд-Беверена» (3:1), а затем дома оторвался на «Сент-Трюйдене»(6:0), забив шесть мячей.

Ванакен и Окереке отличились уже по три раза во внутреннем первенстве.

Брюгге — Динамо Киев. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Брюгге — Динамо Киев. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Брюгге — Динамо Киев состоится во вторник 6 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Ян Брейдел. В этом противостоянии шансы соперников оценены букмекерами как равные. В то же время в отдельно взятом первом поединке фаворитом считается Брюгге, вероятность которого победить оценена примерно в 50%. К этой игре бельгийцы подходят после крупной победы над Сент-Трюйденом в чемпионате страны со счетом 6:0. Это был их второй официальный матч в сезоне и во второй раз они победили. В Лиге чемпионов Брюгге играет регулярно и неоднократно попадал в групповую стадию. В частности, в прошлом сезоне он автоматически оказался в основной части турнира и в квартете с дортмундской Боруссией, Атлетико и Монако набрал шесть очков. Во втором круге групповой стадии Брюгге не пропустил ни одного гола за три сыгранных матча. В то же время из 16 последних матчей в главном Еврокубке ему удалось выиграть только один при четырех ничейных результатах и 11 поражениях. А на своем поле он не побеждает уже восемь встреч кряду — три ничьи и пять поражений. В пяти из восьми этих матчей Брюгге не забивал ни одного гола.

Динамо в минувшую субботу тоже одержало крупную победу в национальном первенстве, разгромив на выезде Львов со счетом 3:0. В этом сезоне киевляне провели три официальных матча и все три выиграли. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне они проиграли в отборочном плей-офф Аяксу — поражение 1:3 на выезде и нулевая ничья дома. В целом за 14 последних матчей в главном Еврокубке Динамо удалось одержать только три победы при пяти ничейных результатах и шести поражениях. А на выезде оно не побеждает в семи последних матчах, четыре раза сыграв вничью и трижды проиграв. Причем за эти семь встреч оно забило только три гола и ни разу больше одного за матч. Эксперты сайта считают, что первый поединок между Брюгге и Динамо победителя не выявит и завершится малорезультативной ничьей. Не исключено, что голов в этой игре забито не будет. В данном случае можно сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Брюгге — Динамо Киев:

Победа Брюгге — 1.91, ничья — 3.40, победа Динамо — 3.92.

Брюгге — Динамо Киев. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Брюгге 1:0 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.79.

Брюгге

Сине-черные идут по домашнему поединку умеренными фаворитами. В межсезонье состав Брюгге прилично изменился и главной потерей я бы назвал уход Уесли за хорошие деньги в Китай. На его замену куплен нигерийский нападающий перспективный Окереке, который уже забил Беверену (3-1). Также команда сменила тренера и в родные пенаты вернулся Филипп Клеман, который не мало сезонов отыграл за хозяев, а в прошлом сезоне триумфаторствовал в Генке. Он сразу сменил игровую схему с 3-5-2 на 4-2-3—1

Динамо Киев

Киевляне тоже уже начали новый сезон и в отличие от соперника у них уже есть титул. В Суперкубке бело-голубые смогли обыгратть извечного соперника Шахтер — 2-1, тем не менее сезоне они идут далеко не фаворитами в борьбе с горняками тем не менее молодая и амбициозная команда вполне способна на равных сражаться с бельгийцами и играть они наверняка будут вторым номером 4-3-3. Главное для киевлян будет выдержать стартовый штурм соперника.

Прогноз

Считаю, что ига будет проходить на встречных кусах, но Брюгге из за преимущества своего поля будет чуть более активным и команда Клемана точно распечатает ворота украинского клуба, правда и сухими с такой не устоявшейся пока обороной будет играть не совсем надежно, так что ставка на на обе забьют — да, смотрится перспективно и интересно.

Брюгге — Динамо Киев 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Обе команды дебютируют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Победитель этой пары пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы.

О матче

«Брюгге» начинает квалификацию с этой стадии благодаря серебряным медалям чемпионата Бельгии. Хозяева этого матча 5-й раз подряд играют в Лиге чемпионов. За предыдущие 4 года клуб один раз покидал турнир на этой стадии. «Динамо» отобралось в этот раунд турнира после того, как заняло 2-е место в национальном чемпионате. Для киевлян это также 5-е подряд попадание в Лигу чемпионов, и также, как и «Брюгге» один раз динамовцы вылетали на этой стадии турнира. Фаворитом этой пары букмекеры считают хозяев, оценивая их победу в матче коэффициентом порядка 2,2, котировки на победу «Динамо» располагаются в районе 3,4. На дальнейший проход по турниру коэффициенты равны и составляют примерно по 1,9.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах «Брюгге» в ЛЧ минимум одна из команд не могла отличиться. Из 10 последних матчей киевлян в этом турнире в 7 хотя бы одна из команд не забивала. Поставить на то, что и в отчётном поединке минимум одна команда не забьёт можно за коэффициент порядка 2,1.

Бельгийский клуб не пропускает уже в трёх матчах ЛЧ подряд. «Динамо» из 5 последних матчей в ЛЧ в 4 играх не забивало больше 1 гола. При таких раскладах неплохо выглядит пари на то, что гости забьют меньше 2 мячей, коэффициент на такое пари находится в районе 1,4.

Сам «Брюгге» из 7 последних матчей в ЛЧ в 6 не забивал больше 1 гола, в то время как «Динамо» из 4 последних матчей в этом турнире лишь в одном пропустило больше раза. В этой ситуации можно обратить внимание на пари с тоталом голов «Брюгге» меньше 1,5 за коэффициент около 1,6.