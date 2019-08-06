Прогноз на матч «Арарат-Армения» – «Сабуртало» (06.08.2019)

Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Сабуртало Тбилиси (06.08.19)

Арарат-Армения — Сабуртало 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В этом противостоянии сойдутся чемпионы своих стран. Армянский коллектив, как и грузинский, стартовал с 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч уступил шведскому АИКу. Перейдя в квалификацию Лиги Европы, на прошлом этапе «Арарат-Армения» в обоих матчах обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс». «Сабуртало» продержался в Лиге чемпионов всего на 1 раунд больше. После того, как подопечные Гиоргия Чиабришвили обыграли молдавский «Шериф», грузины попали на опытное загребское «Динамо», которому уступили с общим счетом 0:5. Победитель кавказского дерби пройдет в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы.

О матче

Фаворитом первого матча является ереванский коллектив, на победу которого можно поставить с коэффициентом приблизительно 2,2. Правда, по мнению букмекеров, выйти в следующий этап шансов больше у грузин. На проход «Сабуртало» можно сделать ставку с кэфом около 1,6. Оба соперника лишь в этом сезоне появились в еврокубках, но уже смогли дойти до 3-го квалификационного раунда. Только вот результаты у команд разные. Дружина Вардана Минасяна выиграла 3 раза при 1 поражении, а вот грузины имеют в активе всего 1 победу в 4 поединках.

Статистика для ставок

Несмотря на недолгую историю выступлений обоих команды в еврокубках, у «Арарат-Армении» есть тенденция на высокую результативность. В предыдущих 4 еврокубковых матчах ереванцы 3 раза забивали более 1 гола за игру. Коэффициент на «ИТБ 1,5» армян находится в районе 2,3. «Сабуртало», наоборот, в такой же серии игр трижды пропускало, как минимум, 2 гола за матч.

Вероятно, во 2-й половине матча команды забьют 2 и более голов. Ставка на «Тотал больше 1,5» во 2-м тайме сыграла 3 раза в 4 еврокубковых матчах с участием грузин, а также 2 раза в последних 3 играх армян. Кэф на это событие примерно – 2,4.

Арарат-Армения — Сабуртало. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Арарат-Армения — Сабуртало. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Арарат-Армения — Сабуртало состоится во вторник 6 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Вазген Саркисян. Один из участников отборочного плей-офф Лиги Европы определится в противостоянии Арарата и Сабуртало. В первой встрече, которая состоится в Ереване уже во вторник, букмекеры считают фаворитом армянский клуб, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. Арарат начинал сезон в Лиге чемпионов, но проиграл первому же сопернику — шведскому АИК. Причем домашнюю встречу он выиграл — со счетом 2:1, но на выезде уступил 1:3 и завершил борьбу в главном Еврокубке. В Лиге Европы Арарат играет впервые и начинал свой путь в этом турнире со второго отборочного раунда. Там его соперником был гибралтарский клуб Линкольн и Арарат дважды победил — 2:0 дома и 2:1 на выезде. Таким образом, в этом сезоне он выиграл три из четырех еврокубковых матчей и в каждом победном поединке забивал по два мяча. Также стоит отметить, что в обоих домашних встречах Арарата его соперники оставались вдесятером.

Сабуртало также начинал футбольный год в Лиге чемпионов и смог пройти одного соперника — молдавский Шериф (победа 3:0 в гостях и поражение 1:3 дома). Затем ему предстояло провести две встречи с куда более сильным оппонентом — загребским Динамо, и ему Сабуртало дважды проиграл (0:2 дома и 0:3 в гостях). Как и Арарат, Сабуртало впервые играет в Лиге Европы и предстоящий матч в Ереване станет для него дебютным в этом турнире. Эксперты сайта считают, что он проиграет, пропустив больше одного мяча, и если сам не забьет ни одного гола, это существенно снизит его шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Арарат-Армения — Сабуртало:

Победа Арарата — 2.10, ничья — 3.38, победа Сабуртало — 3.49.

Арарат-Армения — Сабуртало. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Арарата; индивидуальный тотал Арарата больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Арарата 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 голов принимаются с котировкой 2.34.

Арарат-Армения

Арарат-Армения в первом круге квалификации к лиге чемпионов проиграл шведскому АИКу. Хотя в Ереване одержал победу 2-1. Но в Швеции пропустил на гол больше. Уже в лиге Европы дважды обыграл гибралтарский Линкольн. 2-0 дома и 2-1 в гостях. А перед этими матчами сыграл товарняк против Гомеля. И снова выиграл 3-0. Обращает на себя внимание результативность с которой проводит свои матчи армянский клуб. В 4х из 5 тб 2.5 пробивался. А так же его уверенная игра в последние 3 месяца. За это время он сыграл 9 матчей и одержал в них 8 побед.

Сабуртало Тбилиси

Сабуртало в прошлом чемпионате Грузии завоевал свой 1й чемпионский титул в истории. Сумел он в 1м раунде выбить и куда более опытного в европейских квалификациях молдавский Шериф. Причём дома проиграл 1-3, а в гостях выиграл 0-3. Вообще у команды ощутимые проблемы в обороне. В своём чемпионате Субуртало пропустил 26 мячей за 22 тура. Многовато как для 2й команды в таблице. Но и забил 38. Только у лидера на 1 больше, да у Торпедо Кутаиси.

Прогноз

Я не зря так наглядно расписал результативность обоих соперников. Я предполагаю исходя из этих фактов, что и в предстоящем матче голов будет тоже не мало. Так как обе команды большей степенью заточены на атаку. Арарат вон никаких авторитетов не признаёт, забивает шведскому чемпиону и не по одному разу. Хотя ему самому без году неделя. Команда только в прошлом году появилась на свет как самостоятельная футбольная единица. И единица эта как видим проигрывать категорически дома отказывается. Не взирая на чины и регалии гостей. В последних 15 домашних матчах только Пюнику проиграл Арарат. Наверняка как минимум не проиграет и грузинам. Те хоть и вынесли на выезде Шериф, но особо в гостевых матчах не отличаются стабильностью И в 8 из 15 последних гостивеков не побеждали. Зато 12 из них играли через «верх».

Опираясь на имеющиеся данные можно предположить, что матч будет результативным. Минимум 3 забитых мяча зрители в нём наверняка увидят. А хозяева скорее всего не проиграют.

Кто будет сильнее в Кавказском дерби?

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» дома сыграет с грузинским «Сабуртало». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на



На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ армянский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».









В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.







«Сабуртало»



«Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов грузины переиграли молдавский «Шериф».









В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0, а в ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.





На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.







Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Арарата» предлагают — 2.15.









На викторию «Сабуртало» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.





Армянский чемпион очень уверенно себя чувствует при своих зрителях. Прогнозируем, что армяне на своем поле обыграют грузинский коллектив.



Прогноз на матч «Арарат-Армения» – «Сабуртало» (06.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало Тбилиси» (Грузия).

Ереван, 06.08.2019, «Республиканский», 18:00 (МСК).

1-й матч.

Дебютанты еврокубков армянский «Арарат» и «Сабуртало» из Грузии выяснят, кто из них сильнее на данный момент. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на предстоящий матч.

«Арарат-Армения»: дебют уже удался

Футбольный клуб «Арарат-Армения» основан в 2017-м году, как «Арарат-Москва», в 2018-м организация переехала в Ереван и приняла участие в чемпионате Армении по футболу. Клуб сходу выиграл первенство и в этом сезоне заслужил право дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА.

В первом квалификационном раунде главного европейского турнира Старого Света армянский клуб остановил шведский АИК (2:1, 1:3). Во втором отборочном раунде Лиги Европы «Арарату» повезло с жеребьёвкой – команде в соперники достался гибралтарский «Линкольн», который армяне переиграли 4:1 по сумме двух матчей (2:0, 2:1), одержав, таким образом, первую победу в еврокубках в собственной истории. Как насчёт прогноза и ставки на выход команды в групповой этап?

«Сабуртало»: так творится история

Как и «Арарат-Армения», грузинский «Сабуртало», основанный в 1999-м году, дебютирует на международной арене. Команда в прошлом сезоне впервые в своей истории стала чемпионом Грузии, что позволило взять старт в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Сабуртало» совершенно неожиданно, на них никто не ставил, прошёл опытнейший молдавский «Шериф» (3:0 в гостях, 1:3 дома), но затем был сломлен «Црвеной Звездой» 0:5 по итогу двух встреч (0:2, 0:3). Команда получает бесценный опыт выступления в еврокубках и такие матчи, как против легендарных сербов, безусловно, пойдут в копилку коллективу…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Обе команды – дебютанты еврокубков, соответственно, никогда ранее ни игравшие на таком уровне. В таком случае футбол в предстоящем матче стоит ожидать нервный и с обилием ошибок, и именно от этого и стоит отталкиваться в прогнозе. Невынужденные ошибки часто равны голам. Отсюда ставка –