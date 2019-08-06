Прогноз и ставки Локомотив — Динамо Рига (06.08.19)

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Рига (06.08.2019)

Хоккей. Sochi Hockey Open.

«Локомотив» – «Динамо» Рига

Арена: «Шайба» (Сочи, Россия)

06.08.2019. 15:00 МСК.

В прошлом матче против СКА хоккеисты рижского «Динамо» уступали 1:4, однако не опустили руки и полностью перевернули игру, одержав победу – 6:5. Смогут ли подопечные Гиртса Анкипанса на кураже обыграть и ярославский «Локомотив»? Мы считаем, «железнодорожники» этого не допустят!

Форма команды «Локомотив»

«Локомотив» продолжает перестраиваться. В межсезонье команда полностью лишилась своей ударной тройки Локтионов – Контиола – Козун, поэтому теперь Крэйгу Мактавишу необходимо искать новых лидеров. В стартовом матче турнира отличную игру показала связка новичков Тай Рэтти – Антон Ландер, которые организовали две шайбы, что и позволило одержать итоговую победу над «Авангардом» – 3:1. На второй поединок наставник оставил всех легионеров вне заявки, а костяк «железнодорожников» составили молодые хоккеисты, которые не смогли справиться с олимпийской сборной России и потерпели поражение – 1:4. Уже сейчас становится понятно, что главная надежда «Локомотива» будет связана с легионерским звеном, а местные воспитанники останутся на второстепенных ролях.

Форма команды «Динамо» Рига

Для рижан предстоящий сезон станет настоящей проверкой, куда движется команда под руководством Гиртса Анкипанса. В минувшем чемпионате «Динамо» остановилось в шаге от попадания в плей-офф, однако в межсезонье два лучших игрока Мэтью Майоне и Линус Виделль покинули клуб, что неминуемо добавит проблем наставнику. Тем не менее, в стартовом матче Sochi Hockey Open латыши достойно сражались с хозяевами сочинцами, хоть и проиграли в серии буллитов – 1:2. Вторая встреча против СКА полностью шла под диктовку армейцев, которые вели по ходу второго периода 4:1, однако подопечные Гиртса Анкипанса проявили характер, отыгрались, а потом и вовсе вырвали победу – 6:5. Великолепную игру в составе рижан показал новичок Картер Эштон, который набрал четыре очка (1+3).

История личных встреч между «Локомотивом» и «Динамо» Рига

В рамках КХЛ команды провели между собой 27 очных встреч. На счету ярославского клуба 17 побед, а рижане были сильнее в десяти случаях. Разница заброшенных шайб также на стороне «железнодорожников» – 81:62. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали хоккеисты «Динамо» – 3:2, а затем сильнее были игроки «Локомотива» – 2:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

Накануне игры с «Локомотивом» хоккеисты «Динамо» совершили грандиозное спасение, когда в поединке со СКА смогли отыграться со счёта 1:4 и одержали итоговую победу – 6:5. Разумеется, такая игра зарядит игроков положительными эмоциями, однако и сил было потрачено очень много, а следующий матч – на следующий день. Подопечные Крэйга Мактавиша вышли на игру с олимпийской сборной России без лидеров, спокойно уступили (1:4) и стали готовиться к следующему поединку. С точки зрения эмоций и физического состояния «железнодорожники» будут готовы гораздо лучше, поэтому оптимальным вариантом для ставки является