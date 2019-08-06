Прогноз на матч АПОЭЛ – «Карабах» (06.08.2019)

Прогноз АПОЭЛ — Карабах (06.08.19), ставки и коэффициенты

АПОЭЛ — Карабах 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

Во 2-м отборочном раунде АПОЭЛ без особых проблем переиграл по сумме двух встреч черногорскую «Сутьеску». «Карабах» же достаточно уверенно смог пройти ирландский «Дандолк». Фаворитом данной пары является кипрская команда: на попадание АПОЭЛа в следующий раунд коэффициент в районе 1,7. В «Карабах» букмекеры верят чуть меньше: проход азербайджанцев оценен примерным коэффициентом 2,2. Шансы киприотов на успех в первой игре также неплохие: котировки на домашнюю победу АПОЭЛа расположились в районе 2. Поставить на «Карабах» в предстоящем матче можно с коэффициентом около 4.

Статистика для ставок

Очень вероятно, что АПОЭЛ не забьет в этой игре больше 1 гола. Такая низкая результативность случалась у команды в 10 из 11 последних матчей в ЛЧ. Коэффициент на данное событие примерно 1,7.

В 7 последних выездных матчах «Карабаха» в ЛЧ ставка «Тотал меньше 2,5» проходила 7 раз. Вероятно, в предстоящем матче команды также не будут форсировать события, и мы не увидим в этом матче много голов. Поставить на данное событие в первой игре данной пары можно с коэффициентом в районе 1,65.

АПОЭЛ — Карабах 06.08.2019

АПОЭЛ — Карабах 06.08.2019

05.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Кипрский АПОЭЛ и Азербайджанский Карабах. Эта встреча пройдет в Никосии на стадионе «ГСП» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (1.88) Х (3.28) П2 (4.78) АПОЭЛ Карабах Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «ГСП». Никосия 06.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч АПОЭЛ — Карабах

АПОЭЛ : АПОЭЛ: Ромо; Карало, Мораиш, Вурос; Нсуэ, Кажу, Заид, Лукас; Аль-Тамари, Гучаннежад, Саллаи. Карабах : Карабах: Вагнер; Аилтон, Садигов, Маммадов, Медведев; Мичел, Зубир, Ричард, Озобич, Ромеро; Абдуллаев.



История личных встреч

История личных встреч между АПОЭЛом и Карабахом еще не знает ни одного матча. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

АПОЭЛ начал свой путь в квалификации с прошлого раунда. В нём Киприотам противостояла скромная Черногорская Сутьеска. Добившись минимальной победы на выезде, АПОЭЛ разгромил своего соперника со счетом 3:0 и на своём поле. АПОЭЛ победил с огромнейшим запасом, как по счету, так и в классе. Впереди у него куда более сложный оппонент, но начиная серию на своём поле, Киприоты вполне способны добиться уверенного результата перед ответной игрой.

Что касается Карабаха, то он уже успел провести два раунда квалификации. Причём, в обоих поединках против Дандолка и Партизани, Азербайджанцы сперва играли вничью в гостях, а затем уверенно побеждали на своем поле. Всё-таки стоит отметить, что домашний Карабах и гостевой — это две совершенно разные команды. В предстоящем матче мы снова в этом убедимся.

Прогноз: АПОЭЛ выиграет этот матч. Но вряд ли он станет слишком результативным.

Интересные факты перед матчем

Карабах не знает поражений уже 8 матчей кряду. В 2019 году АПОЭЛ проиграл только в двух домашних встречах.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежной ставкой на матч АПОЭЛ — Карабах будет:

Получи 100$ для ставки Получить АПОЭЛ — Карабах Ставка: Победа АПОЭЛа (П1) Коэфф: 1.88 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить АПОЭЛ — Карабах Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



АПОЭЛ

После того, как в прошлом сезоне завсегдатай групповых этапов еврокубков АПОЭЛ не смог пробиться даже в группу Лиги Европы УЕФА, уступив это право в решающем раунде казахской Астане, руководство никосийцев пошло на резкие изменения в составе. В результате чего в основе «жёлто-синих» осталась пара-тройка ветеранов, которая очень удачно перемешалась с целой коалицией новичков. Сумев в конечном итоге не только в очередной раз взять золотые медали на Кипре, но и также пробиться в полуфинальную фазу отбора нынешней Лиги Чемпионов УЕФА. Без всяких вопросов победив для этого черногорскую Сутьеску (3:0 дома и 1:0 в гостях).

На мой взгляд, вряд ли опытный и амбициозный АПОЭЛ остановится на подобном локальном достижении…во всяком случае, «легенда» здесь на вполне законных основаниях является фаворитом в глазах букмекеров. Ведь особенно в пределах родной ГСП-арены никосийцы и бывают порой просто неудержимы, поддерживаемые целой армией шумных фанатов. Где в последние годы проигрывали: норвежский Русенборг 0:3, валлийский ТНС 0:3, французский Бордо 1:2, Астана 0:1, израильский Хапоэль Беар Шева 1:3 и пр.!

Карабах

Что касается Карабаха, то он не без труда справился на предыдущих раундах селекции с соперниками сильно уступающими в классе АПОЭЛу, которыми были Партизани (0:0 выезд, 2:0 дома) и Дандолк (1:1 в гостях, 3:0 у себя)…При этом у азербайджанского чемпиона именно на чужих полях возникали проблемы, где карабахцы вполне могли и проиграть албанцам + ирландцам.

Прогноз

Жду здесь весьма вероятную викторию Атлетического Спортивного Союза Никосийских Греков, и в то же время сильно сомневаюсь, что вместе с ней будет забита аж целая пятёрочка голов. Так как данные противники уж слишком любят различные оборонительно-тактические манипуляции!)

«АПОЭЛ» — «Карабах». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

АПОЭЛ 6 августа в родных стенах принимает «Карабах», мы подготовили прогноз. Команды ещё не проигрывали в этой Лиге Чемпионов, будет ли ничья сегодня?

АПОЭЛ

АПОЭЛ уже традиционно с завидным отрывом выиграл чемпионат Кипра, забив за 16 домашних игр 37 мячей. Сборы киприоты начали не слишком удачно, зато постепенно разогнались и обыграли донецкий «Шахтёр» со счетом 1:0. Также они не пропустили в предыдущем раунде от «Сутьески» — 1:0 и 3:0.

В домашнем поединке черногорцам трижды забил Андрия Павлович.

Прогноз на матч АПОЭЛ – «Карабах» (06.08.2019)

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Квалификация.

АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан).

Никосия, 06.08.2019, «ГСП», 20:00 (МСК).

1-й матч.

Азербайджанский «Карабах» продолжает борьбу за групповой этап Лиги чемпионов. Очередной соперник – кипрский АПОЭЛ. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния.

АПОЭЛ: у команды огромный опыт

Кипрский клуб уже дважды принимал участие в финальной стадии Лиги чемпионов. В сезоне 2009/10 АПОЭЛ неудачно противостоял «Атлетико», «Челси» и «Порту», а в сезоне 2011/12 неожиданно вышел из группы с «Зенитом», «Шахтёром» и «Порту», и более того – добрался до четвертьфинала, переиграв в 1/8 французский «Лион». Можно ли дать прогноз и сделать ставку на успешное выступление в текущем розыгрыше?

Чемпион Кипра по футболу вступил в нынешний турнир ЛЧ со второго квалификационного раунда. Там киприотам противостояла черногорская «Сутьеска». АПОЭЛ не испытал проблем, дважды обыграв чемпиона Черногории всухую – 3:0 дома и 1:0 на выезде.

«Карабах»: повторение личного рекорда?

Кроме АПОЭЛа «Карабаху» предстоит, в случае успеха, придётся для попадания в групповую стадию, пройти ещё один раунд, где, скорей всего, предстоит встречаться с полуфиналистом прошлой ЛЧ нидерландским «Аяксом». Это не позволяет уверенно прогнозировать и ставить на проход азербайджанцев в группу… «Карабах» вообще, кстати говоря, является, первым и единственным клубом Азербайджана, пробравшимся в финальный этап главного европейского турнира. А две ничьих с мадридским «Атлетико» болельщики клуба, наверняка, будут вспоминать ещё очень и очень долго…

«Карабах», в отличие от АПОЭЛа, прошёл в текущем розыгрыше уже 2 раунда. Сначала был бит албанский «Партизани» 2:0 по сумме двух матчей (0:0, 2:0), а затем азербайджанский клуб переиграл чемпиона Ирландии «Дандолк» 4:1 по итогу двух встреч (1:1, 3:0).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Два первых раунда квалификации «Карабах» начинал в гостях. И оба раза в этих встречах была зафиксировано ничья. Почему бы не оттолкнуться в прогнозе на предстоящий матч именно от этого? «Карабах» играет в качественный оборонительный футбол, и вполне способен не проиграть АПОЭЛу на Кипре. Ставка –