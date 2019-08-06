Прогноз на матч «Сутьеска» – «Линфилд» (06.08.2019)

Прогноз и ставки Сутьеска — Линфилд (06.08.19)

Добудет ли «Сутьеска» первую победу в этой еврокомпании?

«Сутьеска»

Черногорская «Сутьеска» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги Европы 6 августа на своем поле сыграет с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Игра начнется в 21:15 по Москве. Прогноз на



«Сутьеска» в этом сезоне установила историческое достижение на евроарене, выбив своего первого соперника в еврокубках.





В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Никшича смог пройти братиславский «Слован» из Словакии, одолев его по пенальти. Оба поединка против словаков закончились со счетом 1:1.









На следующем этапе самого престижного европейского турнира «сине-белые» без шансов дважды проиграли кипрскому АПОЭЛю: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.





После всех этих матчей «Сутьеска» провела первую встречу в новом чемпионате Черногории, где в гостевом поединке одолела «Младость» со счетом 1:0.







«Линфилд»



53-кратный чемпион Северной Ирландии также начинал этот сезон в Лиге чемпионов, но прекратили свое выступление на первом же сопернике. На первой стадии отбора он был выбит норвежским «Русенборгом» (0:2 и 0:4).









Оказавшись в Лиге Европы «синие» оказались сильнее в противостоянии с фарерским «ХБ Торсхавном». В гостях клуб из Белфаста сыграл вничью 2:2, а дома победил 1:0.





«Линфилд» за последние семь евросезонов выбивал шесть команд, но более одного раунда северо-ирландская команда не преодолевала.







Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Сутьески» предлагают — 2.05.









На викторию «Линфилда» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.





Чемпион Черногории, несмотря даже на то, что он еще в этих еврокубках не побеждал, выглядит предпочтительнее своего предстоящего соперника.









«Сутьеска» в этой еврокомпании смогла пройти фаворита своей пары, а «Линфилд» с более сильным оппонентам шансов на успех не имел. Прогнозируем, что у хозяев больше шансов на викторию.



Сутьеска — Линфилд 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и узнает своего соперника после жеребьёвки, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

«Сутьеска» проиграла во 2-м отборочном раунде ЛЧ кипрскому АПОЭЛу и теперь продолжит своё выступление в Лиге Европы. Попадание в 3-й раунд квалификации ЛЕ – лучший результат черногорской команды в ЛЕ за всю её историю. «Линфилд» же играет в ЛЕ со 2-го отборочного этапа. На прошлой стадии североирландцы сумели обыграть фарерский «Торсхавн». Участие в 3-м раунде квалификации также лучший результат североирландской команды в ЛЕ. Букмекеры считают силы соперников примерно равными, об этом свидетельствуют почти одинаковые коэффициенты на проход команд в следующий этап – примерно 1,9. Фаворитом первой встречи является «Сутьеска», поставить на победу которой можно почти за 2. А вот коэффициент на успех «Линфилда» гораздо выше: успех гостей оценен коэффициентом в районе 3,8.

Статистика для ставок

В 6 последних матчах «Сутьески» в ЛЕ соперники не обменивались забитыми голами 5 раз. Быть может в очередной игре команды на этом турнире ставка «Обе забьют – нет» сыграет. Поставить на это можно с коэффициентом в районе 2.

В 8 последних выездных матчах в ЛЕ «Линфилду» удавалось забивать минимум 1 гол 7 раз. Гол североирландцев в предстоящей игре оценен примерными котировками около 1,5.

Сутьеска

«Сине-белые» Николы Ракоевича могут собой гордиться. Причем начинать могут прямо сейчас. До того как принять участие в полуфинале квалификационного раунда Лиги Европы Сутьеска потерпела поражение от АПОЭЛ в четвертьфинале квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подняться так высоко чемпион Черногории смог за счет победы над Слованом из Братиславы. Пусть итог противостояния решала серия пенальти во второй встрече, но сам факт, что черногорцы прекрасно отыграли в гостях и здорово отстояли на своём поле против соперника выше классом, никуда не спрятать.

Линфилд

Североирландцы на бумаге выглядят, как клуб многоопытный, но на деле клуб отправился покорять Лигу Европы на тур раньше. Русенборг без шансов оправил «Синих» и наставника, Дэвида Хили, осле двух поражений. Было бы просто в Ле, никто и слова не сказал в сторону Линфилда, но на деле клуб испытал настоящее потрясение, выступая на Фарерских островах против местного ХБ Торсхван. Победа неожиданно ушла сразу после реализованного на 88-й минуте пенальти. Местный коллектив взял и забил на 89-й, отложив окончательный вердикт до матча в Северной Ирландии. Линфилд выиграл дома со счетом – 1:0 и оставил осадочек и кучу вопросов.

Прогноз

В игре коллективов такого уровня максимальное внимание уделяется выступлению на своём поле. Даже Фарерские острова смогли противопоставить североирландцам клуб, который оказался «сине-белым» не по зубам. Черногорцы круче. Уж они из гостей вытряхнут весь ливер без вскрытия. Считаю, что Сутьеска не проиграет домашний матч, а тотал матча не превысит три гола.

Ставка: 1Х+ТМ(3.5) — Да

Сутьеска — Линфилд. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Сутьеска — Линфилд. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Сутьеска — Линфилд состоится во вторник 6 августа в 21:15 (МСК) на стадионе Под Горицом. В этой игре букмекеры считают фаворитом Сутьеску, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. К матчу она подходит после победы в первом туре национального чемпионата над Титоградом со счетом 1:0. До этого Сутьеска провела четыре матча в Лиге чемпионов: она прошла братиславский Слован (две ничьи 1:1 и победа по пенальти), но уступила кипрскому АПОЭЛ (поражение 0:1 дома и проигрыш 0:3 на выезде). В Лиге Европы Сутьеска играет в пятый раз. В каждом из четырех предыдущих случаев она вылетала после первого же для себя раунда. В частности, в прошлом году черногорская команда не смогла пройти Алашкерт — поражение 0:1 дома и нулевая ничья на выезде. В целом за все восемь матчей в этом турнире на одержала только одну победу при четырех ничейных результатах и трех поражениях. В половине встреч, включая три последние, Сутьеска не забивала ни одного гола. В то же время у себя дома она проиграла только один из четырех матчей в Лиге Европы, два раза сыграв вничью и один раз победив. В этих четырех поединках было забито только пять голов и ни разу больше одного за матч.

Линфилд тоже начинал сезон в Лиге чемпионов и не смог пройти ни одного соперника — он дважды проиграв Русенборгу в первом отборочном раунде (0:2 дома и 0:4 на выезде). В Лиге Европы североирландский клуб играет в шестой раз и впервые с 2016 года. Тогда он вылетел уже в первом отборочном раунде после пары встреч с Корк Сити. В этом году Линфилд успел обыграть одного оппонента — Торсхавн с Фарерских островов (ничья 2:2 в гостях и победа 1:0 дома). Интересно, что три из пяти голов в этом противостоянии были забиты с пенальти. Победа в ответной встрече с Торсхавном позволила Линфилду прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в Лиге Европы, в ходе которой он потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. В гостях он не выиграл ни одного из пяти предыдущих матчей во втором по значимости Еврокубке — две ничьи и три поражения, а пропустил он в них в общей сложности 11 голов. Тем не менее, аналитики сайта считают, что в предстоящей игре против Сутьески Линфилд как минимум не проиграет и выгодной окажется ставка на его выигрыш с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Сутьеска — Линфилд:

Победа Сутьески — 1.99, ничья — 3.38, победа Линфилда — 3.83.

Сутьеска — Линфилд. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Линфилда с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Сутьески 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Линфилда с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч «Сутьеска» – «Линфилд» (06.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия).

Никшич, 06.08.2019, «Городской», 21:15 (МСК).

1-й матч.

Чемпион Черногории «Сутьеска» выяснит в противостоянии с чемпионом Северной Ирландии «Линфилдом», кто больше достоин выхода в следующий, решающий, раунд квалификации Лиги Европы. А мы, тем временем, рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч раунда.

«Сутьеска»: попасть в финальную стадию впервые в истории

Футбольный клуб «Сутьеска» из Черногории, хотя и имеет очень богатую историю, берущую начало аж в 1923-м году, ни разу не добирался до групповой стадии еврокубков. Более того, четырёхкратный чемпион Черногории в нынешнем розыгрыше уже обновил личный рекорд, добравшись до третьего квалификационного раунда. Ранее путь «Сутьески» в еврокубках неизменно завершался максимум на стадии второго раунда…

Как чемпион своей страны, «Сутьеска» стартовал в этом сезоне в Лиге чемпионов. Там команда сначала прошла братиславский «Слован», одолев чемпиона Словакии в серии послематчевых пенальти (1:1, 1:1), но затем был выбит опытнейшим кипрским АПОЭЛом 0:4 по сумме двух матчей (0:1, 0:3). В том случае, если удастся пройти «Линфилд», «Сутьеске» предстоит встречаться с клубом, покинувшим Лигу чемпионов, поэтому прогнозировать и делать ставки на выход черногорского клуба в финальную стадию, всё же, пока слишком рано…

«Линфилд»: прыгнуть выше головы

«Линфилд» является 53-кратным чемпионом Северной Ираландии по футболу. Это – национальный рекорд. Несмотря на столь солидный статус, успехи клуба полностью ограничены внутренними соревнованиями. На международной арене «Линфилд» в современной истории никогда не пробивался в финальную часть, раз за разом останавливаясь на ранних стадиях квалификации. 3-й раунд, как и для «Сутьески», можно назвать грандиозным достижением североирландского гранда.

«Линфилд» в первом раунде квалификации ЛЧ был вынесен норвежским «Русенборгом» 6:0 по сумме двух встреч (0:2, 0:4). Во втором круге отбора в Лигу Европы североирландцы переиграли «Торсхавн» с Фарерских островов 3:2 (1:0 дома, 2:2 в гостях). Каков прогноз и каковы ставки на игру против «Сутьески»?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Чемпион Черногории уже в первом матче, подобно «Русенборгу», должен решать все вопросы относительно победителя этого противостояния. Соперник не так уж силён. Ставка –