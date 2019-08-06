Прогноз Басилашвили — Штруфф (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Басилашвили — Штруфф

В этой игре местные зрители не увидят человека, за которого они бы яростно болели. Его выбил Ян-Леннард Штруфф. От его ракетки пал француз, любимец местной публики, Жо-Уилфрид Цонга. Удивительно, что немцу удалось одержать победу довольно легко в двух сетах. Басилашвили, напротив, свой стартовый матч на турнире выиграл в трех сетах, одолев Душана Лайовича. В этой игре сложно выделить явного фаворита. Грузин и немец равны по многим показателям, а вот по текущей форме мы можем сделать однозначный вывод.

Статистическое превью на матч Николоз Басилашвили — Ян-Леннард Штруфф:

Николоз Басилашвили последние восемь из десяти своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Штруффом можно за 2,45.

Ян-Леннард Штруфф последние три из четырех своих матчей завершил на ТМ 22,5. Поставить на ТМ 22,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Николоз Басилашвили — Ян-Леннард Штруфф:

В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Басилашвили выиграл со счетом 6:4, 7:6 в 2016 году. Матч проходил на Челленджере в Хейлбронне на грунте.

Прогноз на поединок Басилашвили — Штруфф:

Николоз Басилашвили очевидно не успел растерять форму после своего титула на грунтах Гамбурга пару недель назад. Грузин и на харде продолжает побеждать. Против Лайовича в первом круге Николоз оформил волевую победу. Штуфф разгромил Цонга 6:2, 6:2, но это скорее говорит о плохой форме самого француза. Наш прогноз — Ф1(+2,5) за 1.90.